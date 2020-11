UTFORDRER: Joe Biden er Demokratenes presidentkandidat mot Republikanernes Donald Trump. Foto: SHAWN THEW / EPA

Slik ender USA-valget dersom målingene treffer

Joe Biden går mot en brakseier i presidentvalget, hvis vi skal tro de fleste meningsmålingene.

Meningsmålingene i USA er omstridte og utskjelte, etter at de i 2016 spådde Hillary Clinton som vinner mot Donald Trump. Resultatet ble som kjent motsatt – Trump vant for fire år siden.

Det målingene traff med den gang, var at Clinton fikk flest stemmer totalt. Hun fikk 2,1 prosent flere stemmer enn Trump, mens forhåndsmålingene ifølge CNN i snitt ga henne 3,2 prosents margin.

Målingene bommet imidlertid i vippestatene Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida og North Carolina, som alle ble vunnet av Trump og som sørget for å sende ham til Det hvite hus.

Én årsak til at de fleste bommet i 2016, var at Trump motiverte nye velgere til å stemme, mens målingene som oftest kun gjøres blant registrerte velgere eller sannsynlige velgere. Dette førte til at mange av Trumps velgere ikke ble fanget opp i forkant.

Nå er denne gruppen blant de registrerte velgerne – og dermed fanges de opp av målingene. I tillegg har firmaene som gjennomfører målingene justert sammensetningen av respondentene.

Det gjenstår å se om meningsmålingene treffer bedre denne gang.

The New York Times og samarbeidspartneren Siena publiserte søndag nye målinger i Arizona, Florida, Pennsylvania og Wisconsin – fire av vippestatene. Joe Biden leder i alle. Ledelsen er størst i Wisconsin, der han har elleve prosentpoeng mer enn Trump, men også i Arizona (seks poeng) og Pennsylvania (seks poeng) ligger utfordreren solid i front.

Marginen er tre prosent i Florida.

Ferske meningsmålinger gir også Biden størst oppslutning i vippestatene Georgia, North Carolina og Michigan. Michigan og Wisconsin ser spesielt lovende ut for Biden – der leder han med henholdsvis ni og sju prosent hvis man tar snittet av de fem siste målingene.

Valgmenn-fordeling basert på målingene President Donald Trump ser ut til å vinne Alabama (9 valgmenn), Alaska (3), Arkansas (6), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (6), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (4), North Dakota (3), Ohio (18), Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (38), Utah (6), West Virginia (5) og Wyoming (3). Dette vil gi Trump 187 valgmenn. Joe Biden ser ut til å vinne Arizona (11), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Washington D.C. (3), Delaware (3), Florida (29), Georgia (16), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (4), Maryland (10), Massachusetts (11), Michigan (16), Minnesota (10), Nebraska (1), Nevada (6), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), North Carolina (15), Oregon (7), Pennsylvania (20), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12) og Wisconsin (10). Dette vil i så fall gi Biden 351 valgmenn. Vis mer

Trump leder på sin side i vippestatene Iowa, Ohio og Texas, dog med knapp margin hos alle tre.

Hvis vi deler ut valgmennene i alle delstatene, samt Washington D.C., basert på hvordan meningsmålingene ligger an akkurat nå, ender Joe Biden opp med en brakseier.

Biden ligger an til 351 valgmenn, mot 187 for Donald Trump, hvis målingene i USA treffer.

Det store spørsmålet er naturligvis om målingene treffer denne gang.

Det var ett selskap som spådde Trump-seier i 2016, The Trafalgar Group, som spår at den sittende presidenten blir gjenvalgt i 2020.

Deres metodikk er blitt kritisert av konkurrentene, men i et intervju med CNN forteller Robert Cahaly i The Trafalgar Group hvorfor de mener at deres metodikk er mer treffsikker.

– Vi gir større anonymitet. Jo mer anonym en person er, jo mer ærlig er personen. Den absolutt verste måten å intervjue noen på, er en levende samtale hvor en levende person spør om de støtter Trump. Du kan tenke på minst noen få bekjente som ikke vil dele med noen at de stemmer Trump, sier Cahaly til CNN.

Deres beregninger for 2020 er at Trump ligger an til minst 275 valgmenn, mot 216 for Biden og 47 igjen å kjempe om. Det kreves som kjent 270 for å vinne presidentvalget.

I The Trafalgar Groups meningsmålinger havner Arizona (11), Florida (29), Michigan (16), North Carolina (15) og Pennsylvania (20) hos Trump i stedet for Biden.

Snart får vi fasitsvaret. Presidentvalget i USA avgjøres 3. november - selv om resultatet kan la vente på seg.

