forrige





fullskjerm neste Innbyggere i byen Boulder la tirsdag ned blomster utenfor supermakredet King Soopers, der ti mennesker ble drept mandag.

De ble drept i masseskytingen i Colorado: − I ferd med å ta fatt på livet

Ti mennesker mellom 20 og 65 år mistet livet i masseskytingen på supermarkedet King Soopers i byen Boulder.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Det vil bli mange tøffe dager i ukene og månedene som kommer. Men i dag, la oss huske ti de mennene og kvinnene som ikke lenger er blant oss, sier Colorados demokratiske guvernør Jared Polis i en uttalelse.

Tirsdag beordret han at delstaten skal flagge på halv stang de neste ti dagene, for å hedre de som mistet livet i masseskytingen på supermarkedet King Soopers i byen Boulder mandag.

Bakgrunn: 21-åring siktet etter masseskyting på supermarked

Et av ofrene var kalt inn for å fikse en ødelagt kaffemaskin i supermarkedet, mens andre var kunder i ferd med å handle inn til middag. Tre av dem var ansatte ved butikken, og ble drept på jobb. En politimann er også blant de døde.

Rikki Olds (25)

25 år gamle Rikki Olds var ansatt ved supermarkedet i Boulder, og ble drept på jobb.

DREPT PÅ JOBB: 25 år gamle Rikki Olds tar en selfie med onkelen Robert. – Hun var boblende, energisk og karismatisk, sier onkelen. Foto: Robert Olds/AP

Ifølge onkelen Robert Olds var planen at Rikki skulle jobbe seg oppover karrierestigen i det lokale supermarkedet.

– Hun var bare 25 år gammel, i ferd med å ta fatt på livet. Boblende, energisk og karismatisk. Vi er knust, sier han til nyhetsbyrået AP.

Til Washington Post forteller venn og kollega Carlee Lough om en livlig dame med lilla hår og piercinger.

– Hun elsket å ha det moro. Hun ville gjøre alt for å få deg til å smile.

les også Ti drept i masseskyting på supermarked i Colorado: – En tragedie og et mareritt

Denny Stong (20)

Denny Stong var også ansatt ved supermarkedet King Soopers, der han ofte jobbet sene vakter med å fylle på i hyllene, skriver Washington Post. Ved siden av skal han ha trent til å bli profesjonell pilot, og vært opptatt av modellfly.

20-åringen skal også ha vært en sterk tilhenger av det andre grunnlovstillegget, som omfatter retten til å bære våpen. Til bursdagen sin denne måneden ba han venner og familie på Facebook om donasjoner til organisasjonen National Foundation for Gun Rights.

Lynn Murray (62)

Fotografen Lynn Murray ble drept mens hun handlet på supermarkedet, skriver nyhetsbyrået AP.

MISTET LIVET: Fotografen Lynn Murray ble 62 år gammel. Hun etterlater seg ektemannen John Mackenzie og deres to barn. – Hun var den snilleste personen jeg noen gang har kjent, sier Mackenzie. Foto: John Mackenzie / John Mackenzie

Der ble hun sett av datteren til en venn, som fikk gitt beskjed til Lynns ektemann John Mackenzie. Han kjørte til stedet mens han prøvde å få kontakt med kona.

– Da hun ikke svarte i løpet av fem minutter, falt jeg bare sammen, sier han.

Murray var fotograf, og hadde blant annet magasinene Cosmopolitan og Vogue på kundelisten.

– Hun sjarmerte buksene av meg da vi møttes i et fotografistudio i New York City for mange år siden, sier ektemannen, som har to barn sammen med sin avdøde kone.

les også Omstridt politiker presses etter video: – Fullstendig forskrekkelig

Neven Stanisic (23)

23 år gamle Neven Stanisic jobbet som reparatør, og hadde ifølge Reuters blitt tilkalt til butikken for å fikse en ødelagt kaffemaskin fra Starbucks.

Han skal ha vært ferdig med jobben og på vei til bilen sin da han ble skutt og drept på parkeringsplassen utenfor supermarkedet, sier pastoren Radovan Petrovic ved den serbisk-ortodokse kirken St. John, som sier han kjenner familien godt.

Ifølge pastoren flyktet Stanisics foreldre fra Bosnia under krigen på 90-tallet, og kom til USA som flyktninger.

– De unngikk én tragedie ved å komme hit, men nå har denne tragedien rammet dem, sier han til nyhetsbyrået Reuters.

Kevin Mahoney (61)

– Hjertet mitt er knust over å måtte videreformidle at faren min, min helt, Kevin Mahoney, ble drept i skytingen på King Soopers i min hjemby Boulder, skriver datteren Erica Mahoney på Twitter – sammen med et bilde av faren som følger henne opp alteret på bryllupsdagen.

Erica Mahoney er ifølge Washington Post nyhetsredaktør i radiostasjonen KAZU i Monterey i California.

Teri Leiker (51)

Teri Leiker hadde ifølge Reuters arbeidet ved supermarkedet i over 30 år. Der hadde hun også en kjæreste, forteller vennen Lexi Knutsen til nyhetsbyrået.

– Hun elsket å gå på jobb og likte å være der, sier Lexi Knutsen, som traff Leiker gjennom et program ved Universitetet i Colorado som jobber med å knytte bånd mellom studenter og mennesker med ulike typer utviklingshemninger.

Eric Talley (51)

Politimannen Eric Talley var det første offeret som ble identifisert etter skytingen. Han var ifølge politisjef Maris Herold den første politimannen som rykket til stedet etter meldinger om skyting rundt klokken 14.30 lokal tid mandag.

Politimannen Eric Talley (51) etterlater seg syv barn. Han ble drept på jobb, da han rykket ut til skytingen. Foto: Boulder Police Department

Ifølge familien etterlater han seg syv barn mellom 7 og 20 år.

– Jeg kjenner broren min, jeg vet at hans første tanke da han hørte om skytingen på supermarkedet må ha vært «det er barn der inne». Han elsket barn, hans egen familie handlet på King Soopers, sier Talleys søster Kirstin Brooks til Washington Post.

– Alle i den butikken har familiemedlemmer og mennesker som savner dem og som har det vondt. Det var det Eric prøvde å forhindre, den sorgen. han ville vært knust på vegne av de familiene. Det er vi også, hele familien er knust.

les også Mistet søsteren i Charleston-skytingen: Kjemper for å endre våpenlovene

Suzanne Fountain (59)

Suzanne Fountain jobbet med helseforsikringsplanen Medicare.

På fritiden var hun aktiv i en lokal teatergruppe, skriver AP.

– Hun var fantastisk, en naturlig person, en du bare ikke glemte, sier Brian Miller, som jobbet sammen med henne under en forestilling til lokale Denver Post.

Disse ble også drept i skytingen: