22 barn ofret alt for verdens første vaksine Foreldreløse barn og unge ble tvangsvaksinert og sendt på et skip til andre siden av kloden. Slik ble verdens første vaksine til. Kari Aarstad Aase Av Publisert 16. februar, kl. 08:00

I dag redder vaksiner oss fra mange invalidiserende og dødelige sykdommer. Veien dit er belagt med dødsfall, feil, tvilsom etikk og håp som stadig ble knust . Tone Spieler

Når vi klager vår nød over covid-vaksinenes virkningsgrad, testing og tiden de har tatt å lage, husk at det var verre før. Mye verre.

22 barn ofret alt for verdens første vaksine

Foto: NATI HARNIK / AP

Rundt 1800-tallet var kopper den mest skremmende sykdommen i verden. Hele kroppen og ansiktet ble fullt av tusenvis av infiserte små byller. Nær femti prosent av de smittede døde. De som overlevde var merket for livet. Noen kur fantes ikke.

Foto: Wellcome Library, London

Ikke før den britiske legen Edward Jenner la merke til at de som var smittet av den tilsvarende sykdommen hos kuer, ikke ble syke. I 1796 begynte han med vilje å smitte mennesker med koppesykdom fra ku, og oppdaget at det gjorde dem immune mot kopper. Den første vaksinen var skapt.

Vi bekymrer oss for hvordan vi skal oppbevare vaksinen på 70 kuldegrader og få dem distribuert i tide. For Jenner og hans kolleger var spørsmålet hvordan de i det hele tatt skulle få vaksinert andre enn dem som var i deres nærhet. Det var nemlig ikke vaksine i en sprøyte, men organisert smitte fra person til person.

De som var smittet med ku-kopper, utviklet små væskefylte blemmer. Jenner stakk hull på byllen og tok vare på væsken. På neste pasient, rispet han et hull i huden og påførte væsken. Det gikk greit fra landsby til landsby, men over større avstander mistet innholdet sin virkning.

Foto: By Ernest Board - Wikipedia commons

I Spania fant hans kollega Francisco Javier de Balmis, løsningen på et barnehjem: De kunne bruke foreldreløse barn til å frakte viruset over havet til de spanske koloniene i Latin-Amerika. 22 gutter skulle være med i forsøket på å redde folk på andre siden av jorden fra den grusomme koppe-døden.

Det er lite trolig at noen på den tiden spurte de livredde guttene om de ville. De var forlatt av sine foreldre, og bodde på institusjoner. De fleste var også for unge til å kunne gi samtykke. Men den spanske kongen ga dem store løfter med på veien:

De skulle få masse mat om bord på skipet, og når de kom frem til de spanske koloniene skulle de få skolegang og muligheten til å starte en nytt liv i en familie som ville adoptere dem.

Foto: Envato

– Like før avreise med skipet, i 1803, ble to av guttene infisert med ku-kopper. Væsken fra de første, ble så brukt til å smitte de to neste, og slik håpet de å holde liv i viruset helt til de kom frem til det som i dag er Caracas i Venezuela og kunne gi friskt virus til lokalbefolkningen der.

Vaksine-ekspedisjonen mislyktes nesten: Da de endelig la til kai, var det bare en gutt igjen med en eneste væskefylt blemme. Legen fikk ham raskt i land og begynte straks å spre viruset blant barn, som var mest utsatt for sykdommen. På to måneder vaksinerte han 12.000 personer, skriver The Atlantic.

Foto: wikimedia commons

Balmis fortsatte så mot Mexico, der han vaksinerte 100.000 til. I Mexico city leverte han også de foreldreløse guttene til deres nye familier, før han dro videre til de spanske koloniene på Filippinene Også denne gangen med barn som “levende vaksiner “på reisen. Men nå var de ikke foreldreløse. Isteden leide han flere dusin gutter fra familier som meldte seg frivillig, mot betaling.

Foto: Marco Ugarte / AP

Uten moderne transportmidler og annen hjelp vi har i dag, greide Balmis og spre sin kollega Jenners vaksine over hele verden i løpet av mindre enn ti år. Sammen med de foreldreløse guttene, bidro de til å spare millioner av liv og mye lidelse.