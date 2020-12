GIR SEG IKKE: Trump-tilhengere møtte opp i hopetall til Stop the Steal-demonstrasjonen i Washington DC lørdag. Slett ikke alle bar munnbind i den store folkemengden. Foto: Thomas Nilsson, VG

Trump-tilhengere nekter å gi seg etter avvist søksmål mot valgresultater

WASHINGTON DC (VG) Høyesteretts nei til et søksmål fra Texas om å avvise valgresultatet i flere vippestater, mobiliserte Trump-tilhengere til nye demonstrasjoner lørdag.

Tusenvis av ihuga Trump-tilhengere samlet seg til folkekaos og demonstrasjoner i den amerikanske hovedstaden fra tidlig lørdag - amerikansk tid.

Søksmålet fra Texas som ble avvist fredag, var støttet av president Donald Trump, - av halvparten av republikanerne i Kongressen og av 18 delstater.

Men forsøket på å omgjøre valgresultatene i Georgia, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin mislyktes. Joe Biden seiret i alle de fire delstatene.

BENÅDET: Michael Flynn, Donald Trumps nylig benådede tidligere sikkerhetsrådgiver, deltok i demonstrasjonen og holdt appell - for Trump og mot Høyesteretts nylige beslutning om å avvise søksmålet mot valgresultatet. Foto: Thomas Nilsson, VG

I sin rettslige beslutning fredag, sier The Supreme Court (USAs Høyesterett) at Texas ikke har noe rettslig formelt grunnlag for å fremme søksmålet på vegne av de fire delatatene.

CNN omtaler det som et tøft slag for Trump-siden. Når selv ikke dommere som president Trump selv har utnevnt - fremmer hans sak, så er nesten alt håp ute om å kunne omstøte valgresultatet.

Derfor vurderes demonstrasjonene utenfor The Supreme Court lørdag som en slags siste krampetrekning fra Trump-tilhengerne.

En av deltakerne er Michael Flynn, Donald Trumps nylig benådede eks.sikkerhetsrådgiver. Han blir tatt i mot som en folkehelt i folkehavet lørdag.

TRUMP FLØY OVER: Marine 1-helikopteret med Donald Trump ombord tok av fra Det Hvite Hus og fløy over demonstrantene. Foto: Thoma Nilsson, VG

Den tidligere generalen fikk sparken av Trump 14. februar 2017, etter bare 24 dager i jobben, for å ha løyet til visepresident Mike Pence og FBI om sine samtaler med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kislijak, i perioden mellom Donald Trumps valgseier og innsettelse som president.

I slutten av november ble han høytidelig benådet av den avtroppende presidenten.

Flynn nekter å svare på spørsmål fra VG under den kaotiske demonstrasjonen lørdag. Han nøyer seg med å fastslå at Norge er et vakkert land.

VG spør den høyreorienterte radioverten Alex Jones om hva han tenker om Høyesteretts avvisning av søksmålet fra Texas.

– De er en gjeng politikere som svikter USA, sier Jones, som deltar i demonstrasjonen lørdag. Han er Trump-tilhenger, og er blant annet omtalt som en av høyresidens konspirasjons-teoretikere i The New York Magazine.

RADIOVERT: Trump-tilhengeren og radioverten Alex Jones gjorde seg bemerket blant demonstrantene lørdag. Foto: Thomas Nilsson, VG

VG er på plass i Washington DC hvor det er en stor og mangfoldig gruppe demonstranter lørdag. De er Trump-tilhengere og nekter å gi seg i sin kamp for å underkjenne valgresultatet. Veldig mange deltar. Folk står tett i tett, mange uten munnbind etter et døgn med nye høye tall på døde amerikanere i pandemien.

Over demonstrantene svever noen minutter president Donald Trump i helikopteret Marine 1. Helikopteret mottas med jubel.

En demonstrerende kvinne og Trumptilhenger som kaller seg Rubya, sier hun kjemper for frihet og retten for seg og sine barn til å velge helsetjenester selv.

– Jeg vil ikke at landet vårt skal bli sosialistisk, sier Rubya til VG.

– Hva synes du om at Høyesterett avviste søksmålet fra Texas?

– Vi ble litt skremt, men vi gir ikke opp håpet. Gud er med oss, svarer kvinnen.

Publisert: 12.12.20 kl. 19:27 Oppdatert: 12.12.20 kl. 19:40