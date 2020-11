Kommende president Joe Biden holdt en forsonende tale dagen før amerikanere møtes for å feire Thansgiving. Foto: Carolyn Kaster / AP

Biden: La oss være takknemlige for demokratiet

I en forsonende tale dagen før Thanksgiving, ba den kommende presidenten sine landsmenn om å stå sammen i denne vanskelige tiden og være takknemlige for demokratiet som ble satt på prøve.

Mye av talen til Joe Biden handlet om pandemien som så langt har kostet 260 000 amerikanere livet. Men han gjorde det også klart at disse tøffe tidene kommer til å gå over og at vaksinene som er på trappene, gir håp.

– Vi må huske at vi er i krig mot viruset, ikke med hverandre, sa Biden og strakk ut en hånd til amerikanere uavhengige av deres politiske ståsted.

– Det (viruset red.anm.) har skilt oss, det har gjort oss sinte, satt oss opp mot hverandre, sa Biden som håpet av vaksineringen kunne begynne allerede i slutten av desember og begynnelsen av januar.

Den kommende presidenten mener tiden med splittelse vil bli erstattet av et år med lys og samhold.

– Hvorfor jeg tror det? Fordi Amerika ikke er en nasjon av motstandere, men av naboer. Ikke av begrensninger men av muligheter. Ikke av utsatte drømmer, men av drømmer som blir realisert. Jeg har sagt mange ganger at dette er et flott land og at vi er gode mennesker. Det har aldri vært noe vi ikke har klart når vi har gjort det sammen.

EN ANNERLEDES THANKSGIVING: Amerikanerne har blitt rådet til å begrense feiringen i år, og Biden tok til orde for bruk av munnbind, sosial distansering og at færre samles. Selv skulle han feire høytiden med den nærmeste familien. Foto: Carolyn Kaster / AP

Biden mente det var ting å være takknemlige for også denne Thanksiving, selv om det har vært et veldig tøft år for mange.

– La oss være takknemlige for selve demokratiet. I dette seneste valget, det som nettopp har vært, har vi sett rekordmange amerikanere ta i bruk den mest hellige retten, stemmeretten. Tenk på det – midt i en pandemi – stemte flere mennesker i år enn noen gang i USAs historie. Over 150 millioner mennesker stemte. Det er helt ekstraordinært, sa Biden og la til at mange måtte vente i kø i opptil åtte timer.

Han mente at det som banker dypt i Amerikas hjerte er demokratiet.

– Retten til å bestemme over våre liv, vår regjering og våre ledere. Retten til å bli hørt. Vårt demokrati ble prøvet i år.

Foto: Carolyn Kaster / AP

Publisert: 25.11.20 kl. 22:40 Oppdatert: 25.11.20 kl. 22:54