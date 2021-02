SMITTET: Li Wenliang døde selv av coronaviruset 6. februar 2020. Foto: LI WENLIANG / Social Media

Coronavarsleren hylles ett år etter at han døde

Li Wenliang (34) prøvde desperat å varsle om viruset som senere skulle spre seg til hele verden. Ett år senere blir han hyllet verden over.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

7. februar 2020 døde Wenliang av viruset han forsøkte å advare om. Et år senere hylles han både på sosiale medier og i virusets antatte krybbe, Wuhan-provinsen i Kina.

Selv om kinesiske myndigheter driver aktiv sensur av innhold på sosiale medier, har Wenliangs personlige profil på det kinesiske sosiale mediet Weibo ifølge BBC blitt en plattform der brukere deler sine erfaringer og traumer under coronapandemien.

Innleggene han selv delte etter å ha blitt smittet av coronaviruset, har hundretusenvis av kommentarer. Søndag, et år etter hans død, renner flere hyllester inn i kommentarfeltene.

MARKERES: Blomster lagt frem utenfor Wenliangs tidligere arbeidsplass, Sentralsykehuset i Wuhan, lørdag 6. februar. Foto: Ng Han Guan / AP

Wenliang var spesialist på øyesykdommer ved Sentralsykehuset i Wuhan. Der oppdaget han i desember 2019 syv tilfeller av det han mente minnet om sars-epidemien i 2003.

30. desember 2019 varslet han kolleger i en gruppe på Weibo mot et foreløpig ukjent virus.

Da ante Wenliang ennå ikke at det var det nye coronaviruset han hadde oppdaget.

Bare dager senere ble han beskyldt for å spre falsk informasjon og skape sosial uro av politiet. Han ble også tvunget til å signere et skriv der han erkjente lovbrudd og forsto at han ville bli stilt for retten om han ikke stoppet.

Dette brevet publiserte han senere på Weibo. Da hadde myndighetene allerede erkjent at varslingen hans var viktig. Senere samme måned kritiserte Kinas høyesterett Wuhan-politiet for å ha straffet legene og fastslo at omfanget av utbruddet trolig hadde blitt mindre «dersom publikum hadde festet lit til ryktene» om viruset tidligere.

HYLLET: Wenliang døde natt til 7. februar 2020. Her fra en markering i Hongkong samme dag. Foto: JEROME FAVRE / EPA

Det antas at Wenliang ble smittet av en av pasientene han behandlet. 12. januar i fjor ble han innlagt på sykehuset med symptomer. Wenliang fikk ikke bekreftet at han var smittet før 30. januar etter å ha tatt flere tester.

Da Xi Jinping i september hyllet heltene i kampen mot viruset, ble Wenilangs bidrag ikke nevnt.

13 eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) er for tiden i Wuhan der de forsøker å kartlegge coronavirusets begynnelse.

Så langt tror man at coronaviruset som snudde verden på hodet det siste året oppsto i den kinesiske byen Wuhan i Hubei-provinsen sent i 2019.

Siden har viruset tatt livet av 2 309 450 mennesker på verdensbasis.