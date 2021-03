INFORMERTE OM PANDEMIEN: Fra venstre: Helsesjef Chris Whitty, statsminister Boris Johnson og direktør for det britiske legemiddelverket June Raine, her fra en pressekonferanse torsdag om coronasituasjonen i Storbritannia. Foto: POOL / X80003

AstraZeneca: Storbritannia har funnet fem tilfeller av sjelden blodpropp

Storbritannias legemiddelverk undersøker nå fem rapporter om de samme mistenkte alvorlige bivirkningene som Norge har funnet.

Publisert: Nå nettopp

– Det er interessant, for Storbritannia har jo sagt at de ikke har sett de tilfellene. Det har også blitt brukt mot blant annet Norges oppfatning om at dette kan ha sammenheng med vaksinen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Legemiddelverket i Storbritannia, MHRA, har fått inn fem meldinger om de samme alvorlige AstraZeneca-bivirkningene som vi har sett i Norge. Tilstanden har oppstått hos vaksinerte menn i alderen 19 til 59 år, ifølge Telegraph. En av dem døde.

Altså av den sjeldne kombinasjonen med blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater, som professor og overlege Pål Andre Holme ved Rikshospitalet mener kan knyttes til vaksinen.

MHRA har foreløpig ikke slått fast en årsakssammenheng mellom symptomene og vaksinen, men sier at det er noe de undersøker.

– I lys av at denne tilstanden er ekstremt sjelden blant de 11 millionene som har blitt vaksinert, og en årsakssammenheng ikke er påvist, fortsetter nytten av vaksineringen mot covid-19 – med risiko for innleggelser og død – å veie opp for de potensielle bivirkningene, sier MHRA-direktør June Raine.

MEDISINSK FAGDIREKTØR: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk. Foto: Mattis Sandblad

Madsen: Går ut med samme advarsel som Norge

Storbritannia er blant de europeiske landene som ikke satte AstraZeneca-vaksineringen på pause etter rapporter om alvorlige bivirkninger i flere andre land.

Nå har imidlertid MHRA bedt vaksinerte være oppmerksomme på symptomer:

– De går nå ut med akkurat den samme advarselen som vi gikk ut med i Norge forrige uke. Nemlig at hvis symptomene ikke går over i løpet av de første tre dagene etter vaksinering, og man opplever økende sykdomsfølelse i kombinasjon med blåmerker, ryggsmerter og hodepine, må man så fort som mulig ta kontakt med fastlege eller legevakt, sier Madsen i Legemiddelverket.

– Hva betyr det at Storbritannia først finner disse tilfellene nå?

– De har jo hatt kjempeproblemer. En av de mulige forklaringene er at de rett og slett ikke har hatt tid til å melde, eller å gå gjennom meldingene som har kommet inn. Det var jo litt av det samme som skjedde i Tyskland, som nå har oppdaget flere enn de syv som allerede var meldt.

Fagdirektøren ønsker ikke å kommentere hvor mange nye flere tilfeller som er funnet i Tyskland. Han sier de norske tilfellene har vært både menn og kvinner.

– Jeg tror ikke det er noen forskjell på menn og kvinner - det at det har vært et flertall av kvinner mange steder kan ha å gjøre med at man har vaksinert helsepersonell og der er det en overvekt av kvinner.

– Selvfølgelig noe vi frykter

– Vi håper jo selvfølgelig at det ikke blir flere tilfeller når landene tar opp vaksinasjonen igjen, men det er selvfølgelig noe vi frykter.

– Tror du de nye funnene vil påvirke Storbritannias vaksinestrategi?

– De tar jo dette alvorlig når de går ut med disse rådene. Tidligere ble pasientene bare observert en kort stund, med henblikk på allergisk reaksjon.

– EMA gikk i går ut med klare råd om at vaksinen er trygg og effektiv. Med tanke på at man nå trolig vil oppdage flere tilfeller: Var de for tidlig ute?

– Her har vi igjen den konflikten mellom hva som er bra for befolkningen som helhet, og at enkelte kan få alvorlige eller dødelige bivirkninger. Da vil selvfølgelig denne vurderingen være forskjellig fra land til land. Land som er i en kritisk situasjon, med overfylte sykehus, vil kanskje se litt annerledes på det enn andre land der situasjonen er mye bedre, sier fagdirektøren.

les også Disse legene gjorde avgjørende vaksine-funn

Frankrike: Dropper vaksinen for alle under 55

Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA var under en pressekonferanse torsdag tydelige på at de anbefaler videre vaksinering med AstraZeneca, og at nytten utveier risikoen.

De ville ikke ta inn spesielle blodpropp-tilfeller på listen over mulige bivirkninger – derfor gikk Norge mot konklusjonen under gårsdagens møte.

Etter EMAs uttalelse kom nyheten om at land som hadde midlertidig stoppet vaksineringen, vil gjenoppta den. Deriblant Spania og Tyskland.

Frankrike har også gjenopptatt vaksineringen, men kunngjorde fredag at de kun anbefaler vaksinen til personer over 55 år – i frykt for at den kan føre til alvorlig blodpropp hos yngre.

Norge, Danmark og Sverige vil på sin side ikke bruke vaksinen før flere undersøkelser er gjort.

– Risikovurderingen fra norsk side kan nok se annerledes ut enn fra europeisk hold – men det kan kanskje utvikle seg litt ettersom det kommer mer informasjon fra andre land med flere tilfeller i EMAs videre undersøkelser, sa overleve for Avdeling for legemiddelinformasjon ved Statens legemiddelverk til VG torsdag.