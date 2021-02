Danmark innfører vaksinepass

Finansministeriet i Danmark opplyser onsdag om at de innfører et digitalt «coronapass» som skal vise om man er vaksinert. Passet er i første omgang tiltenkt reisende i næringslivet.

Danmarks regjering har blitt enige med arbeidslivet om å innføre et digitalt «coronapass» for å vise hvem som har tatt vaksinen, opplyser Finansministeriet i en pressemelding onsdag.

Coronapasset skal også vise om man nylig har testet negativt for viruset, og om man er testet for antistoffer.

Under en pressekonferanse onsdag forklarer fungerende finansminister Morten Bødskov at coronapasset i første omgang skal brukes til å dokumentere vaksinasjon i forbindelse med reiser.

– Coronapasset skal samtidig hjelpe med åpningen av samfunnet, sier Bødskov.

Løsningen er et samarbeid mellom Finansministeriet, Dansk Industri og Dansk Erhverv, og er laget for å støtte det danske næringslivet.

Etterspurt

TV2s næringslivskommentator Ole Krohn sier at det kommende coronapasset vil kunne støtte opp om dansk næringsliv, og at det har blitt etterspurt lenge.

– Dansk Industri og Dansk Erhverv har lenge ønsket et digitalt coronapass i kampen for at få gjenåpnet deler av samfunnet igjen, skriver kanalen.

Finansministeriet opplyser om at passet blir digitalt, og at det lanseres på det danske helsedepartementets nettsider «Sundhet.dk».

Ifølge den danske vaksineplanen regner myndighetene med å ha vaksinert alle voksne i landet, dersom de ønsker det, innen slutten av juni i uke 26.