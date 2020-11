STRAMMER INN: Stefan Löfven skjerper retningslinjene i flere regioner. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Smitteøkning flere steder i Sverige: Strammer inn på tiltakene

Antallet innlagte på sykehus øker kraftig i den svenske hovedstaden. Nå skjerpes retningslinjene i flere svenske regioner.

Svenske myndigheter skjerper retningslinjene i flere regioner, det sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse, tirsdag.

De skjerpede lokale retningslinjene vil herfra gjelde også i Halland, Örebro og Jönköping.

I forrige uke ble det innført skjerpede retningslinjer i Stockholm, Uppsala og Vestra Gøtaland.

Rådene er litt ulike i hver region, men befolkningen bes avstå fra sosial kontakt med folk utenfor husstanden, avstå fra kollektivtrafikk med mye folk og arbeidsgivere bes legge til rette for så mye hjemmekontor som mulig.

Med det omfattes syv av ti svensker av skjerpede regler.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Flere intensivplasser brukes til å behandle syke og mye tyder på at flere kommer til å dø av viruset, sa Löfven.

Retningslinjene strammes også inn på restauranter og serveringssteder over hele landet. Nå kan kun åtte personer sitte ved samme bord.

– Det kan høres hardt ut, men vi har med en pandemi å gjøre.

Alvorlig i hovedstaden

– Situasjonen i Stockholm er alvorlig akkurat nå, sier helse- og sykehusdirektør i Region Stockholm, Björn Eriksson til VG.

På bare tre døgn har antallet innlagte covid-19 pasienter Stockholms län økt fra 148 til 203. Siden fredag har over 3000 testet positivt. 20 pasienter får intensivbehandling.

BEKYMRET: Helse- og sykehusdirektør i Regionen Stockholm, Björn Eriksson. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske helsedirektøren understreker overfor VG at situasjonen ikke er like alvorlig som i vår. Da var 1100 pasienter innlagt på sykehuset med covid-19, og 230 fikk intensivbehandling.

– Men hvis vi skal få ned smittespredningen, så må vi handle nå, sier Eriksson.

For mange nærkontakter

På spørsmål om hvorfor Stockholm-regionen nå opplever en kraftig økning i antall nye smittetilfeller, svarer helsedirektøren:

– Det er for mange som har nær kontakt med hverandre. Det vil si at den sosiale distanseringen vi hadde i vår må komme tilbake igjen.

Ericsson opplyser at belastningen på grunn av covid-19 har økt på sykehusene som følge av smittespredningen.

– Det er noe vi merker og noen sykehus har større belastning enn andre. Derfor gjennomfører vi nå daglige møter for å se hvordan forskjellige deler av helsevesenet kan bidra med kapasitet til å ta vare på alle pasienter, sier Ericsson.

– Vil se økt behov for helsetjenester

Han understreker at de har bedre kunnskap om viruset nå enn sammenlignet med i vår.

– Vi vet bedre hvordan vi skal behandle pasienter, og vi er forberedt på økt behov for helsetjenester. Vi mener vi har god kapasitet nå, og målet er at helsevesenets kapasitet alltid skal være et skritt foran behovet for helsetjenester, sier han.

fullskjerm neste SMITTE: Regionen-Stockholm opplever for tiden en økning i nye smittetilfeller. Bildet viser gågaten i gamlebyen i Stockholm.

– Det er klart at med en økende smittespredning vil vi også se et fortsatt økt behov for helsetjenester i fremtiden, sier Ericsson og fortsetter:

– Derfor går vi nå ut og påpeker alvoret i situasjonen og oppfordrer folk til å følge Folkhälsomyndigheten råd og anbefalinger.

Strammet inn tiltakene

Torsdag forrige uke innførte svenske myndigheter nye corona-tiltak i regionene Stockholm, Västra Götaland og Östergötland.

Innbyggere i disse regionene bes nå om å unngå å oppholde seg innendørs på offentlige steder som kjøpesentre, museer, bibliotek, basseng og treningssenter, opplyste Folkhälsomyndigheten på torsdagens pressekonferanse.

Rådene gjelder også for arrangement som konserter og idrettsarrangement. Barn som er født i og etter 2005 kan fortsatt delta på idrettstreninger.

fullskjerm neste STENGT: Det Nordiska museet i Stockholm har måtte stenge dørene midlertidig grunnet innstramningene.

Tegnell: – Vi nærmer oss et kritisk punkt

De nye tiltakene kom etter at Sverige forrige onsdag registrerte 1980 nye smittetilfeller. Det var det høyeste antall registrerte smittetilfeller i landet siden pandemien brøt ut.

Under en pressekonferanse tirsdag forrige uke sa statsepidemiolog Anders Tegnell at de neste ukene vil bli tøffe.

– Vi begynner å nærme oss et kritisk punkt. Det har ikke gitt utslag på dødsfall foreløpig, men vi begynner å nærme oss et kritisk punkt, sa Tegnell.

Så langt er det registrert totalt 124 355 smittede og 5938 døde i Sverige, ifølge VGs oversikt.

