SKADET: En ung jente ligger skadet i huset sitt i Humera i Etiopia den 22. november. Andre i bygningen der hun bor ble drept i rakettangrepet. Foto: EDUARDO SOTERAS / AFP

Krig i Etiopia: − Det største omdømmetapet for Fredsprisen noen gang

Mens Etiopias regjering avviser fredssamtaler og truer med angrepskrig, møtes FNs sikkerhetsråd tirsdag til krisemøter etter varsler om folkemord.

For mindre enn 10 minutter siden

Mange peker nå på statsminister og nobelprisvinner Abiy Ahmed som ansvarlig for det dødelige kaoset.

– Det vi ser er en sittende nobelprisvinner som går til krig mot sitt eget folk. FN frykter nå folkemord i Etiopia – og utviklingen kan knyttes direkte opp mot statsministerens politikk. Selvfølgelig er prisutdelingen i fjor, uansett hva Nobelkomiteen sier, en skandale.

Det sier Kjetil Tronvoll, professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole til VG. Han har studert forholdene i Etiopia i 30 år, og ble så sent som i september anholdt idet han besøkte landet som forsker på utviklingen i Tigray.

Over 40.000 mennesker er de siste ukene drevet på flukt i nordlige Etiopia, og 2,3 millioner barn trenger akutt hjelp som følge av den pågående konflikten.

les også For ett år siden fikk statsministeren fredsprisen: Nå frykter FN folkemord i Etiopia

4. november beordret Etiopias regjering et militært angrep på Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF). Partiet har makten i landets nordligste region, Tigray, som har fem millioner innbyggere. Tigrayene er en minoritet i Etiopia, men dominerte etiopisk politikk i flere tiår fram til våren 2018.

Etter folkelige protester ble Abiy Ahmed statsminister, den første fra landets største etniske gruppe, oromoene.

Kommunikasjonen til Tigray-regionen er nå kuttet, og det er derfor vanskelig å vite hva som foregår der og hvor mange som er drept og såret i kampene. Det er kommet anklager om etnisk motiverte drap på begge sider av konflikten.

Statsminister Ahmed ga søndag opprørerne i Tigray 72 timer til å overgi seg, men de sverger at de heller vil dø i kamp mot den etiopiske hæren. Ahmed har truet med å knuse opprørerne om de ikke overgir seg.

FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottok hyllest i Oslo 10. desember 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fredsprisen brukes i konflikten

I fjor ga Nobelkomiteen statsminister Abiy Ahmed fredsprisen «for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea». Prisen var ifølge komiteen også «en anerkjennelse til alle krefter som arbeider for fred og forsoning i Etiopia og det østlige og nordøstlige Afrika».

Nå, ett år senere, anklages samme mann for krigsforbrytelser og oppfordring til etnisk konflikt.

Professor Tronvoll, som følger den internasjonale debatten rundt Etiopia-konflikten, forteller at Nobelprisen både brukes av Ahmeds motstandere og tilhengere, og er en stor del av narrativet rundt landets konflikt akkurat nå.

– Nobelprisen har gitt Ahmed en moralsk «boost». Gjennom hele dette året har Nobelprisen, blant annet, blitt brukt av tilhengere for å støtte opp om Ahmeds politikk.

Tronvoll mener at Nobelkomiteen var advart på forhånd om den høye risikoen ved å gi prisen til den sittende statsministeren.

– At Nobelprisen nå knyttes opp mot Ahmeds nåværende handlinger er det største omdømmetapet fredsprisen noen gang har hatt. Denne krigen delegitimerer prisen mer og mer for hver dag som går, sier han.

PÅ FLUKT: Jenter og kvinner fra Tigray-folket, som har flyktet fra konflikten, fotografert ved en grenseovergang til Sudan denne uken. Foto: Nariman El-Mofty / AP

PRIO-direktøren: – Visste at de tok risiko

Henrik Urdal, direktør ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO), sier at den nåværende situasjonen illustrerer et enormt dilemma for Nobelkomiteen.

På den ene siden, sier han, er det alltid trygt å gå for et ukontroversielt valg. På den andre siden kan prisen iblant fungere som en anerkjennelse av initiativ og som et dytt i ryggen til å fortsette.

Urdal nevner prisen til Colombias president i 2016 som et eksempel på at prisen kan ha vært et ekstra dytt som fredsprosessen trengte.

– Mens den prisen fungerte, endte for eksempel Barack Obama, som var et kontroversielt valg, med mye blod på hendene i etterkant av at han fikk prisen i 2009.

Selv om kontroversielle fredspristildelinger ikke er noe nytt, er Urdal enig med Tronvoll på flere punkter.

– Komiteen visste at de tok en risiko å gi prisen til Abiy Ahmed. Etiopia er ett av landene i verden med flest interne konflikter, og Ahmed er samtidig leder av en ettpartistat og er ikke demokratisk valgt. I øyeblikket han fikk prisen var det mange ting som ikke var på plass, og mye usikkerhet, sier han.

– Hva tenker du om det som skjer i Etiopia nå?

– Jeg er svært bekymret.

Nobelkomiteen: – Dypt bekymret

VG tok mandag kontakt med Nobelkomiteen, slik at de kunne svare på kritikken, men de ønsket ikke å svare på våre spørsmålene.

Komiteen henviste heller til en uttalelse de kom med i forrige uke, signert direktøren ved Det Norske Nobelinstitutt, Olav Njølstad:

«Den norske Nobelkomiteen følger utviklingen i Etiopia tett, og er dypt bekymret. Komiteen gjentar i dag hva den har sagt før, nemlig at det er ansvaret til de involverte partene å ende den eskalerende volden og løse uenighetene og konfliktene på en fredelig måte.»

Publisert: 24.11.20 kl. 18:13