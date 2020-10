KAN MÅTTE STENGE: Hotelldirektør Javier Perez i VP Jardín de Recoletos Hotel i Madrid er bekymret for fremtiden, og frykter at de må stenge dørene. Foto: Nacho Hernandez

Krise for turismen i Madrid: − Kan ikke bli verre

MADRID (VG) Da hotelldirektør Javier Perez satt sammen med familien og så de nye restriksjonene i byen bli presentert på TV, skjønte han at det ville bli tøffe tider. – Sønnen min spurte meg «Gråter du, pappa?»

Thea Rosef

Nacho Hernandez (foto)

– Jeg må være veldig sterk, for folk kommer til meg på jobb og gråter. I tillegg må jeg være sterk for familien min. Det er hardt, sier hotelldirektør Javier Perez i VP Jardín de Recoletos Hotel i Madrid.

Inne på hotellet hans er det ikke et menneske å se. Etter at de nye restriksjonene i Madrid trådte i kraft for en uke siden, er det blant annet ikke lov til å reise inn og ut av byen med mindre det er nødvendige, godkjente reiser – som til jobb, skole eller på medisinsk grunnlag.

Turistene utgjør vanligvis 95 prosent av gjestene på hotellet til Perez, men nå uteblir de helt. Mesteparten av reservasjonene ble brått avbestilt, og hotellet taper 500.000 euro i måneden, sier han.

fullskjerm neste TOMT: Hotellene rundt i Madrid er svært tomme om dagen etter at turistene ikke får komme inn i byen.

– Dette er den verste perioden i karrieren min. Jeg har aldri opplevd lignende, det er forferdelig, sier hotelldirektøren, sittende mutters alene i hotellrestauranten.

Da familien satt hjemme i stuen og så myndighetene presentere de nye restriksjonene i Spanias hovedstad, rant det over for Perez.

– Sønnen min spurte meg “Gråter du, pappa?”. Og jeg ble litt overrasket selv også, for jeg gråter aldri.

Dette er de strenge restriksjonene i Madrid: Folk kan bare reise inn og ut av byen på jobb, skole eller medisinsk grunnlag, eller av andre nødvendige grunner.

Samlinger, både innendørs og utendørs og i alle omgivelser, er begrenset til maksimalt 6 personer.

Restauranter, barer og kafeer har ikke lenger lov til å servere i baren og må redusere kapasiteten til 50 prosent. De må stenge klokken 23.00 og slutte å servere klokken 22.00.

Munnbind må brukes i alle offentlige rom i Madrid, både innendørs og utendørs. Eneste unntaket er folk som driver med sport og barn under seks år.

Sosiale distanseringsregler må følges til enhver tid.

Røyking utendørs på offentlige steder er forbudt når to meters avstand ikke kan opprettholdes.

Butikker må redusere kapasiteten til 50 prosent og stenge klokken 22.00 (unntatt apotek, helsesentre, veterinærer, bensinstasjoner og andre virksomheter som anses som viktige).

Kirker, moskeer og synagoger må redusere kapasiteten til en tredjedel. Begravelsestjenester kan holdes med maksimalt 15 sørgende utendørs og ti innendørs.

Nattklubber er nå stengt.

Alle offentlige parker og hager vil stenges mellom klokken 22.00 og 06.00 inntil videre.

Idrettsanlegg forblir åpne, selv om kapasiteten er redusert til 50 prosent innendørs og 60 prosent utendørs. Grupper er begrenset til seks personer.

Maksimal kapasitet i spillbutikker, kasinoer og veddeløpsbaner er nå redusert til 50 prosent. Dette er også tilfelle for fritidssentre, dyreparker og fornøyelsesparker.

Tyrefekting kan ikke holdes for øyeblikket. Restriksjonene varer i første omgang i 15 dager, fra og med 9. oktober, før det blir tatt en ny vurdering. Vis mer

– Situasjonen er grusom

Vanligvis er Madrid stappfullt av turister, men på grunn av de høye smittetallene har myndighetene bestemt at byen skal holdes lukket i minst en uke til.

Det går kraftig utover turistnæringen, og svært mange hoteller i byen har måttet stenge dørene.

– Vi er en flott turistby, men akkurat nå får vi ikke utnyttet det, sier Perez.

Fredag registrerte Spania rekordhøye 15.186 nye smittetilfeller. Dødstallene stiger også, med 222 nye dødsfall det foregående døgnet.

– Fremtiden er usikker, for vi vet ikke hva som vil skje videre med restriksjonene. Nå må vi se om unntakstilstanden videreføres, og da må vi eventuelt stenge hotellet. Vi forbereder oss på det verste, sier Perez.

Et av Madrid sentrums største hoteller åpnet i fjor, og ble med en gang fullbooket i langt tid. Nå sliter RIU Hotel Madrid med å holde åpent.

– Situasjonen er grusom. Hotellet åpnet for bare et år siden, og vi har jobbet så hardt, sier hotelldirektør Manuel Jaile.

STORE TAP: Hotelldirektør ved RUI Hotel Madrid Manuel Jaile forteller at de har tapt rundt 90 prosent av omsetningen, sammenlignet med oktober i fjor. Foto: Nacho Hernandez

Han sitter på hotellets takterrasse, som er blant de mest luftige i byen. Hit pleier rundt 4000 besøkende på en dag å komme for å oppleve utsikten over hovedstaden, men i dag har det kun vært 220 innom.

Tap på 90 prosent

Før pandemien var det normalt sett 60–70 prosent turister på hotellet, nå er det 1–2 prosent, sier direktøren.

– Sammenlignet med oktober i fjor, har vi tapt rundt 90 prosent av omsetningen. Vi prøver å holde åpent, men det er vanskelig uten turistene, sier Jaile.

Han forteller at de tar en dag av gangen, og at det nå avhenger av politikerne.

– Vi kommer alle til å bli smittet av viruset – noen vil dø, og andre overleve. Men det verste er signalene vi sender utad, om mye politisk uenighet og konflikt om restriksjonene i landet.

På en terrasse noen etasjer nedenfor speider hotellets marked- og kommunikasjonssjef Virginia Casado utover det blikkstille bassenget. Alle solsengene rundt er tomme, utenom én.

– Om det er en gjest? Å ja, nei, det er badevakten, sier Casado.

RIU har hoteller flere steder i verden, men har aldri opplevd noe sånt som dette, sier Casado.

INGEN Å REDDE: Kun badevakten er å se rundt hotellets basseng i disse dager. Foto: Nacho Hernandez

– Vi har vært gjennom jordskjelv og stormer, men dette er det verst tenkelige scenario.

Hun forteller at de prøver å tilpasse seg situasjonen ved å sette ned prisene, og satse mer på arrangementer i hotellets konferansesaler.

– Det kan ikke bli verre enn dette, bortsett fra at vi alle blir smittet og må stenge, selvfølgelig.

Ensom Picasso

Også Spanias nasjonalmuseum Renia Sofia har fått kjenne på unntakstilstanden i byen. Kun to besøkende står og titter på Picassos kjente maleri «Guernica», med trippelt så mange sikkerhetsvakter gående rundt.

– Vi håper og tror dette vil endre seg snart, men man vet aldri i denne sårbare situasjonen, sier kunstnerisk visedirektør Mabel Tapia.

Museet er Madrids mest besøkte, men har opplevd en nedgang i antall besøkende forrige måned på 53 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Vanligvis er 65 prosent av gjestene turister, og museet prøver derfor nå å sikte seg mer inn på lokalbefolkningen.

fullskjerm neste POPULÆRT: Picassos kjente maleri «Guernica» tiltrekker vanligvis svært mange besøkende.

– Vi er nødt til å glemme massepublikumet og heller bygge opp en litt ny relasjon. Vi har også måttet tenke digitalt, og det positive er at vi aldri før har hatt så mange på digital visning som nå, sier Tapia.

Luksushotellet The Westin Palace prøver også å tilpasse seg det nye markedet. Hotellet huser til vanlig ofte velstående turister fra USA, England og Tyskland, men må nå appellere mer til lokalbefolkningen.

– Det er stille her nå, det er helt annerledes. Det pleier å komme mange i forbindelse med jobb hit, og folk har viktige lunsjmøter. Nå må vi tiltrekke oss lokale, for det er det eneste alternativet vi har, sier marked- og kommunikasjonssjef Paloma García.

Et av tiltakene som er satt i gang er live opera på hotellet hver søndag, noe som er svært populært i Madrid, sier García.

– Jeg tror det kommer til å endre seg med restriksjonene. Men vi er realistiske, så vi vet at det ikke kommer til å bli som i fjor, men jeg tror vi skal klare dette.

Publisert: 18.10.20 kl. 11:08

