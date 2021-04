Foto: Skjermdump

Frister norske ungdommer med fest uten restriksjoner i Syden

Utesteder på den greske øya Rhodos melder at man hverken trenger vaksine eller karantene for å feste hos dem. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad ber folk tenke seg om før de reiser.

Av Malene Birkeland

«Den 14 maj öppnar vi äntligen upp @grabbarnagrusrhodes och stora dansgolvet. Inget krav på karantän eller vaccin!!

nu fkn åker vi ☀️✈️».

Det skriver baren Grabbarna Grus på Rhodos på Instagram, der de har 11.000 følgere. Innlegget er også delt på deres Facebook-side som følges av over 8000.

På Instagram har de bilder av det svenske, norske, danske og finske flagget.

2100 unge til Syden i sommer

Carl Lucas Löfgren er en av eierne i reiseselskapet Nordic Invasion som ifølge egen nettside arrangerer «ungdomsresier», «partyreiser» og «russereiser» til Ayia Napa, Rhodos, Magaluf og Sunny Beach.

2100 nordmenn har til nå bestilt reise til Syden i sommer via deres selskap, forteller han.

– Selvfølgelig føler vi at vi har et ansvar som reiseselskap i disse tider. Hvis vi vurderer at situasjonen ikke er god nok, vil vi tilby full refusjon eller ombooking til et senere tidspunkt.

– Vi er dog optimistiske for sommeren 2021, og tror det kommer til å gå bra å reise i midten og slutten av sommeren.

Lover null restriksjoner

Mens verden vaksineres mot coronaviruset, frister flere barer på Rhodos festsugne unge til å komme, med lovnader om at det ikke er krav til hverken karantene eller vaksine.

I tillegg til Grabbarna Grus, har også klubbene Pepes Bodega Rhodos og Solsidan lagt ut flere innlegg. En konto som heter Rhodosevents har gjort det samme. Sistnevnte konto gir uttrykk for å samarbeide med ulike klubber på øya.

I en Instagram-story skriver de at det ikke vil være restriksjoner på festene eller på klubbene.

Over 40.000 er smittet med coronavirus i Hellas, ifølge VGs coronaspesial.

Kontoen Rhodosevents når 1600 følgere, mens Pepesbodegarhodos har nærmere 4000 følgere. Solsidanbarofficial har over 10 000 følgere.

VG har forsøkt å nå eier, daglig leder eller andre ansvarlige ved klubbene, for blant annet å spørre om hvorfor de lover null karantenekrav og fest uten restriksjoner når UD fraråder reiser utenlands. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med klubbene.

Vi har forsøkt å nå dem via egne kanaler på sosiale medier og via mailer og telefon som står som kontakt på profilene deres på Instagram.

Instagram-kontoene Grabbarna Grus og Rhodosevents har blokkert VGs journalist på Instagram etter forsøk på å få dem i tale.

– Fortsatt en uforutsigbar situasjon

Reiseselskapet Nordic Invasion samarbeider blant annet med Solsidan, Pepes Bodega og Grabbarna Grus på Rhodos.

Löfgren skriver på mail at han ikke kan kommentere Grabbarna Grus’ publisering på sosiale medier utover dette:

– Sånn det ser ut nå, vil ikke Hellas, Spania og Kypros ha krav på vaksinering i sommer for nordmenn.

Ifølge Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, er det for tidlig å si noe om hvordan smittesituasjonen vil være til sommeren:

– Det er fortsatt en uforutsigbar situasjon for reisende med strenge restriksjoner i mange land, og høye smittetall. I tillegg vil smittetall, sykdomsbyrde og vaksinedekning i Norge og utlandet avgjøre hvor lenge vi skal ha det globale reiserådet, skriver hun via mail.

Svensk UD har andre reiseråd enn Norge. De fraråder ikke-nødvendige reiser til alle land utenfor EU, EØS, Schengenområdet samt Storbritannia til og med 31. mai.

Löfgren skriver også til VG at smitten var lav på deres destinasjoner i fjor sommer «sannsynligvis på grunn av det varme været og myndighetenes bekjemping mot smittespredning». Derfor har de et håp om at situasjonen vil holde seg stabil i sommer – i takt med flere vaksinasjoner i Europa.

Nordic Invasion hevder også at smitterisikoen vil være lav på turen, og trekker frem at unge mennesker har lavere risiko for å bli alvorlig syke om de blir smittet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier derimot at smitterisikoen er «betydelig på festreiser».

Minner om at pandemien ikke er over

Nakstad har sett bildene VG refererer til, og skriver følgende i en e-post:

– Vi er kjent med at Hellas markedsfører seg tungt som et reisemål i sommer, og mange unge mennesker vil nok fristes til å reise til steder der man kan feste og ha det gøy.

Han minner imidlertid om at det er viktig å huske at pandemien ikke er over når sommerferien starter.

– Ungdom og studenter er antagelig ikke ferdig vaksinert på dette tidspunktet. Derfor må man regne med at man utsettes for betydelig smitterisiko ved reiser til slike destinasjoner for å feste, selv om man testes ved ankomst.

Nakstads råd til unge

Han råder alle unge til å følge gjeldene reiseråd – og til å unngå en ferieform som «med stor sannsynlighet utsetter en for smitterisiko».

– Det er viktig for å hindre import av nye virusvarianter som kan svekke effekten av det norske vaksinasjonsprogrammet i en tid da mange land forsøker å komme seg ut av pandemien.

Han legger til:

– Alle må fortsatt ta ansvar selv om det er sommer.

Han utelukker imidlertid ikke at det kan bli mulig å reise utenlands, men at måten det reises på likevel må tenkes gjennom:

– Det kan godt være at det blir mulig å reise utenlands i sommer, også som ung voksen person. Men da er måten man reiser på, hensynet til smittevern, og pålegg om eventuelt etterfølgende karantene noe man i utgangspunktet må planlegge for.

Fraråder alle reiser

UD fraråder aller reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder frem til 15.mai 2021 – og kan bli forlenget.

Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, skriver på e-post til VG at selv om det ikke foreligger et reiseforbud, så kan det å reise i strid med UDs råd få konsekvenser for reiseforsikringen din.

– Den enkelte må også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne hjelpe deg hvis du får problemer.

Hun skriver at de som vurderer å reise utenlands må tenke nøye gjennom nødvendigheten av reisen, og i tillegg sette seg inn i situasjonen og innreisereglene i landet de skal til.

Kan bli dyrt

Statssekretær i Helse og Omsorgsdepartmentet Saliba Andreas Korkunc minner om å unngå unødvendige reiser:

– Regjeringen har et klart og tydelig råd om å unngå unødvendige reiser. Smittesituasjonen er alvorlig i store deler av verden, og ved å reise utsetter man både seg selv og andre for smittefare. Alle som kommer tilbake til Norge må på karantenehotell i hele karanteneperioden, noe som kan koste opptil 5000 kroner.