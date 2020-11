Giulianis pressekonferanse går viralt

Svært mange ble overrasket da Trumpkampanjen innkalte til pressekonferanse på parkeringsplassen til et gartnerfirma, mellom en sexbutikk og et krematorium i utkanten av Philadelphia.

Noen timer før Joe Biden ble utpekt som USAs neste president innkalte Donald Trump til en pressekonferanse i Philadelphia.

Han skulle ikke selv delta, da han var på golfbanen, men hans advokater skulle tale til pressen.

I en rekke Twittermeldinger som han senere slettet gjør han flere forsøk på å annonsere hvor pressekonferansen skal avholdes.

– Pressekonferanse med advokater på Four Seasons, Philadelphia, 11 A.M. står det i meldingen han slettet kun få minutter etter publisering.

Four Seasons Hotel i Philadelphia er et sentrumsnært firestjernershotell med eget spa og flere selskapslokaler.

FOLKSOMT: Mange medier dukket opp ved bedriften for å dekke pressekonferansen.

Noe senere legger Trump ut enda en melding, der presidenten spesifiserer at det er Four Seasons Total Landscaping det er snakk om.

Four Seasons Total Landscaping er en lokal bedrift som tilbyr gartnertjenester til bedrifter. Ifølge nettsiden deres har de blant annet stått for beplantning både innendørs og utendørs ved flyplassen i Philadelphia i 14 år.

Det skapte så mye forvirring at Four Seasons Hotel Philadelphia måtte gå ut på Twitter og bekrefte at pressekonferansen ikke skulle avholdes hos dem.

Det er helt normalt å avholde pressekonferanser på hoteller og konferansesenter.

Det som er mindre vanlig er å benytte en parkeringsplass bak en bedrift som ikke later til å ha noe med temaene som skal legges frem å gjøre.

Noe som kanskje gjorde vondt verre var at firmaets naboer er en butikk som selger erotiske bøker og sexleketøy, og et krematorium.

Ifølge New York Times var det derimot planlagt å holde pressekonferansen akkurat der. Kampanjen skal ha hatt problemer med pressekonferanser hele uken, ved at Bidentilhengere overdøvet Trumpkampanjens representanter.

– Four Seasons Total Landscaping forteller at Trumpkampanjen tok kontakt med dem ut av det blå før pressekonferansen og sa at lokasjonen deres var nær en avkjøring på I95, trygt, og at det var derfor de ville bruke det, skiver PBS- journalist Daniel Bush på Twitter.

Blant dem som undret seg over lokalene som ble valgt er Bloomberg-reporter Josh Hall.

– Hva i alle ...

– Samler Donald Trump verdens pressekorps hos et lite landskapsarkitekturfirma i utkanten av Philadelphia?

Forvirret sexbutikkeier

En av journalistene som ikke slapp inn for å dekke pressekonferansen skriver på Twitter at han tok turen til pornobutikken ved siden av i stedet.

Han skriver at innehaveren av butikken Fantasy Island ikke kunne skjønne hvorfor i alle dager pressekonferansen var i nærheten av hans butikk – eller hvorfor den ble avholdt i utgangspunktet.

– Han tapte. Han vet han tapte, skal innehaver Zarif Jacob ha sagt.

Rudy Giuliani tok nemlig ikke til det provisoriske podiet før noen minutter etter at det ble kjent at flere medier hadde utpekt Joe Biden som USAs neste president.

Giuliani hevdet på pressekonferansen at de har oppdaget at poststemmer i Pennsylvania ikke er blitt inkludert i opptellingen. Han hadde med seg flere personer, som han hevdet var valgobservatører som vil bekrefte påstandene.

– Det er 50 til 60 valgobservatører som sier at de ble fratatt muligheten til å inspisere poststemmene, sa Giuliani.

– Hvis du ikke har noe å skjule, så tillater du inspeksjon, la advokaten til.

Trump-leiren har de siste dagene kommet med flere påstander om valgfusk i forbindelse med presidentvalget. Disse påstandene er så langt ikke blitt dokumentert.

