NYE TIDER: Bartender Pim Norberg og daglig leder Chris Lucas synes det er mindre stress å være på jobb nå. – Folk blir så irriterte når vi sier at de må sette seg ned hele tiden, sier Pim. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Letter på restriksjonene i Sydney: − I dag kan vi stå og drikke en øl

SYDNEY (VG) I mars i fjor måtte Sydneys eldste pub stenge dørene. Nå skåler de for at gjestene endelig kan ta seg en øl mens de står oppreist.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Dette betyr mye for oss. Det er jo det folk har lyst til å gjøre når de er på pub; de vil stå, snakke og mingle med sine «mates», sier Steven Speed, som eier puben Fortune of War i turistområdet The Rocks i Sydney.

23. mars i fjor ble byens eldste bar – grunnlagt av straffangen Samuel Terry i 1828 – tvunget til å stenge dørene sammen med resten av Australia.

I juli kunne den åpne til en ny virkelighet: Strenge avstandsregler, innsjekking med QR-kode og halvert kapasitet. Siden det har livet i storbyen Sydney vendt sakte, men sikkert tilbake til et liv som ligner det som en gang var. Australia nevnes blant landene som har klart seg best gjennom coronapandemien, mye takket være et strengt innreise- og karanteneregime.

fullskjerm neste BAREIER: Steven Speed skjenker en øl bak hesteskodisken i Fortune of War.

Denne uken var det derfor tid for nye lettelser: Nå kan bargjester i delstaten New South Wales, der Sydney ligger, stå oppreist mens de drikker en øl. Nyheten kom akkurat i tide til feiringen av St. Patricks Day 17. mars.

– Jeg vet ikke om det skyldes irenes flaks eller det gode arbeidet innbyggerne våre har lagt ned, men i dag kan vi stå og drikke en øl. Det gir en slags normalitet etter denne pandemien, sa visedelstatsminister Dominic Barilaro til lokale Sydney Morning Herald da han skålte i Guinness for lettelsene på en pub i hovedstaden.

– Irritasjonen øker med antall øl

På puben Fortune of War er stemningen minst like god, til tross for at et voldsomt regnvær har stanset den planlagte underholdningen med visesangeren Jimmy Bear i ølhagen.

Ved bardisken inne i det historiske lokalet står Dave Rosti med en duggfrisk øl. Kveldens første skal inntas stående.

– Jeg føler meg mye bedre nå, mer avslappet. Før måtte vi sitte, og hvis vi reiste oss ble vi fortalt at vi måtte sette oss ned igjen. jeg er stamkunde her, og det var slitsomt at jeg ikke kunne gå bort til kjente med ølen. Nå føler jeg meg lettet, sier han.

fullskjerm neste PASSER PÅ: Bartender Pim Norberg sjekker at gjestene har sjekket inn på mobilen, slik at myndighetenes smittesporere skal få oversikt.

Det gjør også bartender Pim Norberg. Det er hun som har måttet passe på at bargjestene ikke har tatt seg en slurk på vei fra bardisken til bordet sitt, og at de ikke har reist seg fra stolene sine midt i en heftig diskusjon.

– De blir så sinte, og irritasjonen øker med antall øl, sier hun om kundene og ler.

– Akkurat som om det var jeg som lagde den regelen!

Hovedtanken bak «sitt ned»-regelen var ifølge australske ABC en tanke om at folk beveger seg nærmere hverandre når de står og mingler enn de gjør sittende på barkrakkene sine. I desember ble det lov til å stå oppreist utendørs på barer i New South Wales, mens man altså måtte vente til 17. mars før det samme ble lov innendørs.

Dans neste på listen

Delstaten New South Wales har rundt åtte millioner innbyggere. I forrige uke fikk de sitt første lokale smittetilfelle på over 50 dager, da en vakt på et karantenehotell i Sydney testet positivt for coronaviruset.

Delstaten varsler nye lettelser allerede neste uke, og muligheten til å danse står på både myndighetene og barenes liste over det neste som må «fikses».

DUGGFRISK UTESERVERING: I turistområdet The Rocks har flere parkeringsplasser utenfor barer og restauranter blitt omgjort til midlertidige uteserveringer. – Før pandemien kunne vi ha rundt 250 gjester innendørs, nå er det 100. Vi har heldigvis fått et midlertidig uteområde av myndighetene sånn at vi kan ha rundt 200 gjester til sammen. Det har hjulpet oss, sier pubeier Steven Speed. Foto: Ingrid Hovda Storaas

– Hvorfor tror du det blir så mye snakk om å gå på pub og danse akkurat nå?

– Det er jo en måte å slippe seg løs på. Man kan slappe av, møte venner, møte fremmede! sier bareier Steven Speed.

Men fremmede er det for tiden lite av: Selv om flere restriksjoner er løftet, er grensene inn til Australia fortsatt stengt for turister. For en pub som Fortune of War, en institusjon i byens viktigste turistområde ved havnen, har det mye å si.

– Vi er veldig avhengige av dem, og også folk som kommer innom for en pils etter endt arbeidsdag. Det kommer til å forbli tøft for oss helt til folk slutter å ha hjemmekontor og helt til cruiseskipene legger til kai igjen, sier Speed.