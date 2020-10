Orkanen «Zeta» har truffet New Orleans: − Den kommer raskt, og den kommer med kraft

NEW ORLEANS (VG) Nok en gang har innbyggerne i Louisiana skalket lukene. Natt til torsdag traff kategori 2-orkanen «Zeta» New Orleans.

Til tross for at «Zeta» var varslet, var det ikke ventet at den skulle bli såpass kraftig, med forventede vindkast på opp mot 170 kilometer i timen.

Natt til torsdag blåser det kraftig i New Orleans der VG oppholder seg, og det blinker i lys på himmelen. Man kan også tydelig høre lyden av glass som knuser.

Stormen har også revet taket av flere hus, den har blåst ned trær og ført til strømbrudd og mørklagte gater. Én person er også sendt til sykehus med mindre skader, melder nyhetsbyrået AP.

– Vi har fått flere meldinger om folk i nød fordi takene deres blåser av, sier Guy McInnis, som leder lokalsamfunnet St. Bernard sør for New Orleans til lokale WDSU-TV.

Orkanen «Zeta» har revet ned flere trær i New Orleans. Foto: Chris Granger / The Times-Picayune/The New Orleans Advocate /AP

USAs nasjonale orkansenter advarer om potensielt livstruende vind og flom, og skriver at målestasjoner i Louisiana har meldt om vind på opp mot 142 kilometer i timen.

– Denne stormen beveger seg veldig raskt og vinden vil ta seg opp igjen snart, skriver værsenterets New Orleans-kontor på Twitter.

På forhånd har folk hamstret, skalket lukene og forberedt seg så godt de kan. Det er sendt ut flere nødvarsler det siste døgnet, og folk er blitt bedt om å sørge for å ha lommelykter, vann, mat og bensin i hus.

– Den kommer raskt, og den kommer med kraft. Det er tid for å forberede seg og komme seg av veien, sier ordfører Latoya Cantrell.

Etter at «Zeta» har gjort seg ferdig med Louisiana, er det ventet at orkanen vil feie over Alabama, Mississippi og Georgia, skriver NBC.

USAs sørstater har i år opplevd en usedvanlig sterk orkan-sesong. «Zeta» kommer etter både «Laura», «Delta», «Hanna», «Isaias» og «Sally», skriver AP. Totalt er dette den 27. stormen i den atlantiske stormsesongen for i år.

Siste rekordår var i 2015, da Katrina tok livet av over 1800 personer, og raserte hjemmene til titusenvis av mennesker.

Foto: NOAA

– Jeg er fysisk og mentalt sliten, sier Yolanda Locket til nyhetsbyrået.

Hun måtte evakuere til New Orleans fra hjemmet sitt i Lake Charles under de forrige stormene, og har fortsatt ikke kunnet vende hjem.

– Når skal det ta slutt? Når du våkner opp, vet du ikke om du våkner til en normal gate eller om du våkner til en gate full av vann, sier New Orleans-innbygger Darlene Hunter til NBC.

Publisert: 29.10.20 kl. 01:30