DRIVE-IN: Utenfor valglokalene i Pinellas på vestkysten av Florida kan man avgi sin stemme ut av bilvinduet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Valglokalene åpne i USA: − Håper Trump fortsetter å holde koken

PINELLAS, FLORIDA (VG) Bilistene svinger inn for å putte sin stemme i valgurnene i vippestaten Florida. Ni millioner mennesker har allerede forhåndsstemt her.

Nå nettopp

Dagen er kommet. Det er presidentvalg i USA, og både amerikanerne og verden holder pusten.

Demokratenes Joe Biden (77) leder på de nasjonale meningsmålingene, og med en knapp margin i den avgjørende vippestaten Florida. Men fortsatt kan mye skje.

Følg USA-valget her: Siste nytt, målinger og rapporter fra felt i VGs valgstudio

Liker politikken, men ikke språket

Utenfor valglokalene i Pinellas county på vestkysten av Florida er det et jevnt sig av biler som kommer for å avlegge sin stemme. Her er det både drive-in-stemming utenfor, og valgurner inne i selve lokalet. Nesten alle VG snakker med deler mer enn gjerne hva de stemte på.

Kampen om seniorene: Trump skaper trøbbel i eldreparadis

– Jeg stemte på Trump, fordi jeg liker politikken hans. Men jeg liker ikke språket hans noe særlig, sier Rob Vantreese (59), slik VG har hørt svært mange andre republikanere fortelle.

VIL HA FIRE NYE ÅR: Rob Vantreese (59) fra Largo har stemt på Trump. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Hva liker du med politikken til Trump?

– Jeg liker hvordan han skaper jobber og driver økonomien, svarer Vantreese, som er fra området.

– Og hva med språket hans?

– Jeg bryr meg ikke så mye om det. Han er sterk, han er mye sterkere.

les også Kontrastene i Trumps bakgård: Fra palmesus til fattighus

USA stålsetter seg for valgkaos og opptøyer

Vantreese tror det vil bli et jevnt løp i presidentvalget. Mange analyser peker på at valgresultatet neppe blir klart med det første, med mindre Joe Biden vinner Florida.

Taper demokratene her, kan vippestaten Pennsylvania bli avgjørende – og her er det ventet at stemmeopptellingen ikke vil være klar før tidligst fredag.

Kaos og splid: Dette kan skje etter presidentvalget

Flere frykter at det vil bryte ut kaos og opptøyer, dersom Trump går ut og underkjenner valgresultatet og sår tvil om legitimiteten til poststemmene.

les også Megan har revolver i nattbordskuffen: – Tør ikke annet

Rob Vantreese utenfor valglokalet i Pinellas resonnerer slik om dette:

– Det trenger ikke å bli opptøyer, med mindre de venstreradikale mister kontroll igjen. Men du vil ikke se noen opptøyer fra de konservatives side.

Rekordmange forhåndsstemmer

Florida er en av delstatene med lang erfaring med poststemmer, og her har ni millioner mennesker enten forhåndsstemt eller sendt valgseddelen i posten.

Fristen for dette var søndag, og mandag formiddag er de allerede talt opp. De første resultatene er ventet 20.30 lokal tid (02.30 norsk tid).

Ved presidentvalget i 2016 var det 9,5 millioner som stemte totalt i Florida. Det er over tolv millioner registrerte velgere i solskinnsstaten i år.

Det ligger an til rekordhøy valgdeltagelse i USA: Totalt har over 100 millioner velgere forhåndsstemt.

Majoriteten av forhåndsstemmene er ventet å komme fra demokrater, ettersom de generelt sett er mer bekymret for coronapandemien og velger å holde seg hjemme.

Lest denne? Fem ting du bør følge med på i USA-valget

NYE REKORDER: Dette amerikanske presidentvalget mobiliserer rekordmange velgere. Foto: Gisle Oddstad, VG

Stemmer Trump for første gang

Utenfor valglokalene i Pinellas fortsetter bilene å ankomme.

– Hvis du hadde fortalt meg at jeg skulle stemme på Trump for fire år siden, ville jeg ha sagt til deg at du var gal. Men etter å ha sett venstresiden og hvordan de har håndtert covid-19, og det faktum at Trump ikke har startet noen kriger, at han går etter barnemishandlere og at han ikke er noen politiker – da er det utenkelig for meg at demokratene skal få min stemme.

Det sier Deirdre Caviner (56) ut av bilvinduet etter å ha avlagt sin stemme. Hun er opprinnelig fra Indiana, men har bodd her på Floridas vestkyst i mange år. Hun sier at hun har stemt på demokratene, inntil nå.

VG+: Slik endres verden hvis Biden vinner

VAR DEMOKRAT: Deirdre Caviner (56) sier hun alltid har stemt demokratene, men at Trump har fått henne til å skifte beite. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Vi trenger ikke en ny politiker som har vært i Washington D.C. i 40 år, vi trenger noe nytt. Så jeg håper at Trump fortsetter å holde koken, fordi vi trenger det, sier Caviner.

Etter henne stopper en ny bil foran oss, og Trudy Price (69) fra Pittsburgh ruller ned vinduet og roper mot oss bak ansiktsmaske og solbriller:

– Biden Harris all the way!

– Hvorfor stemte du på Biden og Harris? spør vi.

– Jeg elsker alt de representerer. De har noe å tilby majoriteten av befolkningen. Med all den sivile uroen som pågår ... Jeg mener at vi er kommet for langt til snu.

ALT FOR BIDEN OG HARRIS: Trudy Price er den eneste demokraten VG møter utenfor valglokalene i Pinellas. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 03.11.20 kl. 18:32

Les også