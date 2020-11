INNSATSVILJE: Ekteparet Ray Linsenmayer (52) og Deborah Eisenberg (44) har jobbet for å få Biden valgt siden mars 2019. Foto: Camilla Bergland

Biden-tilhenger: − Kan bli dagen vi reddet landet vårt

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA (VG) Dette kan bli dagen vi reddet landet vårt, sier Biden-tilhenger Ray Linsenmayer. Han følger spent med stemmeopptellingen fra det som omtales som « den viktigste delstaten».

Nora Thorp Bjørnstad

Camilla S. Bergland (tekst og foto)

En 30 min kjøretur utenfor Pittsburgh i delstaten Pennsylvania sitter ekteparet Deborah Eisenberg (44) og Ray Linsenmayer (52) klistret til skjermen med CNN på.

Huset er for anledningen gjort om til en «valgsentral».

Hele valgnatten svarer de på meldinger som kommer inn fra folk på Facebook-gruppene «Pennsylvania for Biden» og «Pennsylvaniakvinner for Biden». Gruppene har 170.000 følgere til sammen.

At den fem år gamle datteren Abby leker rundt, er ingen hindring denne kvelden. Lille Sarah på elleve måneder er i seng, så foreldrene har mer arbeidsro enn vanlig.

– Abby, søte, kanskje du skal ta deg litt vann og gå og legge deg snart?, titter pappaen opp fra skjermen, men blir raskt sugd inn i politikken igjen.

– Dette er viktig for oss. Vi bruker all tid vi har på dette. Vi har vært med Joe siden begynnelsen, mars 2019, forteller Ray til VG.

SPENNENDE: Ray Linsenmayer (52) har jobbet for å få Biden valgt siden mars 2019. Foto: Camilla Bergland

Deborah har hendene fulle med å svare på spørsmål fra medlemmer av kvinnegruppen.

– Det kan være spørsmål om stemming per post, kø utenfor stemmelokalet, folk spør om alt mulig, sier Deborah, og avbryter seg selv når resultatene fra Vest-Virginia kommer inn. Seier til Trump der. Fortsatt ro i stua.

– Det er fortsatt mange stater igjen, så vi er optimistiske. Dette er et langt løp, og vi har ventet på det i fire år. Det kjennes som om vi har hele Pennsylvania på våre skuldre, at vi personlig er ansvarlige for at Biden skal vinne her, sier Ray.

Akkurat nå ser stillingen slik ut på oversikten som oppdateres av DPA:

«Viktigste delstaten»

Pennsylvania betegnes som den viktigste delstaten dette valget av CNNs kommentator Harry Enten.

«Trump kan ikke vinne uten den. Biden kan, men det vil bli vanskelig», skriver han i sin analyse. Særlig blir Pennsylvania avgjørende for Biden dersom Trump vinner Florida.

Det ligger et uforløst potensial for Trump hos hans kjernevelgere, den hvite arbeiderklassen, særlig i Pennsylvania, sa forsker Hilmar Mjelde nylig til VG.

«VALGSENTRALEN» Deborah Eisenberg (44) svarer demokatiske velgere på spørsmål fra sofaen hjemme. Foto: Camilla Bergland

Forventer forsinkelser

Valglokalene i Pennsylvania stengte klokken 02 norsk tid, men det forventes at poststemmer gjør at resultatet derfra vil la vente på seg til onsdag. Også i vippestatene Michigan og Wisconsin er det forventet forsinkede resultater. Nettopp disse tre statene kan avgjøre det hele.

Dersom det ender med at man må telle stemme for stemme eller at noe skal behandles i rettsvesenet, kan det ta dager eller uker før noe blir klart.

Guvernør i Pennsylvania Tom Wolf oppfordrer velgere til å holde seg rolig mens det enorme antallet stemmesedler telles opp.

« Det kan ta lengre tid enn vi er vant til. Kanskje får vi ikke resultatet i dag, men jeg oppfordrer alle sammen til å puste med magen og være tålmodig», råder guvernøren.

Også Det hvite hus forventer at vippestaten Pennsylvania blir en av delstatene der resultatene kan la vente på seg, sier Trumps rådgiver Alyssa Farah.

PSSST! ! De to kandidatene vil sannsynligvis vinne hver sine etapper av opptellingen Velgerne kan forvente en berg-og-dal-bane av følelser i forbindelse med opptellingen: ** Først telles poststemmene som ble sendt inn tidlig: her forventes Biden å komme godt ut av opptellingen. **Deretter telles stemmene til de som har møtt opp i valglokalet. Trump er forespeilet å komme best ut av det. ** Resten av poststemmene vil det ta dagevis å telle opp. Strenge regler for utfylling av valgseddelen og korrekt pakking i konvolutten forventes å skape tidkrevende problemer. ** Til slutt skal stemmer hvis gyldighet er usikker telles opp. Dette kan være for eksempel dersom man er usikker på at en velger er stemmeberettiget i den aktuelle staten. Da må man først avklare dette, før man eventuelt kan telle stemmen. Vis mer

Bittert forrige gang

Det var med sjokk og at vantro at demokratene så Pennsylvania gå til Donald Trump i 2016 med en ledelse på bare 44.000 stemmer i delstaten med tretten millioner innbyggere. Sammen med Michigan og Wisconsin hadde Hillary Clinton og hennes kampanje regnet med at de hadde seieren i boks i disse tradisjonelt demokratiske delstatene.

Ray jobbet for Hillarys valgkampanje for fire år siden, og sier han merker en stor forskjell.

– Det var null entusiasme hos folk. Med en gang det var kjent at Trump hadde vunnet, begynte vi å legge en plan for de neste fire årene. Den har vi fulgt, sier den engasjerte familiefaren til VG.

Bidens kampanje ser ut til å ha lært av Clintons feil, for i år har begge presidentkandidatene prioritert reiser til disse delstatene i løpet av valgkampen.

Livets store øyeblikk

Bidens velgere har bekjempelse av rasediskriminering og coronaviruset, i tillegg til helsepolitikk og økonomi, som de viktigste sakene viser en valgdagsmåling fra CNN.

I valginnspurten har ekteparet i Pennsylvania jobbet dag og natt. I går sovnet Ray med klærne på, vedgår han. Spørsmålet om hva de gjør dersom Biden taper, avvises kjapt.

– Vi gjør alt dette fordi vi mener han vinner. Vi kan ikke tenke på at han kan tape, sier Ray.

De hardtarbeidende småbarnsforeldrene mener denne valgdagen kan bli blant de største øyeblikkene i livet, dersom Biden vinner.

– Alle har store dager i livet sitt – når man gifter seg, får barn. Klarer vi dette, blir dette en slik dag. Det er like viktig. Det blir dagen vi reddet landet vårt, sier Ray.

