REGJERING? Åtte israelske partiledere med en politikk som spriker i mange retninger. - En regjering som kan rase sammen når som helst, mener israelske analytikere. Foto: JACK GUEZ / AFP

Israelsk analytiker: Slik kan Netanyahu stoppe en ny regjering

Den nye israelske regjeringen kan veltes allerede før den er i gang hvis Benjamin Netanyahu skulle gjøre «et siste lite pek», tror israelsk analytiker.

Av Harald Berg Sævereid

Til VG forklarer den anerkjente israelske kommentatoren og politiske analytikeren Akiva Eldar, hvordan han ser for seg at Benjamin Netanyahu kan stikke kjepper i hjulene for den politiske konstellasjonen som som ble dannet, utelukkende for å bli kvitt Netanyahu som Israels statsminister.

– Å si at dette unaturlige partnerskapet vil kunne rase sammen hvert øyeblikk, er ikke å overdrive. Det skal bare et siste lite pek fra Netanyahus side, så stopper han dannelsen av en Naftali Bennett-regjering. Bibi Netanyahu kan komme til å trekke seg. Da vil Likud, Israels største parti, velge en nye leder. Skjer dét, vil en rendyrket høyre-regjering bli dannet med Likud i spissen igjen, mener Akiva Eldar.

SKEPTISK: Akiva Eldar har liten tro på at en ny israelsk regjering vil holde sammen og styre landet i lengre tid. Foto: SAMUEL CORUM / AFP

Flere israelske medier meldte torsdag at allerede har en av de syv parlamentsmedlemmene som representerer Naftali Bennetts parti, trukket sin støtte til regjeringsprosjektet.

En annen fra partiet vurderer å trekke seg og vil gå imot en regjeringsdannelse hvor det arabisk-israelske partiet til Mansour Abbas er representert.

– En regjering hvor en enkelt stemme kan velte den, vil ikke vare lenge. Men alt kan skje, dette er Israel, vet du, sier den israelske politiske analytikeren Gideon Levy til VG.

– Presset fra den sterke bosetterbevegelsen for at en eventuell Naftali Bennett-regjering skal ekspandere de ulovlige israelske bosetningene på Vestbredden, er stort. Misnøyen fra det samme miljøet mot at et arabisk parti er med i regjeringen, er tilsvarende stor. Her må det flere undere til, sier Levy.

IKKE NOE NYTT: - Det blir ingen forskjell på en Netanyahu- eller en Bennett-regjering. Politikken blir stort sett den samme, sier Gideon Levy. Foto: Harald Berg Sævereid

– Dette er i hovedsak en høyrevridd regjering som avløser en høyre-regjering. Dette er ingen reell forandring av israelske politikk. Derfor er det ingen grunn til å juble, verken her i Israel eller i den vestlige verden.

– Vi vil oppleve at en eventuell utenriksminister Yair Lapid vil reise rundt i verden, bli tatt bilde av sammen med verdensledere, og sjarmere alle som desperat ønsker at Israelsk politikk har forandret seg. Det vil bli en illusjon av den typen Shimon Peres skapte i sin tid som Israels ansikt utad, sier Gideon Levy.