FORSVANT: 13-årige Hailey Dunn forsvant for snart elleve år siden. Foto: Politiet

Kan ha løst 11 år gammel drapsgåte

Politiet i Texas har siktet en mann mistenkt for drapet på 13-årige Hailey Dunn i 2010.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mandag arresterte politiet i Howard County Shawn Casey Adkins (35) og siktet ham for drap, ifølge blant andre KCBD.

Ifølge News Channel 6 har Texas Rangers oppgitt at pågripelsen kom som et resultat av DNA-prøver tatt 13. juni.

13-årige Hailey Dunn forsvant fra Colorado City 27. desember 2010. Shawn Adkins, kjæresten til Haileys mor skal ha vært den siste som så henne. Han oppgir at hun skulle til en venn, men at hun aldri kom fram.

4. januar blir FBI og Texas Rangers involvert i saken. Først 16. mars 2013 blir levninger funnet nær innsjøen J.B. Thomas i Scurry County. 26. april blir det bekreftet at levningene er etter Hailey Dunn.

SIKTET: Shawn Casey Adkins ble arrestert noen dager etter å ha avgitt DNA-prøve. Foto: Mitchell County Sheriff's Office

I forbindelse med pågripelsen, kommer 32nd Judicial District of Texas for Nolan, Mitchell and Fisher Counties med en uttalelse tirsdag der de bekrefter at Shawn Adkins er arrestert i forbindelse med Dunn-drapssaken, men at de ikke vil kommentere saken nærmere så lenge etterforskningen pågår.

Statsadvokaten for 32nd Judicial District, Ricky Thompson, innledet i 2020 en dialog med Texas Rangers Unsolved Crimes Investigation Program (UCIP) om saken.

Etter at Texas Rangers tok en ny titt på saken, ble Adkins identifisert som mistenkt, ifølge News Channel 6.

De melder at Adkins også tidligere har vært mistenkt i saken, men aldri blitt siktet før nå.

Nå sitter han i Mitchell County Detention Center mens kausjonen er satt til to millioner dollar.