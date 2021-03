forrige





TSUNAMI: Bølgen som skylte inn over Japans østkyst den 11. mars 2011, var 7,2 meter høy, og førte til enorme ødeleggelser.

Naturkatastrofe i tre deler – 10 år siden jordskjelvet i Japan

Skjelvet rammet først. Deretter skylte den enorme bølgen inn over atomreaktoren som snart smeltet ned. Torsdag er det ti år siden trippelkatastrofen rystet Japan.

Klokken var kvart på tre en fredags ettermiddag i millionbyen Sendai. De fleste av byens innbyggere befant seg fremdeles på kontorer og skoler, noen ivrige etter å pendle hjem for å ta en etterlengtet frihelg.

I stedet skulle de snart bli rammet av det som viste seg å bli historiens dyreste naturkatastrofe. 15.900 mennesker skulle miste livet, og 405.000 hjem blir helt eller delvis ødelagt.

Et jordskjelv med styrke 9 på Richters skala utløste først store ødeleggelser klokken 14.46. Japanerne er vant med jordskjelv, men dette er uvanlig kraftig. Skjelvet er det største noen sinne registrert i landet.









ØDELEGGELSER: Et ble skylt i land skip blokkerte veien i landsbyen Onagawa i prefekturet Miyagi.

Tre kvarter senere traff den første av flere flodbølger atomkraftverket Fukushima Daiichi. Denne bølgen ble stoppet av bølgeskjoldet som var satt opp for akkurat dette formålet. Den neste ble ikke stanset.

Tsunamien brøt seg gjennom sikkerhetstiltakene på kjernekraftverket. Fem av seks reaktorer mistet strømmen. Dette slo ut kjølefunksjonen, og en nedsmelting var uunngåelig.

Den største av bølgene var 16,7 meter høy – som et bygg på fem etasjer. Bølgene rev med seg alt i sin vei de stedene hvor den traff på østkysten. Biler, bebyggelse og folk ble skylt vekk med vannet.

Vil ikke flytte tilbake

I dag er det 10 år siden hele Tohoku-regionen ble hardt rammet av trippelkatastrofen i 2011. Aller hardest har likevel landsbygda i området rundt kjernekraftverket fått kjenne konsekvensene av naturkreftene.

Torsdag sier Japans statsminister Yoshihide Suga at regionen er inne i siste fase av gjenoppbyggingen, men at rundt 2000 personer fremdeles bor i midlertidige hus.

– Dessuten har samme område blitt rammet av andre utfordringer, som en tyfon for to år siden, coronaviruset det siste året, og nylig et kraftig jordskjelv, sier Suga.

Fremdeles er flere landsbyer i nordøst i Japan evakuert. Ifølge BBC vil man fremdeles ha behov for titusenvis av arbeidere de neste 30 til 40 årene for å rydde opp og kvitte seg med atomavfallet.









TI ÅR SENERE: Et hjem i landsbyen Futaba. I mars i fjor havnet landsbyen utenfor evakueringssonen. Bildet er fra februar i år.

– Man har åpnet for at innbyggere kan returnere til enkelte landsbyer, og arbeidet for å rydde opp. Mange velger å ikke flytte tilbake, fordi de er bekymret for sikkerheten, forklarer professor Paul Midford ved NTNU til VG.

Samtidig sier han regionen i stor grad har stablet seg på beina igjen. Infrastrukturen ble raskt gjenoppbygd, og maten som dyrkes i Fukushima-prefekturet anses som helt trygg.

Men for mange mindre landsbyer og tettsteder, gjorde naturkatastrofen at allerede eksisterende problemer med fraflytting og synkende folketall, kun ble verre.

Radioaktivt vann

Utenfor ruinene av Fukushima Daiichi, ruver mer enn 1000 gedigne tanker i metall. Disse fungerer som magasin for til sammen 1,25 millioner tonn radioaktivt vann,

Vannet er frem til den dag i dag blitt brukt til å kontinuerlig kjøle ned reaktorene, og unngå ny nedsmelting. Men snart er det ikke plass til flere nye tanker, og vannet må gjøres av et sted.

Tilbake til havet, er det åpenbare svaret på den kinkige situasjonen.

Nivået av stråling blir etter hvert lavere, og det forurensende vannet vil vannes ut i det store havet. Derfor mener myndighetene det trygt. Likevel venter de angivelig med å ta en avgjørelse for å unngå dårlig PR før sommer-OL, skriver Washington Post.







MAGASIN: Store mengder forurenset vann skaper hodebry for japanske myndigheter. Snart er det ikke plass til flere tanker for oppbevaring av vannet ved atomkraftverket.

– Andre land, særlig Kina og Korea, klager på idéen om å slippe ut vannet i Stillehavet, forklarer professor Midford.

– Det er snakk om en enorm mengde vann. Noen typer havorganismer kan bli påvirket av strålingen, og blir de spist av eksempelvis fisk, kan det forplante seg oppover i næringskjeden til det når oss mennesker også, fortsetter han.

Forlater atomkraft

Den største konsekvensen av katastrofen i 2011, er ifølge Midford likevel ikke en særlig negativ utvikling.

– En gryende trend mot å gå vekk fra atomkraft, ble kraftig forsterket av katastrofen. I stedet har Japan i mye større grad omfavnet fornybar energi, sier Japan-eksperten.

I etterkant av ulykken måtte alle atomkraftverk i landet stenge. Kun et fåtall har fått åpne igjen, etter innføringen av strenge nye sikkerhetskrav.

Japanerne har gått inn for å bytte ut kjernekraftverkene med solenergi. Man har allerede installer solcellepaneler og solparker nok til gi en kapasitet på produksjon av mellom 50 og 60 gigawatt med energi – mer enn de 40 gigawattene samtlige atomkraftverk i landet kunne produsere før ulykken i 2011.

Her er det likevel snakk kun om den maksimale kapasiteten til solcellene – takket være overskyer og årlig vær, er den totale produksjonen betydelig mindre, forklarer Midford.

Også beredskapen har blitt forbedret siden 2011. Man har blant annet diskutert om man bør bygge høyere tsunamivegger, eller om man bør flytte befolkningen vekk fra lavtliggende kystområder.

Varslingssystemer på TV og mobiltelefoner gir nå varsel noen sekunder i forveien av et jordskjelv, så folk har mulighet til å søke dekning – eksempelvis under et bord.

– Jeg har selv opplevd at varslingssystemet har gått av på TV, og kjent et lite skjelv i etterkant, forteller Midford.

Han var selv i Japan også da skjelvet i 2011 skjedde. Da var han i Kobe – mer enn 650 kilometer unna episenteret. Til tross for avstanden, sier han at han kjente skjelvingene.

Selv valgte professoren å bli værende i Japan, da han ikke fryktet for radioaktivitet i området han befant seg i. Men han erindrer samtidig en viss spenning i luften.

– Den norske ambassaden flyttet til Kobe fra Tokyo i etterkant av ulykken. Der lå det geigertellere fremme da jeg skulle fornye visumet mitt, minnes Midford.