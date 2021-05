ARIZONA: Mange har søkt om å bli en av de få utvalgte som får muligheten til å felle en bison. Denne bisonen ble avbildet i 2010 i områdene i nærheten av Grand Canyon. Foto: Kaibab National Forest

Bison-lotteri med 45 000 deltagere

Mer enn 45 000 personer har søkt om å få skyte bison i Grand Canyon.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Nasjonalparkforvaltningen søker 12 «dyktige frivillige» for å få ned bisonbestanden som har vokst seg for stor, melder BBC.

Men ordet «jakt» brukes ikke siden det er forbudt å jage i amerikanske nasjonalparker.

Lotteriet åpnet mandag og da det stengte etter 48 timer, hadde 45 040 søkere meldt sin interesse.

YELLOWSTONE: Her krysser en bisonflokk veien i Yellowstone nasjonalpark i august 2016 mens turistene foreviger øyeblikket. Foto: Matthew Brown / AP

I første omgang kommer man til å plukke ut 25 navn, og når man har sjekket deres skyteferdigheter vil 12 personer bli gitt muligheten til å avlive en bison hver i det området av parken som kalles North Rim.

De frivillige får lov til å ha med seg medhjelpere siden en bison kan veie over 900 kilo og alt kjøttet må bæres ut til fots.

Myndighetene mener det er nødvendig å redusere bestanden etter at flokken har vokst til 600 dyr. Nasjonalparkforvaltningen håper at flokken i dette området etter hvert kommer ned til 200 bison, noe de mener må til for å begrense jorderosjon, vannforurensning og for at bisonflokken rett og slett ikke skal tråkke i stykker arkeologiske funn i området.

Man antar at det var rundt 30 til 60 millioner bison over store deler av Nord-Amerika før dyrene nærmest ble utryddet på 1800-tallet. På et visst tidspunkt var det bare 400 dyr igjen.

Omkring år 1900 ble det innført fredningsbestemmelser etter at bisonbestanden var nær å bli utryddet, skriver Store Norske Leksikon.