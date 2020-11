SAMLET: Søndag ble en rekke ofre begravet i Nigeria. Foto: AUDU MARTE / AFP

FN: Minst 110 sivile drept av Boko Haram i Nigeria

Dødstallene fortsetter å stige etter et angrep nordøst i Nigeria, opplyser en FN-kilde.

Vilde Elgaaen

NTB

Nå nettopp

– Minst 110 sivile ble nådeløst drept og mange andre skadd i angrepet, sier FNs humanitære koordinator i landet, Edward Kallon, søndag.

Angrepet fant sted lørdag i en risåker i delstaten Borno, samme dag som det var valg på lokale myndigheter.

Angriperne skal ha bundet ofrene fast og skåret over strupen på minst 30 menn, ifølge Reuters.

Dødstallet ble tidligere oppgitt til rundt 40, men det var frykt for at det kunne komme til å stige. Søndag opplyser regionens guvernør Babaganan Umara Zulum at minst 70 er drept. Han deltok søndag i begravelsen til flere av ofrene.

Risfarmerne ble angivelig samlet i en gruppe mens de høstet ris, og ble drept i landsbyen Koshobe nær byen Maiduguri. En militsgruppe som kjemper mot jihadistene, forteller at de ble bundet og fikk strupen skåret over.

Bakgrunnen for angrepet var at lokalbefolkningen hadde tatt til fange et enslig, væpnet Boko Haram-medlem som hadde kommet for å presse dem for penger og krevde at de skulle lage mat til ham.

Mannen ble overlevert til myndighetene, men de gjorde ingenting for å beskytte lokalbefolkningen, sier en lokal politiker.

MASSEGRAV: Antall døde etter angrepet fortsetter å øke. Foto: REUTERS/Ahmed Kingimi

Delstatsguvernør Babagana Zulum skal ha bedt de føderale myndighetene om å rekruttere flere soldater for å beskytte bøndene i området.

– På en side, så blir de hjemme hvor de kan bli drept av sult, på den andre siden går de ut i åkrene sine og risikerer å bli drept at militser, sa han ifølge nyhetsbyrået.

Nigerias president Muhammadu Buhari er blant dem som sørger over de drepte.

– Jeg fordømmer terroristenes drap på hardt arbeidende bønder i delstaten Borno. Hele landet skades av disse meningsløse drapene. Mine tanker er med familiene i denne tunge tiden, sier han i en uttalelse.

Publisert: 29.11.20 kl. 15:58

