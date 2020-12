MED BARNA: Fra venstre: Eric, Donald Jr. og Ivanka Trump sammen med pappa Donald Trump. Foto: Reuters/NTB

Trump har diskutert benådning av barna

President Donald Trump skal ha diskutert muligheten for å benåde sine barn Donald Trump jr., Eric og Ivanka, samt svigersønn og rådgiver Jared Kushner, skriver New York Times.

Ifølge avisen frykter nemlig Trump at Biden og hans administrasjon skal gå etter den avtroppende presidentens barn og svigersønn med et ønske om hevn.

Donald Trump jr. har vært under etterforskning for sin kontakt med russere i forbindelse med valget i 2016, mens Kushner skal ha gitt falsk informasjon til føderale myndigheter om sin kontakt med utlendinger i forbindelse med sin sikkerhetsklarering, skriver avisen, som skriver at det ikke er klart hvorfor Eric og Ivanka Trump trenger en benådning.

Tidligere tirsdag ble det hevdet at Trump også skal ha snakket med sin advokat Rudi Giuliani om en mulig benådning av ham.

Samler inn kjempebeløp

Ifølge The Washington Post har Trump-kampanjen tjent over 150 millioner dollar, mer enn 1,3 milliarder kroner, i måneden etter valget. Dette er en høyere sum enn kampanjen tjente inn i de tre månedene før valget.

CNN har fulgt opp saken med egne kilder i Trumps kampanje, og setter beløpet enda høyere, til 170 millioner dollar, eller 1,5 milliarder kroner.

Innsamlingen er drevet frem av en svært offensiv kampanje mot vanlige Trump-tilhengere, såkalte smådonorer.

Avisens funn tyder på at en stor del av pengene ikke nødvendigvis går til å betale for rettssakene. Trump-kampanjen kan også bruke pengene til helt andre formål, som å nedbetale gjeld, hevder The Washington Post.

Hinter om at han stiller i 2024

– Det har vært fire utrolige år. Vi prøver å få til fire nye år. Ellers møtes vi igjen om fire år, sa Donald Trump på en julemottagelse i Det hvite hus.

Trump fortsatte å anklage vinneren av årets presidentvalg, Joe Biden, for valgfusk, til tross for at justisminister William Barr tidligere på dagen hadde uttalt at det ikke finnes bevis for det.

– Det er definitivt et uvanlig år. Vi vant et valg. Men det liker ikke det. Jeg kaller det et stjålet valg, og det vil jeg alltid gjøre, sa Trump på julemottagelsen tirsdag kveld lokal tid.

Trumps tale ble strømmet direkte på sosiale medier av lederen for Det republikanske partiet i Oklahoma, Pam Pollard. Det viste flere titalls mennesker samlet i samme rom i Det hvite hus, som sto tett sammen, og hvor mange ikke gikk med munnbind. Blant de fremmøtte var en rekke medlemmer av Republikanernes nasjonalkomité (RNC).

