STRAFFES: Menn som har brutt portforbudet i Manila tvinges til å trene i en forhørsrett i mars. Foto: LISA MARIE DAVID / X07364

Slik har corona-regler ført til undertrykking

I Filippinene ble politiet beordret til å skyte dem som brøt regler for smittevern. I Brasil har politivolden eksplodert. I land etter land har tiltak mot corona-viruset gått på bekostning av menneskerettigheter.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er konklusjonen i en ny rapport fra Amnesty International.

– Vi ser at regimer som allerede var autoritære har brukt smittevern som unnskyldning til å stoppe demonstrasjoner og stanse kritikk, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, til VG.

– Det har gått mye lengre enn det som er rimelig, selv i en krise. Vi ser at det har vært andre motiver, som å slå ned misnøye med styresettet og hindre politisk motstand, fortsetter han.

Rapporten fremhever at myndigheter flere steder har utnyttet pandemien til å undertrykke befolkningen, bryte menneskerettighetene og angripe politiske motstandere.

ANKLAGES FOR FOLKEMORD: President Jair Bolsonaro anklages for folkemord i dette bildet som ble vist på bygninger i São Paulo, i ett av de hardest rammede områdene i Brasil. Foto: AMANDA PEROBELLI / X06790

Styrke egen makt

Sikkerhetsstyrker har flere steder gått hardt til verks og skutt med skarp ammunisjon og tåregass mot demonstranter. Flere hundre demonstranter er drept og mange flere skadd.

– Vi har sett hele spekteret av reaksjoner fra våre ledere, fra de middelmådige til de løgnaktige, de egoistiske til de bedragerske, sier Amnesty Internationals nye generalsekretær Agnès Callamard i en pressemelding gjengitt av NTB.

– Noen har forsøkt å normalisere de inngripende krisetiltakene innført for å bekjempe korona, mens noen særlig farlige ledere har gått ett skritt lenger. De har sett dette som en mulighet til å styrke sin egen makt. I stedet for å støtte og beskytte folket, har de brukt pandemien som et våpen for å angripe folks rettigheter, fortsetter hun.

DRAMATISK: Allerede i august i fjor markerte Brasil at så mange som 100.000 hadde mistet livet av covid-19. Foto: Amanda Perobelli / X06790

Verstinger

I Asia, Midtøsten og i Nord-Afrika har myndighetene også fengslet og forfulgt menneskerettighetsforkjempere og journalister.

– Det groveste eksempelet er Filippinene, der president Rodrigo Duterte beordret politiet til å skyte dem som gjorde motstand mot smittevern, sier John Peder Egenæs.

Politiet i Filippinene kan også tvinge personer som anklages for brudd på reglene til å trene som en form for fysisk straff, og nylig ble det kjent at en 28-åring døde etter å ha blitt tvunget til å ta 300 knebøy, ifølge New York Times.

Mannens kone forteller at han var utmattet da han kom hjem etter å ha blitt pågrepet av politiet. To vitner som ble pågrepet samtidig har bekreftet hendelsen.

CORONA-VERSTING: President Rodrigo Duterte poserer med Sonivac-vaksinen fra Kina i februar. Foto: TOTO LOZANO / MALACANANG PRESIDENTIAL PHOTOGRAPHERS DIVISION

Amnesty-rapporten nevner også Ungarn, der statsminister Viktor Orbán endret straffeloven for å kunne idømme fem års fengsel for «falsk informasjon» om viruset.

I Brasil har den omstridte presidenten Jair Bolsonaro innført innstramminger og politivold har økt kraftig. Under pandemien har i snitt 17 personer blitt drept av politiet hver dag.

GIR NORGE GRØNT LYS: Norske innstramminger er innenfor det man må forvente under en pandemi, mener John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge. Her under en demonstrasjon i 2014.

Norske innstramminger OK

Egenæs i Amnesty sier han forstår at også mange i Norge oppgitte over restriksjoner innført av myndighetene med henvisning til corona.

– Det har jo begrenset våre rettigheter, som bevegelsesfrihet, men det meste har vært innenfor det man må forvente i en krisesituasjon. Vi mener norske myndigheter har tatt hensyn til menneskerettigheter, sier Egenæs.

– Jeg vil også berømme FHI og regjeringen for å være åpen for at det er en viktig diskusjon rundt dette. Vi reagerte på at det første utkastet til smitte-appen gikk for langt i forhold til personvernet, Datatilsynet var enige, og den ble skrinlagt.