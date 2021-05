SYMBOL: Det var aldri meningen at Svetlana Tikhanovskaja skulle bli politiker. Hun vant presidentvalget i fjor, men måtte rømme landet og leder nå opposisjonen fra eksil i Litauen. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix

Opposisjonsleder til VG: − Diktatoren leder en okkupasjonsmakt

Den hviterussiske opposisjonslederen i eksil, Svetlana Tikhanovskaja, sier til VG at hun forventer at Norge og andre vestlige land isolerer regimet til diktatoren Viktor Lukasjenko.

Publisert: Nå nettopp

Søndag tvang Hviterussland et Ryanair-fly til å lande i Minsk. Dette har ført til at mange EU-land og NATO-sjef Stoltenberg har krevd øyeblikkelig løslatelse av aktivist Roman Protasevitsj og hans kjæreste, som ble fraktet ut av flyet og arrestert.

– Lukasjenko tviholder på makten. Han har terrorisert landet helt siden presidentvalget i august i fjor, et valg hvor jeg fikk et solid flertall. Folket holdes i et jerngrep, sier opposisjonsleder i Hviterussland Tikhanovskaja, til VG.

BAKGRUNN: Slik tvang de flyet til å lande: «Det er en bombe om bord»

Hviterussland har det siste året vært preget av omfattende demonstrasjoner, tortur og drap av opposisjonelle det siste året, etter at president Aleksandr Lukasjenko i fjor høst nok en gang erklærte seg som valgvinner i vinter. Lukasjenko går under kallenavnet «Europas siste diktator».

– Maskerte banditter går rundt og banker opp folk på gatene, slenger dem inn i politibiler, fengsler, torturerer, voldtar og dreper sivile. Viktor Lukasjenko leder ikke landet. Han leder en okkupasjonsmakt, fortsetter Tikhanovskaja.

SAMLER STØTTE: Svetlana Tikhanovskaja er stadig på reisefot for å sanke støtte til kampen mot Hviterusslands diktator, Viktor Lukasjanko. Foto: Emil Helms / Ritzau Scanpix

– Kort tid før Ryanair-flyet ble tvunget til å lande i Minsk, fløy du den samme direkteruten mellom Athen og Vilnius. Ser du noen forbindelse, og kan det ha vært planer om en lignende aksjon mot deg?

– Det er riktig at teamet mitt og jeg, etter et offisielt besøk i Athen, fløy nøyaktig den samme ruten en uke tidligere. I hvilken grad Lukasjenko-regimet var klare til å pågripe oss på den tiden, eller om de bare har tenkt ut den varianten senere, kan man bare spekulere i, sier Tikhanovskaja.

– Truet barna mine

– Er jeg truet av regimet? Det kan være, det er lite som overrasker meg når det gjelder de som sitter med makten i Hviterussland. Det forsto jeg allerede da jeg samlet inn underskrifter for å kunne bli presidentkandidat. Regimet krevde at jeg ikke skulle stille til valg, og de truet barna mine.

les også Eriksen Søreide: – Lukasjenko lever opp til sitt rykte som Europas siste diktator

LEDERE: Kjemien mellom Hviterusslands diktator Viktor Lukasjenko og Russlands president, Vladimir Putin (t.v.) er ikke som den var. Her er de to ishockey- tilhengerne fra tiden da de spilte sammen i 2014. Foto: Alexei Nikolsky / RIA Novosti Kreml Press Servic

– Hvilke konsekvenser mener du Viktor Lukasjenkos aksjon mot Ryanair-flyet og pågripelsen av Roman Protasevitsj og kjæresten hans Sofia Sapega, bør få?

– Med dette har det hviterussiske regimet tatt terroren de bedriver mot sitt eget folk, ut over landets grenser. Lukasjenko har vist at regimet nå også er farlig for alle andre enn hviterussere. Årsaken til det er at man ikke har straffet diktatoren.

– Derfor sier vi: «Tiden for uttalelser er over. Nå er tiden inne for handling», sier opposisjonslederen.

Svetlana Tikhanovskaja har levd i eksil i Litauens hovedstad Vilnius siden i fjor høst da hun fryktet for sin egen sikkerhet i hjemlandet. Hun reiser rundt i vestlige land for å søke støtte til opposisjonen i hjemlandet.

Nylig inviterte hun seg selv til å snakke med deltagere på G7-møtet. Møtet der de syv største økonomiene i verden sette hverandre stevne, finner sted i engelske Carbis Bay 11. juni.

Slik forsvarer Lukasjenko seg: – Handlet lovlig for å beskytte folket vårt

PROTESTER: «Ditt politiske lik stinker» var meldingen til president Lukasjenko fra disse tre hviterussiske demonstrantene i august 2020. Foto: Privat/VG/Scanpix

– Vi forventer at EU utvider sanksjonene slik at regimet blir fratatt verdier. Vestlige land, inkludert Norge, må få fram et felles handlingsprogram for å isolere regimet maksimalt, politisk og økonomisk. Blir regimet fratatt ressurser og støtte, er det ikke lenger penger til å betale for leiesoldatene som terroriserer Hviterussland, sier Tikhanovskaja.

– Sett utenfra kan et demokratisk Hviterussland synes å være langt unna. Kan du og opposisjonen lykkes i å nå de målene dere har satt dere?

– Selvfølgelig. Protestene er ikke blitt borte. Folk opererer under jorden. Vi skaper horisontale strukturer til studenter, leger, pensjonister, de forener seg i streikekomiteer.

– Jeg mener det er klare tegn på at Lukasjenko og regimet har innsett at de er i ferd med å tape. En desperat leder gjør alt for å ødelegge den frie pressen, han har ikke lenger planer om å utvikle landet. All innsats og ressurser blir rettet mot å undertrykke protestene.

– Infrastrukturen blir ikke vedlikeholdt. Sist uke kollapset en bro i Borisov-distriktet, et militærfly styrtet og to piloter ble drept, drikkevann ble forurenset i byen Besjenkovitsj og hundrevis av mennesker ble forgiftet.

Et stort antall mennesker flykter fra landet, virksomheter avvikles, IT-spesialister slutter – et område som Lukasjenko har satset på.

Slik avslutter opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja intervjuet med VG:

– Landet kan ikke leve lenge under slike forhold. Lukasjenko er fortiden. Det er ikke mulig å stoppe fremtiden. Derfor kommer vi til å vinne.