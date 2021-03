VIL HA TRUMP UT: Kongressrepresentanten Adam Kinzinger var en av 17 republikanere som ble navngitt av Donald Trump i en tale søndag. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Republikaner svarer på Trump-angrep: − Stolt over å bli navngitt blant de andre heltene

ORLANDO/OSLO (VG) I sin første tale siden han gikk av som president, leste Donald Trump opp navnene til alle republikanerne som ville stille ham for riksrett. – Bli kvitt dem alle, ba han.

Ti republikanske kongressrepresentanter og syv senatorer stemte for å stille Donald Trump for riksrett etter den voldelige stormingen av Kongressen i Washington D.C. 6. januar.

De kraftige reaksjonene i ettertid har tydeliggjort den interne striden innad i Det republikanske partiet: De som vil ha Trump med videre i en sterk rolle, og de som vil at partiet skal gå videre uten den tidligere presidenten.

Under sin første tale siden han gikk av som president, kastet Donald Trump seg rett inn i den betente diskusjonen.

Fra scenen på konferansen Conservative Political Action Conference (CPAC) i Orlando i Florida hevdet han først at partiet står samlet, før han tok til orde mot republikanere som han hevder bruker energien sin på å angripe ham og hans velgere istedenfor demokratene.

Så leste han opp navnene på alle de 17 republikanerne som stemte for å stille ham for riksrett.

Disse stemte for å stille Trump for riksrett Senatet: Lisa Murkowski

Mitt Romney

Ben Sasse

Pat Toomey

Susan Collins

Richard Burr

Bill Cassidy Representantenes hus: Liz Cheney

Tom Rice

Dan Newhouse

Adam Kinzinger

Anthiny Gonzalez

Fred Upton

Jaime Herrera Beutler

Peter Meijer

John Katko

David Valadao Vis mer

Verst gikk det ut over kongressrepresentanten Liz Cheney fra Wyoming, som er rangert som den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus. Hun ble blant annet kalt for «krigshisser» i Trumps tale.

– De gode nyhetene er at hun er blitt irettesatt i sin egen stat, og støtten hennes har dalt raskere enn hos noe annet menneske jeg noen gang har sett. Forhåpentligvis blir de kvitt henne ved neste valg. Bli kvitt dem alle! sa Trump mens salen buet.

– Vi vil tape

Flere av navnene på listen har allerede fått merke tydelige konsekvenser etter valget om å stå opp mot Trump: Mange har fått offisielle reprimander fra Det republikanske partiet i sine hjemstater, og det er blitt tatt til orde for at flere av dem skal trekke seg fra Kongressen.

– Stolt over å bli navngitt blant de andre heltene i Trumps tale! skriver kongressrepresentanten Adam Kinzinger på Twitter søndag.

Han har tidligere fortalt at han er blitt utstøtt av deler av sin egen familie etter at han stemte for å stille Trump for riksrett.

Kongressrepresentanten har nylig lansert en såkalt Super Pac, en organisasjon som skal samle inn penger for å støtte republikanere som har tatt til orde mot Trump.

– Trump tapte valget, til deres informasjon. Dessuten er denne talen kjedelig. Vi kan ikke vinne presidentskapet med denne kjedelige, lite energiske og svake tankestrømmen, skriver han videre på Twitter, og kaller Trump en «has been».

Heller ikke Kinzingers partifelle Bill Cassidy fra Louisiana tror Trump vil bli noen god kandidat fra partiet. Han er en av de syv senatorene som ble nevnt med navn i Trumps tale.

– Dersom vi idoliserer én person vil vi tape. Det er ganske tydelig basert på det siste valget, sier han til CNN.

Til The Hill sier han at han ikke tror Donald Trump vil bli partiets kandidat ved valget i 2024.

Utenfor konferansehotellet i Orlando der Trump talte søndag, hadde hundrevis av hoiende, flaggbærende tilhengere samlet seg. Se bildene fra VGs fotograf her:

TRUMP-STEMNING: Trump-supportere utenfor hotellet i Orlando der den tidligere presidenten talte søndag.

Støttes av velgerne

Fra scenen i Florida hintet Donald Trump om at han lekte med tanken om å stille til valg igjen.

– Hvem vet? Kanskje jeg bestemmer meg for å slå dem en tredje gang, sa han til tilhørerne.

Og ifølge Washington Post har Trump og hans støttespillere fortsatt støtte fra flertallet av de republikanske velgerne. I en ny meningsmåling utført av universitetet Quinnipiac sier tre av fire republikanere e at de synes den tidligere presidenten skal fortsette å spille en viktig rolle i partiet.

Også på den konservative konferansen CPAC, der Trump talte, var støtten tydelig: I en meningsmåling blant deltagerne svarte 55 prosent av de ønsket seg den tidligere presidenten som partiets kandidat ved neste valg i 2024.

På et annet spørsmål svarte imidlertid 15 prosent at de ikke ønsker at Trump skal stille til valg igjen, mens 17 prosent svarte at de var usikre. Dette kan ifølge CNN tyde på at det er en viss åpenhet for å satse på noe nytt – også innad i Det republikanske partiet.