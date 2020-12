ERKLÆRT SEIER: Joe Biden og Kamala Harris har erklært seier i det amerikanske presidentvalget. Foto: Andrew Harnik / AP

Slik kan Kamala Harris få enda mer makt

Hun har allerede skrevet seg inn i historiebøkene som USAs første kvinnelige visepresident. Men Kamala Harris (56) kan også få en svært viktig rolle for Joe Biden i Senatet.

Det hele avgjøres om halvannen uke – 5. januar 2021.

Det amerikanske presidentvalget ble et drama. Det tok nesten tre uker før Donald Trump godkjente at overgangsprosessen til Joe Biden-regjeringen kunne starte, men han har fortsatt ikke erkjent nederlaget og lovet å fortsette kampen selv etter at valgmannskollegiet hadde avgitt sine stemmer.

Så langt har ikke Trumps kamp for å endre valgresultatet kommet noen vei, og domstol etter domstol har avvist eller forkastet søksmålene hans. Dermed tyder alt på at Joe Biden innvies som USAs 46. president 20. januar 2021 – med Kamala Harris som visepresident.

Dramaet i Georgia

Men til tross for at Biden ser ut til å kunne flytte inn i Det hvite hus, er dramaet langt fra over.

Hvor lett det blir for Biden, Harris og demokratene å få gjennom sin politikk, avgjøres i delstaten Georgia i starten av januar.

Demokratene har allerede sikret seg flertall i Representantenes hus, men de fleste største politiske sakene avgjøres i Senatet. Der har republikanerne sikret seg 50 av de 100 setene de neste to årene. Demokratene har 48, mens de siste to setene avgjøres ved en omkamp i Georgia.

Demokratene må vinne begge setene. Da vil det for fjerde gang i historien bli like mange fra hvert parti i Senatet. Sist var i perioden 2001 til 2003, mens den første gangen det skjedde var i perioden 1881 og 1833. Fra 1953 til 1955 hadde demokratene flertall, men en uavhengig senator lente mot republikansk politikk slik at det i teorien var likt.

Den amerikanske grunnloven sier da at presidenten i Senatet, som normalt sett ikke har en stemme, avgjør avstemminger som ender likt. Den rollen tildeles landets visepresident – i dette tilfellet Kamala Harris.

Kongressen i USA Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse. En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Det andre kammeret, Representantenes hus, har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 53, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

Representantenes hus har større påvirkning på budsjett- og skattespørsmål, mens Senatet har større lovgivende makt.

Lovendringer i 2013 og 2017 betyr at mer nå kan avgjøres ved enkelt flertall (51 stemmer) i Senatet, men for flere typer lovendringer trengs fortsatt et såkalt «superflertall», som er 60 av 100 stemmer.

Etter Barack Obamas presidentseier i 2008 hadde Demokratene 60 av 100 stemmer i Senatet, men mistet «superflertallet» i 2010, og i 2014 fikk Republikanerne flertallet i Senatet ved mellomvalget.

Uten støtte fra Senatet, begrenses presidenten til såkalte presidentordrer , som i praksis er direktiver til de føderale myndighetene. Trump har i skrivende stund signert 195 presidentordrer på sine fire år i Det hvite hus. Barack Obama tok i bruk dette virkemiddelet 276 ganger på åtte år og George W. Bush gjorde det 291 ganger på åtte år. Kilde: NTB, Wikipedia, VG Vis mer

Dick Cheney var visepresident under George W. Bush, sist det var like mange fra hvert parti i Senatet. Han måtte bruke sin avgjørende stemme åtte ganger. Nåværende visepresident Mike Pence på sine side har vært nødt til avgjøre 13 avstemminger, til tross for at Republikanerne har hatt flertall i Senatet.

Ikke så enkelt

Det høres kanskje enkelt ut: Vinne omvalgene i Georgia og sikre makten i Senatet, så deretter trumfe igjennom politikken Biden gikk til valg for.

Men amerikansk politikk skal ikke være lett, og det blir neppe noen «walk in the park» for Biden uansett om de vinner Georgia. Taper de ett eller begge omvalgene, vil veien til egen politikk selvsagt bli mye tøffere og lenger for den kommende presidenten.

– Dersom demokratene ikke lykkes i omvalgene i Georgia så vil Biden få det tøft. Enten må han inngå kompliserte kompromisser med motparten eller styre ved presidentordrer, har professor i statsvitenskap Todd Landman uttalt til VG.

Men selv med seier i Georgia kan det likevel være nok av skjær i sjøen for Biden. For før Harris i det hele tatt kan stemme, er de avhengig av å få med seg samtlige demokratiske senatorer, eller overbevise noen av de republikanske. Ifølge Axios kan demokratene Joe Manchin og Kyrsten Sinema være villige til å gå mot eget parti. I tillegg kan republikanerne Mitt Romney, Susan Collins og Lisa Murkowski være det samme.

– En 50–50-splitt i Senatet vil gjøre det veldig vanskelig for partiet til presidenten å gjøre det de vil fordi disiplin i partiet er veldig utfordrende, sa senator Kevin Cramer til Politico tidligere i år.

– I en sånn situasjon vil alle ha innflytelse og forhandlingskort, sa senator Tim Kaine til avisen.

To lange år

For selv om Biden og Harris allerede har jublet for valgseier og plass i Det hvite hus, gikk ikke valget helt slik Demokratene hadde sett for seg. De forventet et mer slagkraftig flertall i Representantenes hus, og det ble til og med fablet om en såkalt «super-majority» på 60 av 100 seter i Senatet. I stedet har de kommet svekket ut i Representantenes hus, og er langt unna målet i Senatet.

Nå er det to år til neste mulighet – to potensielt lange år for president Biden.

Men 8. november 2022 er det 20 republikanske seter på spill, mens det kun er 13 demokratiske. Det vil gi Biden og Harris en ny mulighet til å skaffe seg et trygt flertall i Senatet.

HISTORISK: Kamala Harris blir USAs første kvinnelige visepresident. Foto: Andrew Harnik / AP

Har samlet inn over 200 millioner dollar

Tilbake til omvalget i Georgia 5. januar der republikaneren David Perdue kjemper for å bli gjenvalgt mot demokraten Jon Ossoff, mens Kelly Loeffler står opp mot demokraten Raphael Warnock.

Så langt viser meningsmålinger fra julaften at Perdue har en knapp ledelse på 0,5 prosentpoeng i favør Ossoff, mens Warnock har en 0,6 prosentpoengs ledelse mot Loeffler.

Tall Den føderale valgkommisjonen offentliggjorde torsdag viser at både Ossoff og Warnock i perioden 15. oktober til 16. desember begge har samlet inn over 100 millioner dollar til sine valgkampanjer. Perdue og Loeffler har samlet inn henholdsvis 68 og 64 millioner dollar i samme periode, skriver Washington Post.