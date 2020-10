Tusenvis i kvinnemarsj mot Donald Trump

WASHINGTON D.C. (VG) Lørdag marsjerer tusenvis av amerikanere i protest mot Donald Trump og nomineringen av Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer.

Nå nettopp

Det er forventet at mellom 6000 og 10.000 personer vil møte opp i kvinnemarsjen i Washington D.C. lørdag kveld norsk tid.

– Kvinner kommer til å avgjøre dette valget. Vi er klare til å handle. Dette er en forsmak på hva som kommer tredje november, sier Rachel O’Leary Carmona, leder for kvinnemarsjen til The Washington Post.

Demonstrantene ønsker å utsette innsettelsen av ny høyesterettsdommer og oppfordrer det amerikanske folket til å ikke stemme på Donald Trump ved presidentvalget.

Les også: Hundretusener tok til gatene i Washington

Markeringen starter ved Freedom Plaza klokken 18 norsk tid, hvor det holdes appeller fra ulike feministiske organisasjoner. Deretter går marsjen til The National Mall.

– I dag er dagen. Vi stiller med full styrke for å vise vår motstand mot Trumps agenda høyt og tydelig, skriver arrangørene på Instagram, ved et bilde av de avgrensede områdene som er gjort klare før marsjen.

DEMONSTRASJON: En halvtime før appellene starter ved Freedom Plaza, har folk begynt å samle seg i Washington D.C. Foto: Stig Øystein Schmidt

Digitale arrangement

Selv om det ble har blitt arrangert kvinnemarsj tidligere i år, arrangeres det nå på nytt for å hedre avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Det er planlagt minst 415 marsjer og arrangementer, fysisk og digitalt, over hele USA. Det er langt færre enn under den første kvinnemarsjen i 2017, hvor millioner møtte opp i rundt 700 marsjer over hele landet.

Arrangørene for marsjen i Washington D.C. har oppfordret deltagere fra stater med høyt smittepress til å ikke reise til hovedstaden, men i stedet delta på lokale arrangement eller støtte marsjen digitalt, for å kunne opprettholde avstand under marsjen.

USA har de tre siste dagene registrert flere enn 60.000 coronatilfeller per dag, og smittetrenden er stigende i landet, viser VGs oversikt.

FØRSTE MARSJEN: Den første kvinnemarsjen ble holdt 21. januar 2017, dagen etter innsettelsen av president Donald Trump. Demonstrasjonen blir omtalt som den største på én enkelt dag i USAs historie. Foto: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Motdemonstrasjon

Etter marsjen er over, vil arrangørene holde en SMS-kampanje ved The National Mall, for å oppfordre kvinner til å stemme ved valget i november. Målet er å sende ut fem millioner tekstmeldinger i løpet av dagen.

Den konservative kvinneorganisasjonen Independent Women’s Forum har planlagt en motdemonstrasjon for å støtte innsettelse av Amy Coney Barrett som høyesterettsdommer.

– Dette har aldri handlet om kvinner. De vil ikke ha kvinner i maktposisjoner med mindre det er kvinner som står for deres agenda, sier leder for den konservative kvinneorganisasjonen, Carrie Lukas til The Washington Post.

Publisert: 17.10.20 kl. 17:57