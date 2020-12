Se dokumentarserien «Between Black and Blue»: En sjokkerende «true crime»

Et drap på en lokal forretningsmann vekker oppsikt i Denver i 1975. Politiet i byen retter etterforskningen mot to politimenn fra New York City.

Dette er den ekstraordinære historien om hvordan politiet i Denver ga immunitet og vitnebeskyttelse til en mann som innrømte drap på en lokal forretningsmann, for i stedet å gå etter to politimenn fra New York for dette drapet.

I denne «true crime»-serien avdekkes hele den utrolige historien, hvor korrupte politimenn, mafiaen, Elvis Presley, gjengledere og en kokainavhengig avisredaktør er noen av ingrediensene.

VG har kun rettigheter til å vise «Between Black and Blue» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet.

Filmen har 12 års aldersgrense.