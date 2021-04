CRISTINA QUICLER / AFP Her bruker nesten ingen munnbind ute, venner kan samles til måltider på restaurant. Dette er virkligheten på Gibraltar. En servitør kommer med øl til bargjester i Gibraltar. Mange av restriksjonene på grunn av coronaviruset er nå opphevet.

Her åpner de opp etter massevaksinering

Livet er nesten tilbake til normalt igjen i Gibraltar etter at 85 prosent av den voksne befolkningen har fått sin coronavaksine.

Av Thomas Andreassen og NTB

Publisert: Nå nettopp

Mens resten av Europa hanskes med en tredje smittebølge, er portforbudet fra midnatt til klokka fem i Gibraltar opphevet, og butikkene er åpnet igjen etter en streng nedstengning i vinter.

Gibraltars sjefsminister Fabian Picardo kunngjorde torsdag at begrensningene på at ikke mer enn 16 mennesker kan samles, oppheves 16. april, og at det fra mandag ikke lenger er noen grense for hvor mange som kan møtes på bar eller restaurant.