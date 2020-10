Trump spøkte om mulig valg-tap: − Kanskje jeg må forlate landet?

MACON, GEORGIA (VG) Donald Trump besøkte natt til lørdag den viktige vippestaten Georgia. Delstaten har ikke stemt frem en demokratisk kandidat siden 1992.

– Om 18 dager skal vi vinne delstaten Georgia, og vi skal vinne fire nye år i Det hvite hus, begynte Trump fra scenen, kort tid etter at han holdt tale i Florida.

Det kan bli tøffere enn det var for fire år siden: Georgia har nemlig blitt en av vippestatene som kan være med på å avgjøre hele valget.

Flere meningsmålinger viser et svært jevnt løp mellom kandidatene i delsaten, mens en fersk meningsmåling fra Universitetet Quinnipiac viser Biden-ledelse med syv prosentpoeng, skriver New York Times. Målingen ble gjort mellom 8. og 12. oktober, etter at Trump ble utskrevet fra sykehuset etter å ha blitt behandlet for covid-19.

Velgerne som hadde troppet opp for å høre på Trump i Macon, var imidlertid tydelige på at de vil ha ham i Det hvite hus i fire nye år.

«Vi elsker Trump», ropte de i kor flere ganger, noe som fikk presidenten til å fryde seg.

– Jeg elsker det. Jeg tror ikke noen politiker har hørt slike tilrop før, vi elsker noen. Reagan, han var en fantastisk fyr, men du hørte ikke folk si «vi elsker Reagan». Dette startet for noen uker siden, og jeg elsker det, sa han og fortsatte:

– Jeg elsker Georgia!

Smitte sporet til Trump-rally

Presidentens folkemøter har fått mye kritikk for sin omgang med smittevernsreglene, og idet Trump gikk på scenen i Georgia, meldte helsedepartementet i Minnesota at de har sporet minst 20 smittetilfeller tilbake til et Trump-rally i Bemidji 18. september, skriver CNN.

I Macon er det påbudt med munnbind under folkemøtet, sier lokale helsemyndigheter til lokalavisen Macon Telegraph.

Georgia-politikeren Vernon Jones vekket imidlertid oppsikt under folkemøtet, da han – uten munnbind – valgte å «crowdsurfe» sin vei gjennom folkemengden. Ifølge Daily Beast har Jones flere ganger gått ut mot delstatens smittevernregler.

Jones er medlem av Representantenes hus i Georgia for Demokratene, men talte til støtte for Donald Trump under republikanernes landsmøte i august.

CROWDSURFET: Vernon Jones i delstatsforsamlingen i Georgia. Foto: John Bazemore / AP

Spøkte om valg-tap

Trump var i sin tale i Macon tydelig fornærmet etter behandlingen han fikk på folkemøtet i regi av NBC i Miami natt til fredag, der han ble grillet om sin egen coronasmitte og sine synpunkter på konspirasjonsteorien QAnon.

– NBC, så dere på i går? De er alle det samme, sa Trump om programlederen Savannah Guthrie, og sa at han synes visepresident Joe Biden får altfor milde spørsmål fra pressen.

Han kalte også Biden den «verste presidentkandidaten i historien».

– Det setter press på meg. Kan du forestille deg om jeg taper, hva skal jeg gjøre? Jeg tapte mot den verste kandidaten i historien, jeg vil ikke føle meg så bra da. Kanskje jeg må forlate landet? sa Trump, til latter fra de fremmøtte.

Biden: Det vil ikke bli tolerert

Også demokratenes Joe Biden besøkte en viktig vippestat natt til lørdag, da han talte til velgere i industribyen Detroit i Michigan:

Her kom han med krass kritikk mot Trumps håndtering av kidnappingssaken som involverer delstatens guvernør Gretchen Whitmer, skriver New York Times.

Demokratene har uttrykt at de mener Trumps retorikk om hvit makt-grupper er med på å oppmuntre til slike handlinger.

– Det er ikke noen plass for hat i USA. Punktum. Ingen. Det vil ikke bli tolerert, sa han.

Trump skal etter planen besøke Michigan lørdag, når han skal holde et velgermøte i Muskegon-

