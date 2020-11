KLAR TALE: Statsadvokat i New York, Letitia James, har ikke tenkt å finne seg i at New York ikke får coronavaksinen når den er klar. Foto: Kathy Willens / AP

Truer med å saksøke Trump-administrasjonen

Statsadvokat i New York, Letitia James, er klar til å saksøke Trump-administrasjonen dersom New York ikke får tilbud om coronavaksinen når den er klar.

Nå nettopp

Trusselen kommer etter at president Donald Trump for første gang siden valgnatten holdt en pressekonferanse. Der snakket han om den kommende coronavaksinen, som han tror vil være tilgjengelig for de fleste i april.

– Millioner av doser er på vei ut døren. Så tidlig som i april vil det være vaksiner tilgjengelige overalt bortsett fra i New York, av politiske grunner. Det er fordi guvernøren ikke stoler på vaksinene. Vi vil ikke levere dem dit før de godkjenner det, noe som gjør meg vondt, sa Trump.

les også Trump om vaksineutvikler: – En uheldig uttalelse

Bakgrunnen for denne uttalelsen er ifølge CNN en uenighet i hvordan vaksinene skal deles ut. New Yorks guvernør Andrew Cuomo skal ha vært svært skeptisk til de føderale myndighetenes planer om å distribuere vaksinene gjennom private apotekkjeder.

– Vi kan ikke levere det til en stat som ikke vil gi dem til sitt folk med en gang. Jeg kjenner folket i New York, jeg vet de vil ha det, sa presidenten.

Det er legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech som denne uken offentliggjorde en rapport som mener deres vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot coronaviruset.

Alt om vaksine-kappløpet: Disse vaksinene er godkjent i minst ett land

Uttalelsene falt ikke i god jord hos statsadvokaten i delstaten.

– Når det er en fullt utviklet covid-19-vaksine, stoler vi på at Biden-Harris-administrasjonen vil sørge for at New York får nok antall vaksiner, slik at delstaten kan oppnå immunitet. Dersom vaksinen kommer i skumringen av Trump-administrasjonen, og presidenten vil leke med folks vil, vil vi saksøke og vi vil vinne, sier Letitia James i en uttalelse.

– Dette er ikke noe annet en hevngjerrig oppførsel fra en «lame duck president», som ønsker å hevne seg på dem som har gått imot hans politikk, mener James.

les også Ekteparet bak vaksinen som gir verden håp

En president blir en såkalt «lame duck» i tiden fra en annen president er valgt og til han eller hun innvies. Den sittende presidenten har all makt som hører med presidentembete, men skal i prinsippet «sitte stille i båten» fordi en annen president er valgt.

les også Kjemper videre i seks stater: Dette er Trumps søksmål

Joe Biden har som kjent erklært seg som vinner av det amerikanske presidentvalget, men Donald Trump har ikke erkjent nederlaget.

Den sittende presidenten har levert en rekke søksmål mot flere delstater, og har kommet med en rekke udokumenterte påstander om valgfusk. Han forlot fredagens pressekonferanse uten å svare på spørsmål.

Publisert: 14.11.20 kl. 01:48

Les også