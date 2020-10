Debatten mellom Pence og Harris: – Knapp seier til Harris

Nattens visepresidentdebatt var så jevn som den kunne blitt, mener den norske USA-eksperten Eirik Løkke. Han gir likevel en knapp seier til demokratenes Kamala Harris.

Med pleksiglass mellom seg møttes visepresidentkandidatene Mike Pence (61) og Kamala Harris (55) til debatt i Salt Lake City i Utah natt til torsdag norsk tid.

Debatten ble på forhånd omtalt som den viktigste visepresidentdebatten noensinne, delvis fordi både president Donald Trump og utfordrer Joe Biden er over 70 år gamle.

– Mitt inntrykk er at det ble veldig jevnt. Det er så nærme uavgjort som det kommer i en politisk debatt, sier Eirik Løkke, som er USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita til VG tidlig torsdag morgen, etter å ha fulgt debatten gjennom natten.

– Hva var det som gjorde den så jevn?

– Begge fikk inn mange av de beste poengene sine. Om vi skal kåre en vinner, vil jeg gi en knapp seier til Kamala Harris av to grunner. Den første er corona; der hadde Pence et utrolig vanskelig utgangspunkt, hvor han skulle forsvare både den politiske og den praktiske håndteringen. Det kom raskt frem at den har vært katastrofal, sier Løkke.

– For det andre leder Biden klart på målingene, så Harris klarer seg fint med uavgjort. Det er Pence som må bevege velgere, sier Løkke, som mener debatten var mer interessant og sivilisert enn den mellom president Trump og tidligere visepresident Biden forrige uke.

– Jeg tror ikke denne debatten kommer til å flytte mange velgere, og det er en fordel for Biden og Harris. Tiden renner ut for Trump og Pence: Det er under én måned igjen, det blir stadig mindre tid til å ta igjen forspranget, og dette var en mulighet de ikke klarte å utnytte, sier han.

De nye debattreglene i USA, som ble innført etter den svært kaotiske debatten mellom Trump og Biden forrige uke, førte til en mer sivilisert debatt, mener Løkke.

– Med tanke på den forrige debatten, var dette en skikkelig debatt. Det var en sivilisert tone, og du fikk vite hva de mente politisk, sier han.

Mike Pence og Kamala Harris fikk to minutter hver til å svare på de innledende spørsmålene fra moderator Susan Page, før de senere fikk diskutere seg i mellom – innenfor tydelig avgitte tidsrammer.

Avbrytelser preget likevel deler av debatten.

– Herr visepresident, nå snakker jeg, sa Harris blant annet da Pence forsøkte å skyte inn noe mens hun snakket om coronaviruset.

– Jeg må få komme med min mening, sa Pence, og prøvde å stoppe Harris.

Eirik Løkke synes ikke avbrytelsene var forstyrrende.

– Jeg syns ikke det var mye avbrytelser. Det var mitt inntrykk. Men i en live-debatt hører det jo med at det er litt frem og tilbake, jeg syns de fikk fullført resonnementene sine, sier han.

Løkke mener Mike Pence var klart best når det kom til temaet høyesterett, og nominasjonen av Amy Coney Barrett.

Trump: – Hun er en tabbe-maskin

President Donald Trump mener – ikke overraskende – at det var Pence som gjorde best figur under debatten.-

– Mike Pence gjør en fantastisk jobb, skrev han på Twitter en time inn i debatten, som ble avsluttet rundt klokken 04.30 norsk tid.

– Hun er en tabbe-maskin, skrev han om motkandidaten Kamala Harris, uten å komme med noen eksempler.

Den anerkjente amerikanske høyesterettsadvokaten Neal Katyal er på sin side svært imponert over innsatsen til Harris.

– Akkurat nå tror jeg aldri jeg har sett en bedre debattopptreden enn Kamala Harris i kveld. Fantastisk, skriver han på Twitter.

Han er ikke like imponert over Pence:

– Han gjør det like dårlig som Trump gjorde forrige uke, bare på en annen måte, skriver han.

Også Matthew Dowd, som er leder for politisk analyse hos TV-kanalen ABC, mener Harris vant debatten.

– Kamala vant debatten. Det vil ikke endre valget dramatisk, noe som er dårlig for Trump og Pence siden de ligger bak, skriver han på Twitter.

– Mike Pence trengte en knockout-seier for å endre retningen til Trumps kampanje, som taper. Han klarte ikke å skaffe det, skriver CNN-kommentator Keith Boykin.

