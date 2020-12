Enighet om amerikansk krisepakke

Øke distribusjonen av vaksiner: Milliarder skal brukes til å sørge for gratis og rettferdig distribusjon av vaksiner til så mange amerikanere så raskt som mulig.

Hjelp til husleie: 25 milliarder dollar skal brukes til hjelp til familier som sliter med å betale husleien og står i fare for å bli kastet ut av hjemmene sine.

Pengestøtte: Ordningen som gir familier opptil 600 dollar per person i støtte forlenges.

Økt støtte for sykefravær: Avtalen gir skattefradrag for arbeidsgivere som tilbyr betalt sykefravær.

Skattefradrag: Skattefradraget utvides og forbedres for å hjelpe dem som er berørt av nedstenging eller har redusert inntekt.

Skole og utdannet: 82 milliarder dollar skal brukes til å bidra til et best mulig utdanningstilbud under pandemien.