GUVERNØR: Florida-guvernør Ron DeSantis fløy søndag over evakueringsområdet. Foto: HANDOUT / Twitter

Florida: Frykter reservoar skal kollapse og utløse en «katastrofal flom»

Florida-guvernør Ron DeSantis har erklært unntakstilstand og nå jobbes det på spreng for å unngå en katastrofe i Tampa Bay-området.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: Nå nettopp

– Det vi prøver på er å forhindre og være klare for, om nødvendig, en katastrofal flomsituasjon, sa guvernør DeSantis søndag ifølge New York Times.

Et reservoar med over 1,5 milliarder liter forurenset avfallsvann fra et nedlagt fosfatanlegg i Manatee, sør for Tampa i Florida, har lekket siden 26. mars, skriver Tampa Bay Times.

I overkant av 300 hjem er bedt om å evakuere, og myndighetene jobber på spreng for å pumpe ut vannet før en eventuell kollaps.

– En kollaps kan skje når som helst, sa Jacob Sauer, direktør for offentlig sikkerhet i Manatee County, lørdag kveld ifølge Reuters.

Dersom reservoaret kollapser, er skrekkscenarioet at de utløser en seks meter høy vegg med vann.

– Det vil ta mindre enn en time å tømmes med en seks meter høy vegg av vann, sier Scott Hopes, fungerende administrator i Manatee County.

Søndag kveld, lokal tid, sa lokale myndigheter at det ikke er noe nytt.

– Ingen nyheter, er gode nyheter. Vi håper å unngå en ukontrollert kollaps, sa Vanessa Baugh i Manatee County.

NEDLAGT: Her ligger det nedlagte fosfatanlegget Piney Point. Foto: Tiffany Tompkins / The Bradenton Herald

Myndighetene pumper ut avfallsvannet av reservoaret gjennom to rør med en hastighet på cirka 22.000 liter i minuttet. Vannet blir pumpet inn i en dreningsgrøft, som ender ut i havet.

Søndag kveld skal de ha klart å tømme cirka en tredel av de 1,5 milliarder literne.

– Vi er ikke over den kritiske fasen ennå, mener Hopes, som sier det vil ta cirka ti til tolv dager å tømme reservoaret.

En kollaps av reservoaret, og flommen en eventuell kollaps vil føre til, er riktignok ikke det eneste problemet.

Vannet som nå pumpes ut inneholder nitrogen og fosfor, og en kollaps kan føre til at mengder med fosforgips, som inneholder «merkbare mengder» radioaktive materialer som uran og radium, bli mer i flommen, skriver New York Times. Fosforgips er et avfallsprodukt fra gjødselproduksjon, og kan også frigjøre store mengder radongass, melder The Guardian.

– Vannet som slippes ut i Port Manatee er ikke radioaktivt, sier guvernør DeSantis.

Ifølge myndighetene skal vannet i hovedsak være saltvann blandet med avløpsvann og stormvann, men ha forhøyede nivåer av fosfor og nitrogen. Likevel forventes det ikke at det er giftig, skriver nyhetsbyrået AP.

Det får Nikki Fried til å reagere. Hun leder landbruksdepartementet i Florida, og mener dette kunne vært forhindret.

– Menneskeskapte naturkatastrofer skjer ikke over natten. Det som skjer nå er et resultat av tiår med å ignorere vitenskap og forskere, skriver hun på Twitter.

Foto: DRONE BASE / X06507

Leder miljøverninstituttet, Noah Valenstein, sier de vil ha kontroll på utslippene i Port Manatee i Tampa Bay-bukten.

– Bukten er motstandsdyktig, den overhengende trusselen er folkehelsen, sier han.

Det skal så langt ikke være fare for at utslippene påvirker drikkevannet i området, som i hovedsak kommer fra Lake Manatee.

Ifølge nyhetsbyrået AP får for mye nitrogen i avløpsvannet alger til å vokse raskere, som følger til at fisk dør. Enkelte alger kan også være skadelig for mennesker, dersom de kommer i kontakt med avløpsvannet eller spiser fisk fra vannet.

– Vi håper forurensningen ikke er så ille som vi frykter, men vi forbereder oss på betydelig skade i Tampa Bay-området, sier Justin Bloom i organisasjonen Suncost Water ifølge AP.