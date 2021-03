FRI BAR: I Pioneer Bar i Fredericksburg snur gjestene duggfriske kalde enheter. Baren går rett til full kapasitet og vil ikke be gjester bruke munnbind, eller håndheve sosial distansering. Foto: Thomas Nilsson / VG

Texas har åpnet: 3104 testet positivt samme dag

HILL COUNTRY (VG) Corona-reglene er fjernet i Texas. En kjøretur på landsbygda avslører både lettelse og frykt – og aggresjon mot munnbind.

Publisert: Nå nettopp

– Kom det inspektører og sa vi skulle ta de på, så hadde vi dem tilgjengelig. Men vi brukte dem egentlig aldri, sier bartender Albert Garcia på Pioneer Bar i Fredericksburg.

Han snakker om munnbind. Det er dag én etter at Texas har åpnet helt opp.

Fredericksburg ligger på landsbygda i det sentrale Texas, det såkalte «hill country». Byen er stor på turisme og vinproduksjon.

«Napa Valley for trumperne», var det en som sa.

BARTENDER: Albert Garcia serverer kunder på den første dagen etter at Texas har fjernet restriksjonene. Foto: Thomas Nilsson / VG

I baren Garcia jobber i sitter det tolv stykker, side om side, uten munnbind.

Én av dem fører høylytte argumenter for at Texas er en republikk, ikke en stat, og derfor kan løsrive seg fra resten av USA.

Utenfor finnes det ingen skilt som ber deg bruke munnbind.

– Det som forandrer seg nå er at vi vil tjene mer penger, fordi vi kan ha flere folk her, sier Garcia, som ser frem til at folk kan synge og danse til live musikk innendørs nå.

Til fredag venter de stinn brakke.

INNFART: På vei inn i Fredericksburg møter du denne slitne bilen. «Trump løfter holdt», står det. Foto: Thomas Nilsson / VG

Åpner opp

Det var i forrige uke at den republikanske guvernøren Greg Abbott på en meksikansk restaurant annonserte at Texas skulle åpne 100 prosent og munnbindpåbudet fjernes.

Onsdag åpnet staten offisielt. Det skjer samme dag som staten med 29 millioner innbyggere registrerte 3104 nye positive tilfeller av covid-19, ned fra toppen på over 20.000 i midten av januar.

Litt over 16 prosent har fått sin første vaksinedose.

Texas blir er den 13. staten uten delstatlig påbud om munnbind, ifølge The New York Times.

LEI: John Duboa er daglig leder i kafeen Clearriver. Han har forsøkt å få mange kunder til å bruke maske. Nå som staten har åpnet har han ikke lenger kraft bak den oppfordringen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Folk har kastet ting på oss

Litt lenger opp på Main Street i Fredericksburg – halvannen time vest for Austin – ligger iskremsjappa Clearriver.

For John Duboa, kafeens maskerte sjef, er den største forandringen etter åpningen av Texas at han nå ikke lenger ser grunn til å krangle med kunder som ikke vil bruke munnbind. Han har ikke lenger lov til håndheve et påbud.

– Vi har blitt skjelt ut, folk har kastet ting på oss, alt sammen, sier han.

For de ansatte vil det fortsatt være et krav å bruke munnbind. Få av gjestene som er til stede bruker det.

– Er de ansatte bekymret?

– Selvsagt, vi vet ikke hvem gjestene er eller hvor de har vært, svarer Duboa.

Både han og andre vi møter er bekymret for neste uke som er «spring break» i Texas: En hel uke undervisningsfri som vil skape mye reising og trykk på serveringssteder.

FREDERICKSBURG: Byen ligger midt i det såkalte «hill country» i Texas og har en idyllisk, western-aktig arkitektur. Den er et populært reisemål fra dem som vil ut av storbyene på helgeturer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Truer by med søksmål

De øverste folkevalgte i Texas sine storbyer har møtt beslutningen om å åpne med stor motstand. Byrådet i delstatshovedstaden Austin har valgt å videreføre et lokalt påbud om å bruke munnbind. Oppslutningen blant innbyggere og forretninger er stor.

Statens «justisminister» Ken Paxton har nå varslet at han vil saksøke Austin om de ikke fjerner påbudet sitt for lokale forretninger.

– Vi har tatt dere til retten før under lignende omstendigheter. Dere tapte. Hvis dere fortsetter å vise forakt for loven på denne måten, vil vi ta dere til retten igjen og dere vil tape igjen, skriver Paxton i et brev til ordføreren.

VÅPEN VELKOMMEN: En butikk i hovedgaten i Fredericksburg forteller deg ved inngangen at masker nå er valgfritt. Et skilt til venstre forteller deg at skytevåpen er velkomment. Foto: Thomas Nilsson / VG

Frykter for far med kreft

The Christmas Store i Fredericksburg holder åpent også i mars.

Men et stort skilt varsler deg om at de krever at kundene bruker munnbind, til forskjell fra de fleste andre forretningene i byen.

Flere har fjernet slike skilt. Andre skriver at «munnbind er valgfritt», ved siden av et skilt om at man er «velkommen» om man bærer skytevåpen.

Da en av de ansatte i The Christmas Store prøvde å gi den beskjeden også muntlig til en kunde som kom inn uten munnbind, ble hun kalt for en bitch. Kunden forlot heller butikken.

– I ett tilfelle måtte vi true med å ringe politiet, men stort sett så går de bare. De føler vi fornærmer dem, men jeg kan også si at jeg føler meg fornærmet. Jeg har en far hjemme som har kreft, sier Felicia Victorica, som jobber i kassa på julebutikken.

fullskjerm neste TYDELIG: På vei inn i enkelte butikker er meldingen om å bruke masker mer tydelig enn andre. De ansatte her har hatt flere krangler med kunder. F.v. Hayley Janyson, Felicia Victorica og Lissa Ramirez.

Blir på redusert kapasitet

Blanco er en liten by på rundt 2000 innbyggere med et bysentrum av lave, firkantede westernbygninger. Tinghuset ser nesten ut som en litt stor hytte.

Allen Lieck er daglig leder ved restauranten Old 300 BBQ. Her vil de foreløpig bli værende på 75 prosent kapasitet.

– Vi har bestemt oss for å stå på våre covid-retningslinjer når det gjelder de ansatte, men det er ikke noe vi kan kreve av gjestene. Majoriteten som kommer inn her bruker fortsatt munnbind, sier Lieck.

fullskjerm neste BBQ-SJEF: Allen Lieck er daglig leder i Blancos barbeque-restaurant Old 300 BBQ. Han skjærer opp kjøttet selv.

– På overtid

Innendørs i restauranten finner man både de som vil fortsette å bruke munnbind, og de som ikke vil det.

David, som ikke vil si hva han heter til etternavn, skjærer raske biter av brisket’en sin og dypper den i barbecuesaus.

– Det var på tide. Det er vel strengt tatt på overtid. Jeg er egentlig fra Lubbock. Det er det ville vesten og vi har vært åpne i lang tid. Så de trenger å komme seg i linje her nede også, sier David med et skjevt smil.

– Men er det ikke egentlig en veldig enkel ting å gjøre om det kan redde et liv eller to?

– Jeg vet ikke om jeg tror på alle tallene, så jeg tror det får bli en «ingen kommentar», svarer han.

fullskjerm neste KLAR: Adam Adray driver bar- og konserstedet i Luckenbach, Texas. Han ser frem til å fylle opp både ute- og innescene med hundrevis av gjester i april.

Venter tusen på konsert

I Luckenbach står det et skilt som sier at det kun bor tre stykker der. Det er kanskje ikke helt sant, men stedet er i praksis bare en bar med tilhørende dansehall og utescene.

Et velkjent lite sted, sådan: Luckenback er nærmest en hellig gral for countrymusikken.

For daglig leder Adam Adray er den første dagen etter guvernørens åpning en god dag.

– Det har vært en kamp, sier han om året som ligger bak.

2. april er det utekonsert her. Den har snart solgt 1000 billetter.

– Vi er ikke anti-munnbind. Men vi kommer ikke til å be deg bruke munnbind, heller ikke si at du ikke kan få bruke en. Alle er velkomne her, sier Adray.