DAGEN DERPÅ: Spike Lawrence (i midten) spiser lunsj med kjæresten Laurie Gates og familien på en restaurant i et nybygget område i Chandler i Arizona. Foto: Jason Henry / VG

Trump-tilhenger i Arizona: − Venstresiden vil ødelegge demokratiet vårt

CHANDLER, ARIZONA (VG) Donald Trump inspirerte Spike Lawrence (52) til å bygge opp et eiendomsimperium. Nå håper forretningsmannen at presidenten kan vinne igjen, selv om han ligger under i tradisjonelt mørkerøde Arizona.

Da Spike Lawrence var student i 1990, dro han en sommer på utveksling til Spania. Dit hadde han med seg én bok: «The Art of the Deal» av Donald J. Trump.

– Jeg leste den fra perm til perm, og etterpå bestemte jeg meg for at jeg ville bli eiendomsutvikler, sier Lawrence til VG.

– Så du kan si at Trump var en tidlig mentor for meg.

Lite visste han den gang at Donald Trump flere tiår senere skulle bli en av de mest omstridte presidentene i USAs historie. Ei heller at hans egen hjemstat, Arizona, skulle bli en av de avgjørende vippestatene i Trumps forsøk på å bli gjenvalgt.

TRUMP-TILHENGER: Eiendomsutvikler Spike Lawrence har alltid stemt på det republikanske partiet, men er generelt skeptisk til politikere. Foto: Jason Henry / VG

Delstaten hvor hvor Lawrence har bygget opp sitt eget eiendomsselskap, har nemlig tradisjonelt vært mørkerød. Bare én gang siden 1952 har velgerne her stemt frem en demokratisk presidentkandidat, og det var da Bill Clinton vant valget i 1996.

Nå ligger Joe Biden an til å vinne presidentvalget i Arizona, og i tillegg ser delstaten ut til å stemme inn sin andre demokratiske senator, astronauten Mark Kelly.

Det er i historisk.

Spike Lawrence har imidlertid ikke gitt opp håpet for en nasjonal seier for sin inspirasjonskilde, Donald Trump.

– Jeg satser på at Republikanerne vil gjøre et siste fremstøt, sier han.

Frykter høyere skatter

VG møter Lawrence i Chandler, en forstadsby like utenfor Phoenix, i et fornemt område med boliger, restauranter og forretningslokaler, som han selv har vært med å bygge ut. Bakgrunnen som eiendomsutvikler er hovedgrunnen til at Lawrence alltid har stemt på Republikanerne.

– Jeg har bygget opp selskapet mitt fra scratch, og politikken her i Arizona gjorde det mulig, sier han.

– Jeg frykter at hvis vi går for langt til venstre, og plutselig får langt høyere skatter, blir det mer og mer uoverkommelige for unge entreprenører å vokse. Jo flere reguleringer, jo verre blir det.

SPENTE: Spike Lawrence og kjæresten Laurie Gates fulgte spent med på opptellingen på selve valgnatten. Foto: Jason Henry / VG

Dersom Trump taper valget, skyldes det personligheten hans, mener Lawrence.

– Politikken hans har vært fantastisk, men noen mennesker har problemer med personligheten hans.

– Hva synes du om personligheten hans?

– Jeg har ikke noe problem med den. Jeg stemte på ham for å gjøre en jobb, og i mine øyne har han gjort en utmerket jobb. Jeg liker alt han har oppnådd.

HØYTIDSSTEMNING: Til tonene av en countrylåt rullet republikanske velgere ut et stort amerikansk flagg mens de ventet på valgresultatene natt til onsdag. Foto: Jason Henry / VG

Opplever ikke splittelse

På spørsmål om hva det er han liker med presidentens politikk, lister Lawrence opp: Skattepolitikken, målet om å ta tilbake industriarbeidsplasser til USA, Midtøsten-politikken og immigrasjonspolitikken.

– Vi kan ikke lukke øynene for den ulovlige innvandringen, men jeg er for lovlig innvandring og mangfold, sier han.

– Chandler i Arizona, hvor jeg tjener mesteparten av pengene mine, er et godt eksempel på et mangfoldig samfunn. Her er det ikke er noen country club-klasse. Dette er et veldig nytt, veldig ungt samfunn, hvor du alle kan komme og opprette en bedrift og tjene penger.

– Hva med den økte splittelsen i USA de siste årene?

– Jeg kjøper ikke den. Jeg tror venstresiden vil polarisere oss, for det er den eneste måten de vinner stemmer på. Jeg ser ikke den polariseringen, sier Lawrence.

ULIKE SYNSPUNKTER: Spike Lawrence synes ikke USA er så polarisert, og påpeker at han har mange demokratiske venner. Foto: Jason Henry / VG

Flere av vennene hans er moderate demokrater, forteller han.

– Kollegaen min, som jeg har jobbet sammen med siden universitetet, har alltid stemt på Demokratene. Vi deler mye av den samme ideologien, men han er mer liberal når det gjelder spørsmål om abort og legalisering av narkotika.

En av Lawrences kamerater, eiendomsmegler Mitch Ballou, har vært medlem av begge de politiske partiene, men stemmegivningen hans er tidvis drevet av politikerforakt.

– Jeg er veldig anti Washington, D. C. Jeg synes ikke politikere representerer folket, sier han.

Det er en av grunnene til at Ballou stemte på Barack Obama i 2008, og det er også derfor han liker Donald Trump.

– Han er den første presidenten som faktisk har gjort det han sa han skulle gjøre.

STEMTE OBAMA: Mitch Ballou (t.h.) sammen med Madi Esteves og Spike Lawrence. Foto: Jason Henry / VG

– Vil ødelegge demokratiet

Spike Lawrence liker heller ikke karrierepolitikerne i Washington, D.C.

– Jeg stoler ikke på de som har vært i politikken for lenge, for de er kjøpt og betalt av lobbyister, og det fører til dårlig beslutningstagning, sier han.

– Donald Trump er også kritisert for å trekke sine forretninger inn i politikken?

– Det er bare tull. Det er imponerende hva han har fått til å bygge, og jeg vet hva som skal til for å bygge noe. Det krever utrolig dyktighet å gjøre det Donald J. Trump har gjort.

– Hva med usannhetene han sprer?

– Vel, de lyver alle sammen. Men jeg vil si at han lyver mindre, sier Lawrence.

Han mener også det er feil å kalle presidenten rasistisk.

– Han er forretningsmann, og han styrer landet som en daglig leder, og det gjør enkelte mennesker forbannet.

– Mange mener en seier for Trump kan bety slutten for amerikanske demokratiet?

– Det er helt motsatt. Det er de på venstresiden som vil ødelegge demokratiet og vår måte å leve på, etter min mening. Donald Trump kjemper for grunnloven vår.

Samtidig mener Lawrence det kommer til å gå greit med en demokratisk valgseier.

– Jeg tror det er bra med balanse og endring i politikken, fordi det utfordrer begge sider, og det gjør begge sider bedre.

MANGFOLDIG STED: Spike Lawrence mener Chandler i Arizona viser hvordan mangfold og utvikling kan gå hånd i hånd. Foto: Jason Henry / VG

