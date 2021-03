Historien om El Chapos kone Skjønnhetsdronningen Emma Coronel Aispuro ble nylig arrestert for å ha vært involvert i et av verdens mektigste narkokartell. Kari Aarstad Aase Stian Bråthen (design) Avog Publisert 08. mars, kl. 13:53 NTB/Alexandria Sheriff’s Office Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hun er gift med den livstidsdømte, meksikanske narkobaronen El Chapo, som har sin egen Netflix-serie. Eduardo Verdugo / TT NYHETSBYRÅN Neste side (3) Forrige side (1)

De to giftet seg på hennes 18-årsdag. Han var 50, og hadde vært gift flere ganger. Kevin Hagen / FR170574 AP Neste side (4) Forrige side (2)

Han ble dømt til livstid i en domstol i New York i 2019. Hun møtte i retten hver dag og kastet slengkyss, selv om mange av elskerinnene hans vitnet. Federal Brooklyn Court Neste side (5) Forrige side (3)

Hun beskyldes for å ha hjulpet El Chapo til hans berømt flukt fra fengselet i 2015, gjennom en tunnel som startet i dusjen i cellen hans. Livet i frihet ble kortvarig. HANDOUT / X80001 Neste side (6) Forrige side (4)

Etter at han ble pågrepet igjen og plassert i et høysikkerhetsfengsel for resten av livet, endret Emma livsstil. DON EMMERT / AFP Neste side (7) Forrige side (5)

Narkobaronens kone ble Instagram-hit

Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Fra et stille rolig liv med lav profil, ble hun en partygirl med hundretusenvis av følgere i sosiale medier.

Publisert: Nå nettopp

Politiet i New York er blant dem som ble oppmerksom på henne, og fikk mistanke om at livet hennes ikke bare var en fest.

Nå lurer mange på hva som vil skje med de ni år gamle tvillingdøtrene, siden både mamma og pappa er i fengsel.

De to jentene Maria og Emali ble født i California i 2011. Fars navn er ikke oppført i fødselsattestene, skriver nyhetsbyrået AP. Han var på den tiden på flukt fra politiet.

FOR ABONNENTER: Den blodige maktkampen etter «El Chapo»

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Ifølge narkotikapolitiet i USA, var Emma selv bare et barn da hun ble involvert i narkotikahandel.

Emma Coronel Aispuro (31) er født i San Francisco i USA, men oppvokst på en ranch nord vest i Mexico, i en stat som er kjent som det gylne triangel i narkotrafikk.

Både faren og broren er tidligere arrestert for narkotrafikk, og begynte etter hvert å jobbe for Mexicos største narkokartell Sinaloa, og dets beryktede leder Joaquin Archivaldo Guzman Loera, alias El Chapo (Shorty).

Foto: HANDOUT / X80001

Emma, som tidlig begynte å delta i skjønnhetskonkurranser, skal ha truffet El Chapo da hun var bare 17 år. Ett år senere ble hun hans nye kone, El Chapos fjerde.

En stund studerte hun journalistikk ved universitetet i Sinaloa, før hun flyttet til USA. Hun holdt en lav profil, og når hun ble konfrontert med ektemannens brutale fremferd, svarte hun:

– Han har aldri fortalt meg at han har noe med narkotika å gjøre, skriver Deutsche Welle (DW).

Foto: Augusto Zurita / AP

I 2009 var han på Forbes liste over verdens rikeste, og familien levde et liv i luksus, med blant annet sin egen zoo.

El Chapo skal, ifølge The Sun, ha eid en pistol med diamanter på, som han elsket å ta livet av sine motstandere med.

Ifølge tiltalen skal El Chapo ha drept mellom 2 og 3000 mennesker, og vært en fryktet leder av Mexicos største narkokartell.

Foto: KENA BETANCUR / AFP

Amerikansk politi, som arresterte Coronel, tror ikke på at hun ikke visste noe om mannens kriminelle virksomhet. Tvert om.

De mener hun var godt kjent med det indre arbeidet i Sinaloa kartellet, og at hun deltok aktivt i smuglingen av kokain, heroin og marihuana fra Mexico til USA.

Politiet anklager henne også for å ha hjulpet til med El Chapos spektakulære flukt fra fengselet i 2015.

Foto: EDGARD GARRIDO / X01998

De mener også at hun skal ha betalt millioner av dollar i bestikkelser for å hjelpe El Chapo med en ny flukt (som aldri ble noe av) etter at han ble arrestert igjen. Hun skal angivelig også ha forsøkt å påvirke myndighetene til å lette på ektemannens soningsforhold.

Under fengslingsmøtet den siste tirsdagen i februar, advarte dommeren henne om at hun kunne ende i fengsel resten av sitt liv.

Foto: JUSTIN LANE / EPA

Det vil i så fall bli en stor omveltning fra den livsstilen hun gradvis bygget opp etter rettssaken der mannen hennes ble dømt til livstid i fengsel.

Den tre måneder lange rettssaken som gikk i New York, var som en eneste lang moteoppvisning for Emma Coronel.

Foto: KENA BETANCUR / AFP

Veien til rettssalen var som en catwalk der hun viste nye antrekk hver dag, og fotografene sloss om å få de beste bildene av henne.

Tvillingdøtrene fikk være med, også de kledd opp for anledningen. Hun snakket gjerne med med journalister og fotografer, og delte godteri og kjeks med dem, skriver AP.

Foto: Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN

En dag sørget hun for at mannen fikk levert en blazer til å ha i retten, som matchet hennes antrekk: En burgunderfarget fløyelsjakke.

Hun ba rettstegneren laget et bilde av solidaritetshandlingen, hun ville ha det som suvenir.

Etter at rettssaken var over, fortsatte Emma Coronel å flashe en luksuriøs livsstil og høy profil i sosiale medier.

Foto: Instagram

Hun viste seg stadig i dyre klær og smykker, og kjørte luksuriøse biler, skriver DW. Til tross for at hun ikke har postet flere enn fem bilder på Instagram, fikk hun raskt over 600.000 følgere.

Det siste ble postet i desember 2020, og viser henne i en hvit brudekjole, som reklame for en designer.

2. juli i fjor la Emma Coronel ut et bilde av seg selv med en krone på hodet, knallrød leppestift og gullenke rundt halsen. Gratulerer med dagen til meg, er teksten under.

FOR ABONNENTER: Historien om «El Chapo»: Fattiggutten som ble narkoboss