HJELPER MEKSIKANERNE: Carlos Marentes har drevet organisasjonen «Agricultural Farmworkers Center» som har hjulpet flere meksikanske arbeidere i USA under pandemien. Her står Carlos på taket av bygget til organisasjonen. I bakgrunnen kan man se Mexico. Foto: Thomas Nilsson / VG

Innbyggere i grenseby: Kartellene tar ikke pause under pandemien

EL PASO, TEXAS (VG) Meksikanere i den amerikanske grensebyen mener livet på andre siden av grensegjerdet i byen Ciudad Juárez har forverret seg kraftig under corona.

Sommeren i fjor gikk drapsstatistikken i den meksikanske grensebyen opp med 15 prosent.

I oktober ble en journalist drept etter å ha blitt skutt 11 ganger på åpen gate, minutter etter at han var ferdig å rapportere om vold og kriminalitet i grensebyen.

– Det er mye verre der nå, sier Carlos Marentes til VG.

GRENSEN: En av grenseovergangene i El Paso. Foto: Thomas Nilsson / VG

Carlos har drevet en hjelpeorganisasjon for meksikanske bønder i El Paso de siste 40 årene. Han ser på nært hold hvordan pandemien preger arbeiderne som har familie i Mexico.

– Familiene deres opplever at volden er økende i grensebyen, sier han og forteller at han pleier å reise over grensen flere ganger i året, men på grunn av pandemien har han holdt seg i USA.

VG har snakket med flere meksikanere i den amerikanske grensebyen El Paso som forteller hvordan familiene deres nå er redde for hvordan situasjonen utvikler seg i hjembyen deres.

Antall drap øker

Da det større grensegjerdet ble bygget som følge av president George W. Bushs «Bush era Secure Fence Act», gikk det raskt nedover for Ciudad Juárez.

En krig mellom kartellene Sinaloa og Juárez om blant annet narkotikaruter og myndighetenes forsøk på å slå ned på kartellene gjorde at drapsstatistikken steg dramatisk: Fra 336 drap i 2007 til 3057 drap i 2010.

I 2009 toppet den meksikanske grensebyen statistikken over flest drap i verden per innbygger. Myndighetene har forsøkt å ta tak, og statistikken har gått ned – med noen økninger enkelte år. Men i 2020 har den steget igjen, sammenlignet med fjoråret.

Tall fra juli viser at det i første halvdel av 2020 ble begått 1024 drap. I samme periode året før viste statistikken 889 drap.

Ifølge riksadvokatens kontor i Chihuahua er 90 prosent av drapene i grensebyen relatert til narkotika.

Lokalavisen i El Paso skriver at kartellene krangler over områder, som de mener kan ha endret seg under pandemien.

HARDT RAMMET: El Paso har vært hardt rammen av pandemien. Da VG var i grensebyen i desember var hotellene fulle av tilreisende sykepleiere. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kartellene drepte x-svigerforeldrene

Stephanie Zamora (35) jobber på en av de mange lokale forhandlerne i den amerikanske grensebyen. Hun forteller at hun for noen år siden mistet sine eks-svigerforeldre til kartellene.

– Pandemien har ført til at folk ikke har arbeid og penger, sier hun.

Zamora forteller at enkelte ikke har noe valg når de går inn i kriminelle miljøer i håp om å skaffe penger til familiene sine.

– Jeg blir lei meg. Økonomien er vanskelig, og de lider. Innimellom har de heller ikke penger til mat, sier hun og forteller at på toppen av dette kommer den økende volden fra kartellene.

LEI SEG: Stephanie Zamora blir trist av å tenke på den økende volden og situasjonen under pandemien i hjemlandet sitt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Zamora har arbeidstillatelse i USA, noe som betyr at hun kan vandre frem og tilbake over grensebroen, forteller hun. Faren og ektemannen hennes, som ikke har arbeidsvisum, har vært tvunget til å oppholde seg i grensebyen siden starten av pandemien.

– Økonomien er ille, og helsesituasjonen er ille. Folk dør av corona – og jeg hører fra venner, slektninger og familie at kriminaliteten er økende. Myndighetene er så korrupte, så det blir ikke gjort noe med.

BEKYMRET: Faren og ektemannen til Stephanie Zamora bor i den meksikanske grensebyen Ciudad Juárez. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Bekymret for familien

Jorge Zamago er sesongarbeider og jobber i amerikanske åkre. Sønnene hans og moren hans er igjen i Mexico.

– Det er vanskelig. Situasjonen er anspent, og pandemien har gjort det verre.

Også han bekrefter at volden har økt under pandemien.

– Jeg er bekymret for familien min, sier han.

Jorge har ikke sett sønnene sine på flere måneder, fordi pandemien gjør det vanskeligere for ham å reise frem og tilbake. Familien hans er avhengig av inntekten han tjener i USA.

– Jeg er familien forsørger, sier han og håper at han får muligheten til å reise tilbake til neste år.

KATOLIKK: Et bilde av Maria er plassert i lokalet til organisasjonen som hjelper meksikanske arbeidere i USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jorges historie er ikke unik, mener Carlos og forteller om flere arbeidere som nå er tvunget til å bli igjen i USA – mens situasjonen i den meksikanske grensebyen forverrer seg.

– Dette er ikke Europa. Vi har ikke et system som hjelper dem når de trenger det, sier han.

– Hver dag hører jeg historier om kartellene. Men fordi det er så mye fokus på pandemien, er det mindre fokus på kartellene, drap på kvinner og narkotikakriminalitet.

forrige





FEIRER JUL I USA: Jorge Zamago får ikke dratt hjem til jul, men håper han får sett familien sin til neste år. Han er bekymret for den økende volden i hjembyen.

Kvinnevold

Ifølge data fra meksikanske myndigheter, ble det i mars ringt inn 26.171 nødanrop relatert til vold mot kvinner i Mexico – selv om Mexicos president Andrés Manuel López Obrador i mai påsto at 90 prosent av disse var falske anklager.

– Økningen av vold mot kvinner og barn har vært virkelig ille. Vi har et høyt antall kvinner som jobber i nettopp bransjer som har blitt påvirket av pandemien. De har derfor blitt tvunget til å være hjemme under pandemien samme med barna, som har blitt tvunget til å være hjemme på grunn av stengte skoler.