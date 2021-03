SETT HAM FØR? I virkeligheten heter han Andras Arato og kommer fra Ungarn. Foto: Skjermdump, Region Stockholm

Svensker informerte om vaksine – brukte kjent meme

Da stockholmere over 75 år fikk tilbud om å bestille vaksineringstime ble de møtt av en smilende eldre mann. Regionen var ikke klar over at han er internetkjendis.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forrige helg var det så god tilgang på vaksine fra AstraZeneca i den svenske hovedstaden at Region Stockholm ga personer født mellom 1942 og 1946 mulighet til å reservere time for vaksinering.

Da informasjonen om dette ble lagt ut på nettsiden 1177.se var den illustrert med et bilde av en eldre mann som en del sikkert drar kjensel på.

INTERNET-FENOMEN: Er du aktiv bruker av sosiale medier drar du nok kjensel på dette smilet. Foto: Hide the Pain Harolds Facebook-side

I 2008 og 2009 stilte ungarske Andras Arato opp som modell for et billedbyrå som senere har solgt dem som illustrasjonsbilder. I 2012 gikk bildene viralt og Arato fikk tilnavnet «Hide the pain Harold» på grunn av at folk mente ansiktsuttrykket hans signaliserte undertrykt smerte.

Bildene av ham har blitt mye brukt i såkalte memes, altså bilder, tekst eller video som spres på nettet og utvikles underveis.

Her er noen eksempler på memes fra «Hide the Pain Harolds» side på Facebook:

I dag har han totalt 300.000 følgere på sosiale medier og ifølge hjemmesiden har Arato i senere tid omfavnet sin popularitet.

Dette var ukjent for helsemyndighetene i Stockholm som trodde de hadde valgt ut et bilde av en ukjent eldre mann.

– Vi visst ikke at det var en meme før vi ble gjort oppmerksomme på det, sier Hanna Gellenius, presseansvarlig for Region Stockholm til SVT.

Bildet ble publisert søndag ettermiddag og ble byttet ut mandag morgen.

– Vår vurdering er at publisering i noen timer av et bilde som ikke er misvisende eller upassende ikke skader tilliten til covid-19-vaksinering, som er vårt viktigste fokus akkurat nå, fortsetter Fellenius.

Her viser Andras Arato hvordan du selv kan få det berømte uttrykket: