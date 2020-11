Proud Boys-lederen til VG: − Dette er tidspunktet hvor vi tar til gatene

MIAMI, FLORIDA (VG) Donald Trump vil ikke gi opp valgthrilleren uten kamp. I den tungt bevæpnede, høyreekstreme gruppen Proud Boys varsler de protester.

«Proud Boys, tre tilbake og stå klare», sa president Donald Trump under presidentdebatten mot Joe Biden i september da han ble bedt om å ta avstand fra hvite nasjonalister.

Siden er den høyreekstreme gruppen Proud Boys blitt et velkjent fenomen i hele verden. De er registrert som en hatgruppe i USA og bannlyst fra sosiale medier. Det siste halvåret har Proud Boys møtt opp på demonstrasjoner mot politibrutalitet for å støtte politiet – mot Black Lives Matter-tilhengerne.

Fakta: Proud Boys Høyreekstrem gruppe i USA dannet i 2016.

Består utelukkende av menn, hovedsakelig hvite menn.

Ble slått sammen med den høyreekstreme gruppen Patriot Prayer i august 2019.

Slåss mot medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa.

Regnes som en hatorganisasjon av Southern Poverty Law Center, som overvåker høyreekstremistiske grupper. Vis mer

Nå planlegger gruppen nye protester.

I et eksklusivt intervju med VG forteller Proud Boys-leder Enrique Tarrio (37) hvordan de planlegger å mobilisere mot valgresultatet, som alles øyne nå er rettet mot i påvente av et endelig svar.

– Nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke skal holde tilbake lenger. Dette er tidspunktet hvor vi tar til gatene, for fredelige protester mot valgresultatet, sier Tarrio til VG da vi møter ham under en støttedemonstrasjon for Trump i Miami.

I SAMMENSTØT: Proud Boys har vært i flere sammenstøt med antirasister og medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa det siste halvåret. Foto: Gisle Oddstad, VG

De oppmøtte denne kvelden har røde Make America Great Again-capser og amerikanske flagg, og roper mot bilene som kjører forbi. Proud Boys har hele veien flagget sin støtte til Trump. Noen av demonstrasjonene de har vært involvert i, har vært fredelig. Andre har endt i dødsfall.

– Hva mobiliserer dere for? Hva vil skje nå?

– Vi mobiliserer mot valgresultatene. Vi vil ha et sannferdig valg. Hvis den demokratiske prosessen viser at Biden er den klare vinneren, må vi akseptere resultatet. Men inntil da skal vi være på gatene, svarer Tarrio.

– Jeg skal være i Michigan, i Washington D.C., i Phoenix og overalt der jeg trenger å være for å sikre at vi får et tydelig bilde av hva som skal skje i dette landet de neste fire årene, fortsetter han.

MOBILISERER: Enrique Tarrio (37) har vært lederen for den høyreekstreme gruppen Proud Boys siden november 2018. VG møter ham under en støttedemonstrasjon for Trump i Miami. Foto: Gisle Oddstad, VG

Selv om stemmene som stadig kommer inn fra de avgjørende vippestatene viser at Joe Biden nå er svært nær en valgseier, har Donald Trump ingen planer om å gi opp – og kampanjen har uttalt at «valget ikke er over».

– Trump krever nå omtelling av stemmer og går til søksmål mot en rekke delstater. Stiller du deg bak dette?

– Om jeg støtter den lovlige prosessen? Ja, selvsagt. Det er ekstremt fredelig og ekstremt vanlig, og det har skjedd ved flere valg tidligere, dette er en normal del av den amerikanske valgprosessen, hevder Tarrio.

– Hvis Biden erklæres som vinner, og dere fortsatt er uenige i valgresultatet. Hva vil dere gjøre da?

– Jeg kan ikke komme på en situasjon der jeg ville ha vært uenig i et rasjonelt valgresultat. Jeg tror på systemet, svarer han.

Proud Boys blir omtalt som en høyreekstrem gruppe som promoterer hvit overmakt, rasisme og vold. Tarrio benekter alt dette da VG konfronterer ham med det. Han omtaler gruppen som «en gjeng med fyrer som elsker landet vårt», og at de er «nasjonalister som beskytter grunnloven».

– Det har vært flertallige voldelige protester der Proud Boys har vært blant aktørene. Og vi vet at dere verner om retten til å bære våpen. Vil dere delta i voldelige opptøyer?

– Mange spør oss om vi er voldelige. Det er delvis sant. Vi er ikke redde for å ty til selvforsvar. Når vi blir angrepet, slår vi tilbake, svarer Tarrio på VGs spørsmål.

MØTTE VG: Proud Boys-leder Enrique Tarrio i intervju med VGs reporter Ingeborg Huse Amundsen i Miami. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Men gjennom våre snart fire år som gruppe kan du ikke finne ett eksempel der det var vi som startet volden. Det har aldri skjedd, fortsetter han.

– Hvem er det dere kjemper imot, verbalt og på gatene?

– Det er ikke grupper vi kjemper mot, men ideologier: Fascisme, kommunisme og andre ism-er som er autoritære av natur. Det vil vi alltid kjempe mot, og vi vil aldri unnskylde det. Vi beskytter USAs grunnlov til enhver pris.

TILHENGERE: Proud Boys-lederen ble godt tatt imot av andre Trump-tilhengere under en demonstrasjon i Miami torsdag kveld. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tarrio er av cubansk herkomst, og har vokst opp i Miami med cubanske foreldre som flyktet fra Castro-regimet. Cubanerne i Florida sikret Trump seier i den avgjørende vippestaten, og motivasjonen for mange av dem er at de hevder at demokratene er sosialister og kommunister.

På spørsmål om han er enig i dette, svarer Tarrio:

– Jeg mener ikke at Biden er en sosialist eller kommunist, men jeg mener at Det demokratiske partiet er det. Biden vil være en dukkefører de neste fire til åtte årene, hvis han blir president, og han vil føre landet i en venstreekstrem retning.

– Hvis Biden vinner nå, som han ligger an til, vil det da kunne bli økt polarisering og til og med sammenstøt i gatene?

– Republikanerne har ikke noen historie med å brenne ned bygninger. Jeg kom nettopp fra Washington D.C. der alt var skalket igjen. Det var ikke for Proud Boys eller Trump-tilhengere. Jeg tror vi vil se flere protester, men vi vil absolutt ikke se opptøyer initiert av den republikanske partiet, svarer han, og impliserer at det er andre aktører som vil stå for ugjerningene.

NETTVERK: Tarrio forteller at de har fått svært mange nye medlemmer det siste året, og at gruppen har forgreninger ut til hele verden. Foto: Gisle Oddstad, VG

– I flere måneder har det vært snakk om faren for at det kan bryte ut en ny borgerkrig i USA. Vil det skje?

– Jeg mener det er en konspirasjonsteori uten noe hold i. Det vil ikke bli noen borgerkrig i USA. Selv om det amerikanske folket kan være noen duster, finner vi alltid sammen igjen, sier Tarrio.

– Men mener du at Proud Boys forener folk?

– Ja, det gjør jeg virkelig. Og det er Joe Biden som gir oss en høyere stemme for hver dag. Vi forener folket, vi krysser konfliktlinjene.

– Du er bannlyst fra sosiale medier og Proud Boys regnes som en hatgruppe. Er det ingen sannhet i det?

– Det er absolutt ingen bevis for det. Aktivister blir alltid stemplet som ekstremister. Martin Luther King ble regnet som en ekstremist, Rosa Parks ble regnet som en provokatør, sier Tarrio.

