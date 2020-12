Handelsavtalen med EU er i boks: − Vanskelig, men rettferdig

EU, med Ursula von der Leyen i spissen, kunne endelig puste lettet ut. Storbritannia og EU lyktes å bli enige om en handelsavtale, og julefreden kan senke seg over London og Brussel.

Klokken tikket mot en hard brexit da gjennombruddet kom i løpet av natt til 24. desember. Minst fem telefonsamtaler mellom statsminister Boris Johnson og EU-leder Ursula von der Leyen, måtte til for at alle detaljene kom på plass.

– Vi skal fortsette å samarbeide med Storbritannia i alle områder hvor vi har felles interesser, sier von der Leyen, og trekker frem klima, energi og transport som nøkkelområder.

Også statsminister Boris Johnson har varslet en pressekonferanse julaften, men har ikke snakket til snakket til offentligheten enda.

– Rettferdig avtale

På selveste julaften kunne von der Leyen endelig fortelle at partene var kommet til enighet:

– Vi har endelig kommet til enighet. Det var en lang, kronglete vei, men vi har kommet til en god avtale. Det er en rettferdig avtale. Det var det ansvarlige å gjøre for begge sider, sier von der Leyen på en pressekonferanse.

LEDERE: Storbritannias statsminister Boris Johnson og leder av EU-kommisjonenen, Ursula von der Leyen. Foto: Olivier Hoslet / Pool

– Avtalen er fantastiske nyheter for familier og bedrifter i alle deler av Storbritannia, heter det i en uttalelse fra regjeringen til Johnson.

I samme uttalelse skriver de: «Vi har tatt tilbake kontroll over våre penger, grenser, lover, handel og våre fiskeområder».

– Det var en lang og svingete vei, sier Ursula von der Leyen på en pressekonferanse søndag og hinter til den kjente Beatles-låten «The long and winding road».

Begge partene varslet pressekonferanser ved 16-tiden julaften.

–Spill om symbolpolitikk

– Dette har vært et spill om symbolpolitikk. Boris Johnson kan nå fortelle britene at de vant. EU-lederne i Brussel vil hevde det samme, at EU vant, sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad til VG.

BYE, BYE: I. januar 2021 forlater Storbritannia EU, men på tampen ble britene og EU enige om en handelsavtale. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Helt til det siste var det fisk, tilgang og kvoter det dreide seg om. Det skal være på dette punktet britene har måttet gjøre de største og mest smertefulle innrømmelsene.

NTB skriver at det i henhold til den generelle avtalen vil EU beholde to tredjedeler av sine fiskerettigheter i britisk farvann. Nå skal detaljer omkring dette angivelig være på plass. Det er tidligere meldt at avtalen når det gjeler fiskerier gjelde i fem år.