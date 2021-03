RUSSLAND KOMMER IKKE: Jens Stoltenberg sier han beklager at Russland for tiden ikke ønsker å møte NATO i deres felles samarbeidsorgan. Foto: VIRGINIA MAYO / AFP

Stoltenberg om forholdet til Russland: 20 måneder uten formell kontakt

I snart to år har det vært umulig å få til formelle møter mellom NATO og Russland. Ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg er det beklagelig at partene ikke får til noen dialog. Han legger ansvaret fullt og helt på Russland.

Av Alf Bjarne Johnsen



– NATO har tatt flere initiativ for å få til et møte i NATO Russland-rådet. Men Russland har ikke ønsket å møte. Det beklager jeg. I vanskelige tider er dialog spesielt viktig, sier Stoltenberg til VG.

Forholdet mellom Russland og NATO er nå så krevende at NATOs utenriksministre hadde et eget møte om det torsdag formiddag.

– Det var en samstemt melding fra NATO-landenes utenriksministre at de er svært bekymret over Russlands atferd. De undertrykker demokratiske krefter i eget land, samtidig som de står bak alvorlige og aggressive handlinger i utlandet, og mot andre land, forklarer Stoltenberg etter NATO-møtet.

Etter at Russland annekterte Krim i 2014, frøs NATO det militære samarbeidet. Så gikk det to år før NATO Russland-rådet møttes igjen, til sammen 10 ganger fram til det foreløpig siste møtet: 5. juli 2019.

Stoltenberg ser bare ett eneste lyspunkt:

– Innenfor rustningskontroll er det tatt ett viktig steg: Forlengelsen av Nye Start-avtalen mellom USA og Russland i fem år. Vi er opptatt av at det ikke skal være avslutningen, men første skritt i ytterligere nedrustning, sier NATO-sjefen.

Han understreker betydningen av at NATO følger sin tospors strategi mot Russland: Avskrekking med militære virkemidler – men også dialog.

Det understreket også USAs nye utenriksminister Antony Blinken i en twitter-melding etter møtet:

Møter Lavrov

– Hva er poenget med to spor, når NATO ikke klarer å oppnå noen dialog med Russland?

– Vi må aldri slutte å forsøke. Når forholdet er vanskelig, er det enda viktigere å snakke sammen, og det er jo kontakt mellom medlemsland i NATO og Russland. Selv har jeg også hatt regelmessige møter med utenriksminister Sergei Lavrov, selv om vi ikke har fått til møter i NATO Russland-rådet, sier Stoltenberg.

Han legger til at NATOs fornyelsesarbeid, NATO 2030 som Stoltenberg leder, i stor grad handler om å definere forsvarsalliansen inn i en ny sikkerhetspolitisk virkelighet.

MASKE TIL MASKE: Jens Stoltenberg tok imot USAs nye utenriksminister Antony Blinken, til hans første opptreden i NATO for Biden-administrasjonen. Foto: Yves Herman / Pool Reuters

Gråsonen

– Når Russland i stadig større grad opererer i gråsonen mellom krig og fred, må vi sammen erkjenne at det er noe vi sammen må håndtere, selv om det ikke er angrep som utløser NATOs artikkel fem, sier han.

Artikkel fem er bestemmelse som utløser at et angrep mot ett NATO-land ansees som et angrep på samtlige, og som utløser NATOs felles forsvar.

– NATO 2030 handler om å svare på denne typen kompliserte og sammensatte trusler, sier Stoltenberg.

Han ramser opp cyberangrep, påvirkningsoperasjoner foran valg i demokratiske land, og angrepene på opposisjonelle, som drapsforsøket mot den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia i 2018.

NATO-toppene stilte også et tydelig krav til Russland:

– Vi sender et tydelig politisk budskap og ber om en upartisk etterforskning av Navalnyj-saken og at Aleksej Navalnyj og andre som er arrestert, slippes fri umiddelbart, sa Stoltenberg på en pressekonferanse etter at møtet i Brussel var ferdig.

Russland-Kina møte

Samtidig med NATO-møtet i Brussel, møttes også Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og hans kinesiske kollega Wang Yi. De to var enige om å stå imot og bekjempe sanksjoner fra de vestlige landene.

Lavrov sa også at han hadde merket seg «USAs destruktive hensikt for å underminere FNs internasjonale normer, og i stedet stole på militærpolitiske allianser fra den kalde krigen», som var en tydelig referanse til NATO.

Klimaplan

På utenriksministermøtet er NATO-landene også enige om en felles klimapolitikk som en del av 2030-arbeidet:

– Klimaendringene forsterker konflikter, Men det påvirker også vår sikkerhet, og våre operasjoner. Det gjelder både isen som smelter i Arktis, og evnen til å operere og få utstyr til å virke i 50 graders hete i Irak, sier Stoltenberg.

– Skal NATO ha som mål å halvere klimautslippene innen 2030 slik EU har stadfestet?

– NATO skal kutte utslipp og skal vise vei mot nullutslipp-målet. Nå er vi enige om første steg, å gjøre klima sentralt i alt vårt arbeid, sier NATO-generalsekretæren.