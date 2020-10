Denne Trump-supporteren vekket oppsikt

Hun har omtalt seg som «Miamis selfie-mester». Men det er ikke for selfiene at Mayra Joli fikk oppmerksomheten til både Twitter og president Donald Trump.

USAs president og hans motkandidat Joe Biden deltok natt til fredag på hvert sitt folkemøte, der de blant annet svarte på spørsmål fra velgerne.

Under Trumps møte i Miami fikk en av disse velgerne svært mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Rett bak presidenten satt det nemlig en kvinne iført et rødt munnbind, som nikket entusiastisk til flere av hans uttalelser. Hun viste også tommel-opp-tegn, mens hun ristet på hodet under kritiske spørsmål fra programleder Savannah Guthries.

– Hvordan klarte Trump å skaffe seg kvinnen som nikket for ham i bakgrunnen hele tiden, spør Howard Fineman, som er kommentator for NBC, på Twitter.

Jakten på kvinnens identitet var dermed i gang, og avisen Miami Herald var raskt ute med mer informasjon: Den nikkende kvinnen viste seg å være Mayra Joli, en advokat og Trump-aktivist som blant annet har erklært seg som Miamis «selfie-mester».

For to år siden stilte hun til kongressvalg, og var da tydelig på at hun støttet Trumps politikk.

– Vi støtter deg! Du er den beste, sa Joli til Trump etter arrangementet i en video hun sendte direkte på Facebook.

– Hvor er du fra? spurte Trump.

– Jeg er fra Den dominikanske republikk, men jeg er amerikaner. Jeg er amerikaner!

– Jeg setter prisen på støtten, responderer Trump, etter å ha nevnt den tidligere baseball-legenden Sammy Sosa, som også er fra Den dominikanske republikk.

Under TV-sendingen ble emneknaggen #noddinglady flittig brukt på Twitter, og flere sammenlignet henne med fluen som skapte overskrifter etter visepresident-debatten mellom Mike Pence og Kamala Harris.

Folkemøtet i Miami var på forhånd markedsført som et arrangement for velgere som fortsatt er usikre på hvem de vil stemme på. NBC har foreløpig ikke svart på Miami Heralds forespørsel om hvorvidt det var de som bestemte hvem som fikk være til stede under arrangementet.

En annen som fikk mye oppmerksomhet på sosiale medier, var en av velgerne som fikk stille Trump et spørsmål.

– God kveld, president. Jeg vil si du har et flott smil. Du er så kjekk når du smiler, sa Paulette Dale, som fikk de fleste til å glemme at hun stilte et spørsmål om immigrasjonspolitikken til Donald Trump.

