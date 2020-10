RØMNINGSFORSØK: Peter Madsen fikk drøye fem minutter på frifot tirsdag formiddag før han ble pågrepet og lagt i håndjern. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

De ubesvarte spørsmålene: Hvordan kunne Madsen rømme?

Danmarks justisminister krever gjennomgang etter at Peter Madsen ble den andre høyprofilerte fangen til å rømme fra dansk fengsel på under ett år. Dette er de ubesvarte spørsmålene etter tirsdagens drama.

Københavns Vestegns Politi mottok klokken 10.21 melding om at en fange forsøkte å flykte fra Herstedvester Fængsel, hvilket utløste en stor utrykning.

Kort tid senere anholdt politiet en flyktende mannlig fange i det han forsøkte å ta seg inn i en hvit varebil på Nyvej.

Det viste seg å være Peter Madsen, som soner livstid i fengsel for drapet på og parteringen av den svenske journalisten Kim Wall.

I det han ble pågrepet og ilagt håndjern konstaterte politiet at han bar et belte som så mistenkelig ut. Dette skal ifølge politiinspektør Mogens Lauritsen ha sett veldig ut som et bombebelte, men etter alt å dømme ikke vært eksplosivt.

Han hadde også en pistollignende gjenstand han brukte for å ta en kvinnelig ansatt ved fengselet, ifølge Ekstra Bladet psykolog, som gissel og menneskelig skjold mens han forsøkte å flykte.

Om foranledningen er imidlertid svært lite kjent. Dette er de ubesvarte spørsmålene.

Hvordan fikk han tak i «pistolen» og «bombebeltet»?

Ifølge politiet var Madsen altså i besittelse av en pistollignende gjenstand og et bombebelte-lignende belte da han ble pågrepet.

I utgangspunktet skal begge disse gjenstandene være vanskelig å fremskaffe i et sikkerhetsfengsel av den typen Madsen sitter i. Herstedvester huser noen av Danmarks farligste fanger, og de innsatte lever med strenge rutiner og under et tungt sikkerhetsregime.

Berlingske Tidende har tidligere skrevet at hverdagen i Herstedvester er relativt skjemabelagt:

* Fra klokken 21.15 til 7 om morgenen er døren til fangenes små celler låst av.

* Klokken 7.30 møter de til arbeide i et av fengselets mange verksteder.

* Til frokost lager de innsatte mat sammen i felleskjøkkenet. Arbeidsdagen slutter klokken 15, deretter er det fellesaktiviteter som fotball, badminton og styrketrening.

*I cellen har de innsatte seng, skrivebord, skap og en TV.

* En gang i uken har de innsatte krav på besøk i en time. Og en gang om dagen slipper de ut for å få frisk luft.

Politiet etterforsker nå om Madsen fikk hjelp i fluktforsøket, men sier det foreløpig ikke er noe som tyder på det.

De undersøker også om Madsen selv fremstilte redskapene han brukte, eller om det er noe han har fått eller funnet i fengselet.

Hvor lenge har han planlagt fluktforsøket?

På pressekonferansen fikk politiet flere spørsmål fra dansk presse om ubekreftede meldinger om at Madsen skal ha planlagt å rømme i lengre tid.

De ble også spurt om hvorvidt Madsen tidligere hadde vært på, eller om han satt på isolat på grunn av angivelige planer om rømming.

Dette kom det aldri noe klart svar på.

– Vi jobber nå med å undersøke hendelsesforløpet, var svaret fra Hanne Høegh Rasmussen, som leder Herstedvester fengsel, på alle spørsmål om hva som skjedde i forkant av flukten.

Dersom han har laget gjenstandene selv, kan ting tyde på at fluktforsøket har vært planlagt i noe tid.

Peter Madsen er også kjent som «Rakett-Madsen», og beskrevet som en «oppfinner». Han har ikke registrert noen rene nyvinninger på sitt navn, men ubåten der Kim Wall ble drept var blant annet hjemmesnekret av Madsen og andre frivillige.

Hvem var mannen i den hvite varebilen?

Madsen ble pågrepet i det han forsøkte å ta seg inn i en hvit varebil i nærheten av fengselet.

Hvem føreren av varebilen var og om han hadde noen tilknytning til Madsen, er ukjent.

Politiet sier imidlertid at føreren trolig var intetanende da Madsen tok seg inn. Føreren vil bli avhørt senere, men det har vært vanskelig hittil på grunn av språkbarrieren.

– Ja, svarte Lauritsen på spørsmål om hvorvidt det dreide seg om en utenlandsk sjåfør.

Hva skjer med Madsen nå?

Politiet skriver i en pressemelding at Peter Madsen er siktet for fangeflukt etter paragraf 124 i den danske straffeloven, og politiet sier de vurderer ytterligere siktelser.

Københavns politi vurderer nå om han skal fremstilles for såkalt Grundlovsforhør, altså varetektsfengsling.

John Hatting, formann i den danske kriminalomsorgsforeningen, sier Madsen trolig ikke er tilbake på Herstedvester med det første.

– Min umiddelbare vurdering er at det vil gå en del tid, altså flere år, hvis det overhodet kommer på tale, sier han til Jyllands-Posten.

Han sier videre at Madsen vil stå overfor økt søkelys i tiden fremover.

– Det kommer til å bli veldig kjip soning for ham. Han kommer til å få langt færre friheter internt i fengselet. Muligheten hans til å delta i aktiviteter kommer til å være underlagt streng sikkerhet.

Han sier videre at det er vanlig at innsatte flyttes etter rømningsforsøk, og lister opp flere aktuelle soningssteder for Madsen: Storstrøm Fængsel på Falster, Nyborg Fængsel og Ennermark Fængsel utenfor Horsens.

– Det er helt alminnelig profesjonell håndtering av en fangeflukt, at man ikke kommer tilbake til det samme.

Publisert: 20.10.20 kl. 19:14

