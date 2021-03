STOPPES: I flere land er vaksineringen med AstraZeneca satt på vent etter meldinger om syke vaksinerte og dødsfall. Foto: FRED TANNEAU / AFP

Flere land pauser AstraZeneca-vaksinering

Norge og Danmark har satt vaksineringen på pause etter mistanke om bivirkninger. Nå har også store land som Tyskland, Italia og Frankrike gjort det samme.

Blodpropp-funnene blant personer vaksinert med AstraZeneca-vaksinen har tvunget europeiske helsemyndigheter til å ta et valg:

Skal de pause vaksineringen inntil det finnes mer sikre data om en mulig sammenheng, eller fortsette å sette dosene?

Norge, Danmark og Island har allerede besluttet å midlertidig stanse bruken av vaksinen.

Mandag fulgte både Frankrike, Italia og Tyskland etter og gjorde det samme etter rapporter om vaksinerte som har blitt syke. Tiltaket omtales som en forholdsregel og et midlertidig tiltak i påvente av en ny vurdering fra EUs legemiddeltilsyn EMA.

Storbritannia og Sverige mener på sin side at det er trygt å fortsette.

Her er en oversikt over hva ulike europeiske land har gjort, og hvordan de begrunner beslutningen:

Irland

I motsetning til nabolandet Storbritannia, besluttet Irland søndag å pause vaksineringen med AstraZeneca.

Beslutningen ble tatt av sikkerhetsmessige årsaker, etter at Norge meldte om blodpropp eller hjerneblødning blant vaksinerte.

– Vi må se hva EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) sier i dagene som kommer, men håper dette ikke er noe mer enn en veldig kort utsettelse, sa den irske helseministeren Stephen Donnelly.

Italia

Den nordvestlige regionen Piemonte i Italia var først ute med å sette et parti av vaksinen på pause. Regionen har rundt 4 millioner innbyggere.

Påtalemyndigheten i regionen beslagla mandag over 390.000 vaksinedoser og startet etterforskning etter flere dødsfall blant dem som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Senere samme dag kom avgjørelsen fra sentralt hold om at vaksineringen settes på vent i hele landet.

Bakgrunnen for stansen i Piemonte er at en lærer døde etter å ha blitt vaksinert. Lokale myndigheter sa søndag i en uttalelse at de vil avvente til de har undersøkt om det har sammenheng med vaksinen.

– Det gjøres av ekstrem forsiktighet, sa helsesjef Luigi Genesio Icardi i uttalelsen.

De ga imidlertid ikke informasjon om hvordan læreren døde, eller hvilket parti av vaksinen som er stanset.

Nederland

Den nederlandske regjeringen kunngjorde søndag kveld at ingen sprøyter med AstraZeneca-vaksinen skal settes de neste to ukene. Det gjøres som et føre var-tiltak, etter råd fra landets legemiddelmyndigheter.

Årsaken er rapportene om mulige bivirkninger fra Danmark og Norge. Nederland har imidlertid ikke registrert noen slike tilfeller.

Regjeringen har, som norske helsemyndigheter, bedt vaksinerte personer om umiddelbart å oppsøke lege hvis man oppdager blåflekker på huden.

Tyskland

En talsperson for Tysklands helsedepartement sa mandag først til Reuters at de ville fortsette å sette AstraZeneca-doser, og følge retningslinjene til EMA.

Hverken EMA eller Verdens helseorganisasjon mener det er noen grunn til å sette vaksinen på vent.

Men bare timer senere kom kontrabeskjeden: Etter råd fra landets føderale institutt for vaksiner, Paul Ehrlich-instituttet, skal også Tyskland vente til nødvendige undersøkelser er gjennomført, ifølge Bild.

Tysklands helseminister Jens Spahn utdypet avgjørelsen i en pressebrief klokken mandag.

– Dette gjøres som et føre-var-tiltak, sa han.

– For de aller fleste er det ingen risiko. Men vi skal nå undersøke saken nærmere, sier han ifølge Der Spiegel.

Spania

Fire spanske regioner – Castilla y León, Andalucía, Asturias og Kanariøyene – har på egen hånd stanset vaksineringen. Det har ikke sentrale myndigheter i Spania.

Ifølge helseminister Carolina Darias har de kun registrert lettere bivirkninger, som hodepine og svimmelhet. Forekomsten av blodpropp blant vaksinerte er ikke høyere enn i den øvrige befolkningen, påpeker hun.

– Vi vil fortsette med vaksineringen med AstraZeneca før vi får andre retningslinjer fra EMA.

Blant de 5,2 millioner vaksinedosene som er satt i Spania, utgjør AstraZeneca rundt 15 prosent.

Belgia

Belgia hadde lørdag registrert to tilfeller av blodpropp blant personer vaksinert med AstraZeneca, ifølge den belgiske avisen Standaard.

Det betyr ikke at det er en årsakssammenheng, påpekte en talsperson for helseministeren, som kom med en forsikring om at vaksinen «er trygg og effektiv for alle over 18 år».

Selv sa helseministeren, Frank Vandenbroucke, følgende til radiokanalen Radio 1:

– Dessverre rammes mennesker av blodpropp hver dag. Det dreier seg om dusinvis av mennesker hver uke. Så det er ingen forbindelse med vaksinen, sa Vandenbroucke.

Sverige

I likhet med Belgia mener heller ikke Sverige at det er noen grunn til å pause vaksineringen med AstraZeneca per dags dato.

– Dette er alltid noe man veier for og imot – og med det vi vet nå, så er det ingenting som taler mer mot AstraZeneca enn mot noen av de andre vaksinene, sier Elisabeth Bernspång, lege og forsker ved Läkemedelsverket i Sverige.

De tre unge helsearbeiderne som blitt innlagt i Norge med blodpropp kort tid etter vaksinering, har et sykdomsforløp som smitteverndirektøren i FHI beskriver som «sjeldent» og «veldig spesielt». Dette fordi alle de tre har lavt antall blodplater, noe som ikke er vanlig med blodpropp-pasienter.

Dette sykdomsforløpet har man ikke sett hos vaksinerte i Sverige, ifølge Bernspång.

– Nei, vi har ikke hatt noen sånne rapporter i Sverige, sier hun.

Frankrike

Mandag kunngjorde president Emmanuel Macron at Frankrike setter AstraZeneca-vaksineringen på vent.

Bakgrunnen er meldinger om tilfeller av blodpropp blant vaksinerte, og det pågår granskinger om en mulig sammenheng.

Per søndag hadde ikke Frankrike hatt meldinger om dødsfall eller alvorlige sykdomstilfeller i forbindelse med vaksinen.

Østerrike

Østerrike var tidlig ute med å pause vaksineringen fra ett parti med AstraZeneca etter at de 7. mars hadde fått inn to meldinger om dødsfall blant folk som hadde blitt vaksinert fra samme parti i distriktet Zwettl i Østerrike.

De understrekte samtidig at det ikke var påvist noen sammenheng med vaksineringen.

– Som en forholdsregel er resten av vaksinepartiet ikke lengre i bruk, het det i en uttalelse fra østerrikske helsemyndigheter.