STORMING: Trump-mobben klatret opp vegger for å ta seg inn i Kongressen under opprøret. Foto: Jose Luis Magana / FR159526 AP

FBI om kongress-opprører: Drapstruet familien for ikke å røpe ham

Mannen fra Texas er tilknyttet en militsgruppe som bidro til å storme kongressbygningen 6. januar.

Publisert: Nå nettopp

I en vitneforklaring gitt til den føderale domstolen i Washington, D.C., skrev en tjenesteperson i FBI at Guy Reffitt var identifisert som en av opprørerne ved kongressbygningen.

Ifølge forklaringen ble han identifisert ved hjelp av video og overvåkning av dataaktivitet fra mobilen hans. I videoen skal Reffitt – iført hjelm og opprørsutstyr – se ut til å forsøke å vaske bort kjemiske stoffer fra øynene, skriver Washington Post.

Da FBI lørdag gjorde en ransaking av hjemmet hans, avdekket de at han hadde truet kona og barnene på livet om de røpet at han deltok i stormingen.

Slik så angrepet ut fra innsiden av kongressbygningen:

Kom hjem med våpen

Den voksne sønnen til Reffitt fortalte etterforskerne at faren kom hjem to dager etter angrepet på kongressbygningen, og at han hadde med seg et halvautomatisk gevær og en pistol.

Det var først da Reffitt avslørte at han hadde dratt til Washington D.C. og «stormet» kongressbygningen, skriver avisen.

Kona til Reffitt fortalte FBI at mannen var medlem av ytre høyre-militsen «Three Percenters». Ifølge FBI-forklaringen hadde han også skrevet på nettsiden til en lokal ekstremistgruppe kalt «Texas Freedom Force».

Både kona og sønnen til Reffitt sa også at han truet barna med døden om de røpet ham til politiet. Han skal ha sagt noe tilsvarende dette til dem:

– Hvis du røper meg, er du en forræder – og dere vet hva som skjer med forrædere – forrædere blir skutt.

Kona sa videre at da hun konfronterte mannen, sa han at «han prøvde å beskytte familien, og det var dette som ville skje om noen var en forræder».

Kona la også til at mannen er «veldig lidenskapelig» og ikke alltid mener det han sier.

Ifølge avisen har familien sagt til etterforskerne at de er «uroet», men ikke føler seg truet av uttalelsen til Reffitt.

Reffitt skal ha sagt at han hadde med seg en demontert pistol til hovedstaden og at han var ved kongressbygningen, men ikke tok seg inn på innsiden av den. Han ble arrestert lørdag.

Fem personer mistet livet som følge av angrepet på Kongressen. Avtroppende president Donald Trump ble stilt for riksrett forrige uke, blant annet for talen han holdt i forkant av stormingen.