Trump om Kamala Harris: – Hun er en tabbe-maskin

WHITE PLAINS (VG) USAs president Donald Trump roser visepresident Mike Pence for innsatsen under debatten mot Kamala Harris natt til torsdag.

Med pleksiglass mellom seg møttes visepresidentkandidatene Mike Pence (61) og Kamala Harris (55) til debatt i Salt Lake City i Utah natt til torsdag norsk tid.

Debatten blir omtalt som den viktigste visepresidentdebatten noensinne.

– Både Harris og Pence kan fort bli president i USA. Og den neste presidenten får oppgaven med å gjenreise USA og Vesten etter pandemiens herjinger, sa USA-forsker Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen til VG før debattstart.

Han påpekte at det var viktig for både Harris og Pence å fremstå som troverdige ledere.

President Donald Trump er svært fornøyd med innsatsen til sin visepresident.

– Mike Pence gjør en fantastisk jobb, skrev han på Twitter en time inn i debatten, som ble avsluttet rundt klokken 04.30 norsk tid.

– Hun er en tabbe-maskin, skrev han om motkandidaten Kamala Harris, uten å komme med noen eksempler.

Den anerkjente amerikanske høyesterettsadvokaten Neal Katyal er imidlertid svært imponert over innsatsen til Harris.

– Akkurat nå tror jeg aldri jeg har sett en bedre debattopptreden enn Kamala Harris i kveld. Fantastisk, skriver han på Twitter.

Han er ikke like imponert over Pence:

– Han gjør det like dårlig som Trump gjorde forrige uke, bare på en annen måte, skriver han.

Også Matthew Dowd, som er leder for politisk analyse hos TV-kanalen ABC, mener Harris vant debatten.

– Kamala vant debatten. Det vil ikke endre valget dramatisk, noe som er dårlig for Trump og Pence siden de ligger bak, skriver han på Twitter.

– Mike Pence trengte en knockout-seier for å endre retningen til Trumps kampanje, som taper. Han klarte ikke å skaffe det, skriver CNN-kommentator Keith Boykin.

De nye debattreglene i USA, som ble innført etter den svært kaotiske debatten mellom Donald Trump og Joe Biden forrige uke, gir lite rom for avbrytelser.

Mike Pence og Kamala Harris to minutter til å svare på de innledende spørsmålene fra moderator Susan Page, før de senere fikk diskutere seg i mellom – innenfor tydelig avgitte tidsrammer.

– Herr visepresident, nå snakker jeg, sa Harris da Pence forsøkte å skyte inn noe mens hun snakket om coronaviruset.

– Jeg må få komme med min mening, sa Pence, og prøvde å stoppe Harris.

Da moderatoren Susan Page senere ba Harris gjøre seg ferdig fordi tiden var ute, svarte hun slik:

– Han avbrøt meg, og jeg vil gjøre meg ferdig, være så snill.

Dan Rather, som er tidligere redaktør for nyhetskanalen CBS, skriver på Twitter at moderatoren kunne ha vært tydeligere med å sørge for at reglene ble fulgt.

– «Takk, herr visepresident» er kanskje ikke den beste tilnærmingen når det kommer til å avbryte en mann som går amok i sin respektløshet overfor debattreglene.

Michael Steele, som tidligere var styreleder i Det republikanske partiet og så nå er medlem av Linoln-prosjektet som jobber mot et gjenvalg av Trump, skriver at det var frustrerende å se på debatten når debattantene fortsatt får tillatelse til å bryte reglene.

– Hvorfor gidder de i det hele tatt å ha moderatorer? Bare slipp kandidatene på scenen og la det stå til, skriver han.

Publisert: 08.10.20 kl. 04:59 Oppdatert: 08.10.20 kl. 05:13