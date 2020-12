MØTTES: Texas’ justisminister Ken Paxton (t.v.) og guvernør Greg Abbott (i rullestol) møter Donald Trump i Austin i sommer. De håper nå å få endret valgresultatet. Foto: Alex Brandon / AP

Svarer på Texas-søksmål: «Opprørsk misbruk av rettssystemet»

Tidligere i uken gikk Texas til søksmål for å få ugyldiggjort valgresultatet i fire vippestater Joe Biden vant i årets presidentvalg. Nå har de fire svart. Og de er forbannet.

– Texas’ forsøk på å få denne retten til å velge den neste presidenten har intet grunnlag i loven eller i fakta. Retten bør ikke følge et slikt opprørsk misbruket av rettssystemet, men bør sende et klart og tydelig signal om at slikt misbruk aldri bør gjentas, skriver Pennsylvanias justisminister Josh Shapiro i sin stats responsbrev til Høyesterett.

Demokraten skriver også:

– Strømmen av sammenblanding og feil i Texas’ søksmål blir bare understreket av den surrealistisk alternative virkelighet søksmålet forsøker å skape.

Shapiro går langt i å antyde at eneste grunnen til at Texas har gått til søksmål er at de misliker valgresultatet.

– Texas har nå kastet seg på denne kakofonien av falske anklager.

«Ekstraordinært inngrep»

Det siste er en klar referanse til president Donald Trump og alle andre som så langt har kommet med en rekke udokumenterte påstander om utstrakt valgjuks. Påstander som allerede har blitt tilbakevist i flere titalls rettsrunder i flere stater.

JUSTISMINISTER I PENNSYLVANIA: Josh Shapiro. Foto: Matt Rourke / AP

Heller ikke de tre andre statene, Georgia, Michigan og Wisconsin er nevneverdig imponerte over søksmålet fra Texas’ republikanske justisminister, Ken Paxton.

Michigan slår fast at valget i deres delstat er over, og at Texas har ingenting de skulle ha sagt.

Wisconsin omtaler det som et forsøk på et «ekstraordinær inngrep i Wisconsins og andre staters valg».

Georgias justisminister Chris Carr, som det er verdt å merke seg at er partifelle med Paxton og Trump, reagerer også kraftig på søksmålet, og viser i sitt svar blant annet til at staten har gjennomført tre opptellinger av stemmene og at de allerede har vunnet i retten flere ganger.

– Denne domstolen bør avvise Texas’ begjæring, skriver han.

Tilbakevist

Paxton og Texas har på sin side fått støtte av både presidenten og 18 andre republikanskstyrte delstater. I tillegg til over 100 medlemmer av Representantenes hus.

De ønsker altså at Høyesterett skal ugyldiggjøre valgresultatene – og dermed stemmene til millioner av amerikanere – i de fire vippestatene. Alle stater der Joe Biden vant over Donald Trump.

Målet er naturligvis å snu valgresultatet, slik at Trump blir vinneren i stedet for Biden.

I søksmålet har Paxton listet opp mange av påstandene om valgjuks som allerede er tilbakevist av andre domstoler. Han argumenterer også for endringer som ble gjort med tanke på hvordan stemmer kunne avlegges midt i en pandemi, og hvordan disse ble gjort, bryter med grunnloven.

En rekke eksperter har tilbakevist dette.

De fire saksøkte statene har også fått formell støtte av 22 andre stater.

Møtes i dag

Eksperter har også pekt på at mange stater gjorde endringer, inkludert i Texas, men at søksmålet utelukkende handler om fire vippestater Trump tapte. Mange har også påpekt det faktum at dette søksmålet kommer først etter at valgresultatet er klart, til tross for at man allerede før valget visste om endringene.

Høyesterett i USA møtes i dag, fredag, men det er uvisst om de allerede i dag vil ta stilling til om de skal behandle søksmålet, eller om det umiddelbart avvises.

Allerede har Høyesterett, i en svært kortfattet avgjørelse, avvist et annet forsøk på å få blokkert valgresultatet i Pennsylvania.

Publisert: 11.12.20 kl. 11:57