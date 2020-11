STÅR PÅ SITT: President Donald Trump kommer tilbake til Det hvite hus etter å ha spilt en runde golf søndag. Foto: Evan Vucci / AP

Trump nekter å gi seg: Medier hevder han planlegger store protestmøter

Samtidig som statsledere verden over gratulerer Joe Biden med valgseieren, nekter president Donald Trump fremdeles å innse nederlaget. Hva gjør han nå?

En rekke amerikanske medier erklærte lørdag at Biden har vunnet valget etter å ha konkludert med at Trump ikke lenger har mulighet til å ta igjen demokratens forsprang.

Mens Biden mandag gjør seg klar til å presentere sin strategi for å bekjempe coronapandemien, har Trump fremdeles ikke innsett at slaget er tapt.

Trump etter Biden-seieren: − Jeg vant valget

Nå melder blant annet Fox News og Axios at presidenten planlegger flere av de store velgermøtene som kjennetegnet hans valgkamp, for å protestere mot valgprosessen. Møtene skal etter planen fokusere på de mange pågående søksmålene han har satt i gang rundt omkring i landet.

I tillegg skal Trump ha planer om å bruke nekrologer over folk som skal ha stemt, men som faktisk er døde, som bevis for det påståtte valgjukset. Trump-kampanjen sender ifølge Fox News team som skal gjenopptelle stemmer til Georgia, Arizona og Pennsylvania.

Til tross for at det ikke er lagt frem noen bevis hevder Trump fortsatt at det er begått omfattende valgfusk.

Konservative Fox News oppsummerer det slik mandag: «Ikke i manns minne har det vært et presidentvalg der det har vært anklager om så utbredt og konspiratorisk svindel»

Medier: Splittelse i Trump-leiren

CNN, New York Times og Washington Post skriver alle om at presidentens innerste sirkel er ut til å være splittet i spørsmålet om hvorvidt Trump skal erkjenne valgnederlaget.

Ifølge CNN er førstedame Melania Trump og svigersønnen og rådgiveren Jared Kushner blant dem som mener Trump må innse at han har tapt.

Samtidig mener andre i kretsen rundt Trump at han bør fortsette kampen for å få omgjort valgresultatene i flere delstater. Trumps sønner og hans advokat Rudy Giuliani befinner seg i denne leiren, ifølge nyhetsbyrået AP.

les også Giulianis pressekonferanse går viralt

Giuliani har angivelig lovet Trump å fremskaffe bevis for valgfusk. Men foreløpig har han lite konkret å vise til. Trumps valgkampstab har så langt hatt lite suksess i rettsvesenet i etterkant av valget.

Republikanerne splittet

Republikanernes ledere i Kongressen har ennå ikke gratulert Joe Biden eller offentlig akseptert at han har vunnet presidentvalget.

Den mektige republikanske lederen for Senatet, Mitch McConnell, har ikke kommentert valget siden fredag, ifølge CNN.

Da understreket han at «alle lovlige stemmer» må telles. Kevin McCarthy, Republikanernes leder i Representantenes hus, har gjentatt Donald Trumps påstander om at valget ikke er over.

les også Kamala Harris’ venn til VG: – Tar ikke et nei for et nei

Samtidig er det også flere republikanere som har gjort det klart at Trump bør erkjenne at han har tapt.

Den kanskje mest profilerte er tidligere president George W. Bush som uttalte søndag at utfallet av valget er klart at han har gratulert Joe Biden og Kamala Harris.

Publisert: 09.11.20 kl. 13:27

